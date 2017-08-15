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 Политика Украины
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Все про:ОГА (1408) совещание (63) увольнение (1432) Черниговщина (526) Гройсман (3275)

 Гройсман порекомендовал не слушавшему его чиновнику "искать другую работу": "Извиняться будете перед своей женой"

гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман порекомендовал первому заместителю председателя Черниговской ОГА Леониду Сахневичу написать заявление на увольнение за то, что невнимательно слушал его во время селекторного совещания.

Инцидент произошел в ходе всеукраинского селекторного совещания по подготовке к новому учебному году в городе Днепр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, сначала Гройсман призвал губернаторов и мэров городов принять участие в августовских конференциях педагогов и пообещал лично прийти на такую конференцию, а затем перешел к вопросам подготовки кадров в сферах национальной экономики, формирования бизнес-климата, взаимодействия местной власти с предпринимателями и т.п.

Во время выступления он внезапно попросил вывести на экран Чернигов и обратился к представителю Черниговской ОГА, которым оказался первый заместитель губернатора Леонид Сахневич, с просьбой повторить то, о чем он сказал до этого.

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В свою очередь, Сахневич отметил, что Премьер-министр как раз рассказывал об августовских конференциях.

"Вы невнимательно слушали, что сказал Премьер-министр. Премьер-министр говорил о национальной экономике. Я думаю, что Вам нужно принять решение и найти себе другую работу. Вы услышали меня? Главе администрации напишите заявление об увольнении и ищите себе другую работу, я с Вами работать не буду", - возмутился Гройсман и добавил: "Я говорю о национальной экономике, я говорю о детях в детских садах, Вы сидите, занимаетесь болтовней".

После попытки первого заместителя председателя Черниговской ОГА принести извинения, Глава правительства подчеркнул: "Извиняться будете перед своей женой, если, не дай Бог, сделаете что-то не так, Вашему сердцу должно быть больно, а не извиняться передо мной".

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Отметим, сегодня Премьер-министр Владимир Гройсман находится с рабочей поездкой на Днепропетровщине.
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нада было ракетой стрельнуть.
как ким чен ин сделал со своим генералом.
это была бы перемога по новому с доясегненнямы.
какой де грося долбоеб, извините за мой французский.
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А Вам разве в школе не говорили, что на уроках слушать учителя нужно, а не "мух ловить"?
Ай-яй-яй, куда смотрели Ваши педагоги?

Так что на будущее, ежели вдруг когда решите сделать карьеру там, где работаете, ну или в крайнем случае, просто хорошо делать свою работу, то на заседания ходите с блокнотиком, причем, желательно, в обложечке красного цвета. Чтобы записывать тезисы и задания начальства, а также умные мысли, которые (я не сомневаюсь) приходят в голову даже Вам.
И Вам полезно, и начальство оценит.
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треба їм посадові оклада підващити, бо неуважні
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А у нас можно уволить "за невнимательное слушание"? Грося себя уже Пуйлом возомнил?
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Когда начальник говорит вам, что не будет с вами работать, надо культурно отвечать, что вам очень жаль и на работе будет его не хватать...
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Можно не успеть сказать сей спич.
На "сборы на выход с вещами", как правило, только 10-15 минут дают, да и то под присмотром. Несколько раз пришлось быть свидетелем подобного, не самое приятное зрелище, и как то никто ничего начальству никогда не высказывал...
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Да, крутые порядки у вас в Австралии, ничего не скажешь...
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Гройсман- галимый ублюдок с винницкого базара с купленым дипломом дешевой шараги МАУП,которую уже лишали лицензии.

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я с Вами работать не буду", - возмутился Гройсман Источник: https://censor.net.ua/n451755

так съебись сам могилщик..
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Ого,Гройся уже прям как хряк Янучара,видать уже себя презиком мнит,Пеце пора задуматься
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Озвучивать параноидальный бред Гройсмана - еще та работенка.
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Гросю , навіть заступники голів ОДА слухати не бажають ..
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так быдловатые изречения выпускника Винницкого перехода нормальным людям режут слух
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Жесток, но справедлив. На римского императора похож.
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Павло Петренко вирішив не відставати від свого колеги міністра соціальної політики, який днями відзначився абсолютно безглуздим висловлюванням про те, що українці багато їдять.
Під час зустрічі з блогерами власник нагородної зброї Павло Петренко недоречно відповів на питання про легалізацію вогнепальної зброї для населення.
За словами міністра юстиції, право на самооборону із застосуванням зброї українцям давати не можна, оскільки "це буде визнання слабкості держави".
При цьому чиновник не пояснив, у чому саме полягає "слабкість", а особливу родзинку його промові надає наявність у нього нагородної зброї від МВС.
http://zbroya.info/uk/blog/13567_ministr-iustitsiyi-pobachiv-v-legalizatsiyi-zbroyi-slabkist-derzhavi/
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Я поясню. Если разрешат вогнепальну зброю, то майдан будет проходить в течение максимум 2х дней, и страна не будет тратить время на многомесячное противостояние вооружённых ментов и безоружного народа.
Вооружённый народ должен быть источником власти в стране, а не всякое охеpeвшее от безнаказанности упырьё, дорвавшееся до власти судебной, исполнительной и законодательной.
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Галимое совковое чмо. Представляете что оно думает о простых людях,если чиновника так буесосит?
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Владимир Борисович, да нам не надо публичных наказаний чинушам, они нас не интересуют, мы не кровожадные дикари, вместо этого нам необходимы инфраструктурные проекты, преобразующие украинскую экономику в экономику развитой европейской страны. Нам бы что-то из этой области, а как ваших смердов порете нам лучше не показывайте, не интересно совсем.
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Воха хоч раз сам себе слухав? Як залізе у телевізор і цілу годину НІ-ПРО-ЩО.
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Вашему сердцу должно быть больноИсточник: https://censor.net.ua/n451755 - азохен вей, вэйзмир ...серцу больно
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А нафига его слушать, что от этого изменится? Одна пустопорожняя болтовня.
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Так его никто слушать не хочет! Речь торговца труселями вообще неинтересна.
Кстати, торговец труселями ооочень воняет совковым нафталином
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О, уволили бездельника, местное болото опять не довольно. Клоуны...
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Ну, порекомендовал, и что? Чиновник эту рекомендацию "примет к сведению" ( )... Уволят под каким-либо надуманным предлогом - восстановится через суд... И вообще, что это за совок, кацапщина и византийщина?
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....."возмутился Гройсман и добавил: "Я говорю о национальной экономике, я говорю о детях в детских садах, Вы сидите, занимаетесь болтовней".«Союз меча и орала» "Кто это?-Это - гигант мысли, особа, приближенная к императору. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям." Гройсман порекомендовал не слушавшему его чиновнику "искать другую работу": "Извиняться будете перед своей женой" - Цензор.НЕТ 4435
Источник: https://censor.net.ua/n451755
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Гройсман и добавил: "Я говорю ...я говорю ...я говорю , а Вы сидите, занимаетесь болтовней !"...
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наверное, потому, что он ест столько же и такое же, как мощный диетолог рева?
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Янукович также начинал с требования записывать его умные мысли на различных совещаниях.
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а у Яныка были умные мысли????????? это по типу Анна АхМЕтова и Гоголь - украинский поэт??? или я что-то пропустил?????????(((((((((
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А что нового он мог сказать? Его треп и так все знают. Слушать его еще! Не хватало клопоту.
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"Если Иван - дурак,это его личная проблема.Если еврей - дурак,это трагедия всего народа".(Еврейская народная мудрость).
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Срочно ввести в штат ОДА стенографисток для увековечивания гениальных мыслей продавца трусов!
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поберегите психику последующик поколений историков, которые обязаны будут читать "речи" торговца труселями
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Спостерігати нашу "иліту" політикуму - це, як колись, в дитинстві дивитись "Санта Барбару". Немає кінця і краю. Кругом дебіли і покидьки. І чим далі, тим більш потворне дійство відбувається..
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це таке знущання було в совєтських навчальних закладах:
викладач (вчитель) раптом піднімав якогось учня і просив повторити те, що викладач щойно сказав в класі, учень розгублювався і не повторював за що отримував негайно двійку у журнал.
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Вот, сразу видно неуча, который даже в обычной школе не учился. саньок, совсем плох к вечеру, шоле?))))
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а хто ж - діти, студенти.
в даному випадку Гройсман поступив як той совєтський вчитель. Якщо є претензії до заступника голови ОДА?, то їх треба озвучити і сказати. А не ловити на тому, що людина щось прослухала. Це моя така неправильна думка
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А це і є претензія- чиновник не працював на робочому місці, а теревенив.
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та ні - це називається дешевий піар. Я згідний - заступник ОДА трохи неправильно себе повів, прийшов на нараду - слухай. Але щоби зразу звільняти? Це що дисціплінарне порушення? так ні.
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та треба подивитися на чиновника в комплексі, може він тягне багато роботи і під час наради щось по своїй роботі робив, а його несподівано видьорнули на нараду - може мав йти голова, а той не зміг і пішов перший заступник.
Якщо травив під час наради анекдоти або про щось містичне, тоді - так - винуватий, але за це звільняти не можна. Не думаю, що це Гройсамна прикрасила така ситуація, хоча Гройсман - видно що береться за проблемні питання. Але він хоче виглядати таким строгим керівником, сильним управлінцем - не думаю, що такі дешеві ефекти дадуть результат. Але бачу Вам це подобається, значить - я черговий раз помилився.
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так...я дуже сильний захисник. Це не моя оцінка.
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до речі можу і навпаки! - захистити позицію Гройсмана.
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Де написано , що заступник голови ОДА повинен слово-в-слово слухати Гройсмана ?!
Це всього лише відрижка Совка - в цивілізовних країнах такого просто не зрозуміють !
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оце і проблема України, що освічені грамотні люди не можуть хоч якось працювати, а неосвічені керують. Такі от методи: повторіть, що я щойно сказав. No comments/
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І не акцентуйте увагу на "совєтський"- так поступають вчителі в усьому світі.
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О, сашок открылся в новой эпостасии - учился у всех учителей мира, все про них знает))))
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добре буду Вас слухатися - не буду акцентувати.
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поменяйте ему спичрайтера и имиджмейкера , а то выглядит как долбоеб " строгий начальник"... прямо сошедший из кинокартин 70-х про социалистическую стройку .
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Типичное постсовковое хамло. Следующий раз это хамло скажет: "Вы невнимательно меня слушали. Поставьте свои ноги в тазик, залейте бетоном и бросьтесь с моста в Десну".

Грося, дурик, если бы у тебя было высшее образование, то ты знал бы, что у любого работника тоже есть права. Нельзя просто так завалить из кабака в кабинет и ляпнуть "Вы уволены. Вы невнимательно меня слушали". Ты не царь, Грося. Ты всего лишь полуграмотный базарный человек.
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Отак нужно "управлять государством"! А, ведь труселеторговец предупреждал!
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Слышь Грося!То може ты плохой рассказчик?!
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Не.Он Дон Корлеоне.Типо, ты просишь меня простить,но не стоишь на коленях
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непревзойдённый мастер хуцпы..другие достоинства - отсутствуют..
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Гросік, ти не забувай, що нєпачули "Пжити по новому" мільйони...Твій чиновник, так - дрібнота, порівняно з вами. А відповідати будеш ти...
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Всем хорош Гнойсман !!! Одно хреново - жрет много ! Морда уже в экран телевизора не влазит !
Надо на него Реву натравить , пусть оденет намордник !
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Риночні, пардон, базарні відносини в дії. А шо буде далі? Абсолютно не виправдовую того номенклатурного вилупка, проте, вимагати від людей уваги а самому банально молотити язиком.... .
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Ще раз продемонстрував, який він самозакоханий і пихатий хам, родом із дрімучого совка, що живе за правилом «Я начальник, ти - дурак»
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Гройсман порекомендовал не слушавшему его чиновнику "искать другую работу": "Извиняться будете перед своей женой" - Цензор.НЕТ 5961
не уважний і вигнати ... в кацапстані он сплять в тупу.
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може і сплять в тупу - але ж "ушкі на макушке" ...))

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Это не начальная школа, где малышню строят. От этого авторитет у гройсмана не поднимется. Его базарная манера общения - чиновника высшей! категории, уже задрала.
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зайдешь к начальнику своему , покажешь тезисы речей гройсмана и своего начальника, пусть завизирует. Цены тебе не будет.
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Понял... "Мразь дрожащая", так это называется, а ты силён...
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И правда, чего он пристал к этим председателям и зампредседателям, не до экономики им и не до школьников с детскими садами. У кого то под столом секретарша сидит, кто то занят мыслями от том с какой стороны бюджетик подпилить что бы незаметно было. третий соизмеряет сколько водки, а сколько девочек вечером в сауну взять.
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На съездах компартии в ссср Гросе бы цены не было .... 38 лет.... полный песец.
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Ух молодец, как он классно селекторные совещания-то проводит! Ну просто бац, матюкнулся на кого-то, и пошла поехала экономика развиваться в регионах, где его слушают конечно.
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Видать у гройсмана там был стукачок, который вовремя просигнализировал.. Теперя сукачок займет свободное место под солнцем.Но на него будет свой стукач, ждущий очереди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман порекомендовал не слушавшему его чиновнику "искать другую работу": "Извиняться будете перед своей женой"
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