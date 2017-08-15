 Гройсман порекомендовал не слушавшему его чиновнику "искать другую работу": "Извиняться будете перед своей женой"

Инцидент произошел в ходе всеукраинского селекторного совещания по подготовке к новому учебному году в городе Днепр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, сначала Гройсман призвал губернаторов и мэров городов принять участие в августовских конференциях педагогов и пообещал лично прийти на такую конференцию, а затем перешел к вопросам подготовки кадров в сферах национальной экономики, формирования бизнес-климата, взаимодействия местной власти с предпринимателями и т.п.
Во время выступления он внезапно попросил вывести на экран Чернигов и обратился к представителю Черниговской ОГА, которым оказался первый заместитель губернатора Леонид Сахневич, с просьбой повторить то, о чем он сказал до этого.
В свою очередь, Сахневич отметил, что Премьер-министр как раз рассказывал об августовских конференциях.
"Вы невнимательно слушали, что сказал Премьер-министр. Премьер-министр говорил о национальной экономике. Я думаю, что Вам нужно принять решение и найти себе другую работу. Вы услышали меня? Главе администрации напишите заявление об увольнении и ищите себе другую работу, я с Вами работать не буду", - возмутился Гройсман и добавил: "Я говорю о национальной экономике, я говорю о детях в детских садах, Вы сидите, занимаетесь болтовней".
После попытки первого заместителя председателя Черниговской ОГА принести извинения, Глава правительства подчеркнул: "Извиняться будете перед своей женой, если, не дай Бог, сделаете что-то не так, Вашему сердцу должно быть больно, а не извиняться передо мной".
Отметим, сегодня Премьер-министр Владимир Гройсман находится с рабочей поездкой на Днепропетровщине.
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как ким чен ин сделал со своим генералом.
это была бы перемога по новому с доясегненнямы.
какой де грося долбоеб, извините за мой французский.
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Ай-яй-яй, куда смотрели Ваши педагоги?
Так что на будущее, ежели вдруг когда решите сделать карьеру там, где работаете, ну или в крайнем случае, просто хорошо делать свою работу, то на заседания ходите с блокнотиком, причем, желательно, в обложечке красного цвета. Чтобы записывать тезисы и задания начальства, а также умные мысли, которые (я не сомневаюсь) приходят в голову даже Вам.
И Вам полезно, и начальство оценит.
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На "сборы на выход с вещами", как правило, только 10-15 минут дают, да и то под присмотром. Несколько раз пришлось быть свидетелем подобного, не самое приятное зрелище, и как то никто ничего начальству никогда не высказывал...
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так съебись сам могилщик..
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Під час зустрічі з блогерами власник нагородної зброї Павло Петренко недоречно відповів на питання про легалізацію вогнепальної зброї для населення.
За словами міністра юстиції, право на самооборону із застосуванням зброї українцям давати не можна, оскільки "це буде визнання слабкості держави".
При цьому чиновник не пояснив, у чому саме полягає "слабкість", а особливу родзинку його промові надає наявність у нього нагородної зброї від МВС.
http://zbroya.info/uk/blog/13567_ministr-iustitsiyi-pobachiv-v-legalizatsiyi-zbroyi-slabkist-derzhavi/
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Вооружённый народ должен быть источником власти в стране, а не всякое охеpeвшее от безнаказанности упырьё, дорвавшееся до власти судебной, исполнительной и законодательной.
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Кстати, торговец труселями ооочень воняет совковым нафталином
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Источник: https://censor.net.ua/n451755
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викладач (вчитель) раптом піднімав якогось учня і просив повторити те, що викладач щойно сказав в класі, учень розгублювався і не повторював за що отримував негайно двійку у журнал.
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в даному випадку Гройсман поступив як той совєтський вчитель. Якщо є претензії до заступника голови ОДА?, то їх треба озвучити і сказати. А не ловити на тому, що людина щось прослухала. Це моя така неправильна думка
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Якщо травив під час наради анекдоти або про щось містичне, тоді - так - винуватий, але за це звільняти не можна. Не думаю, що це Гройсамна прикрасила така ситуація, хоча Гройсман - видно що береться за проблемні питання. Але він хоче виглядати таким строгим керівником, сильним управлінцем - не думаю, що такі дешеві ефекти дадуть результат. Але бачу Вам це подобається, значить - я черговий раз помилився.
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Це всього лише відрижка Совка - в цивілізовних країнах такого просто не зрозуміють !
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долбоеб" строгий начальник"... прямо сошедший из кинокартин 70-х про социалистическую стройку .
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Грося, дурик, если бы у тебя было высшее образование, то ты знал бы, что у любого работника тоже есть права. Нельзя просто так завалить из кабака в кабинет и ляпнуть "Вы уволены. Вы невнимательно меня слушали". Ты не царь, Грося. Ты всего лишь полуграмотный базарный человек.
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Надо на него Реву натравить , пусть оденет намордник !
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не уважний і вигнати ... в кацапстані он сплять в тупу.
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