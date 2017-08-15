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 Письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН. Россия дала ему официальный статус, - Сергеев

сергеев

Обращение беглого экс-президента Украины Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину о введении Вооруженных сил России в Украину было не только зачитано представителем РФ в ООН Виталием Чуркиным на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, но российская сторона также предоставила этому документу официальный статус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев в ходе своих свободных показаний в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича, где выступает в качестве свидетеля.

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"Обращение Януковича было не просто зачитано и показано. Утром того же дня Российская Федерация придала ему статус официального документа Совета безопасности ООН, такая формула существует", - отметил он.

Прокурор спросил про обстоятельства процедуры - как признавали письмо Януковича официальным документом.

Сергеев пояснил, что процедура простая - нужно лишь написать письмо на председательствующего с просьбой раздать документ членам СБ ООН как официальный документ.

Экс-постпред также напомнил, что, отвечая на вопрос журналистов о данном обращении, тогдашний представитель Франции в ООН Жерар Аро сказал, что "документ не фальшивый - фальшивый президент (Янукович - ред.).

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Стенограмму сегодняшнего заседания суда по делу о госизмене Януковича читайте здесь.
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Я верила власти, что наших там нет, в Украине! - мать плененного российского солдата обратилась к Путину и Шойгу
и я тоже верил что похудею , ахххахааххахахахаххааа

Их там нет и письма там нет и в ООН тоже чуркина не было
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И национальности РУССКИЙ не существует. В природе.
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вообще рузьких в природе никогда не было и нету. Есть нелегитимные смерды и холопы монгольской орды.
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хочется пожелать всем кремлёвцам скорой встречи с Чуркиным....
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так а шо еще нужно - больше и не надо - какие ваши доказательства? - да вот они
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Юрий Сергеев такой мололец! Как он достойно защищал Украину в ООН! Вот такие должны работать в МИД Украины! Достойный человек,патриот страны и лучший представитель Украины в ООН!
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Думаю, что в тот момент от действий Юрия Сергеева зависило очень многое. Если бы он поддержал действия Януковича то как знать...
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несмотря на то ,что его очень некрасиво подвинули нінешние куруватели, оставив неудел..Он оказался благороднім человеком,настоящим патриотом.
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Недавно в с.Станислав Херсонской области заехали кацапы,на кацапской машине,в кафе требовали не говорит с ними на телячей моче))) терпилы согласились
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А не терпили ім би рило начистили та машину б расхерячили ! За казлячий язик!
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Что за санкционка? Кружева? Немедленно сжечь, раздавить и утопить!
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Так шож? Выходит зря кацапы своего Чуркина замочили?
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Не замочили , его попросили , он согласился и умер .
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Самое интересное что 80% ватников приняли это за чистую монету.
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А француз четко и правильно ответил на "дипломатическом языке".
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"чуркин - это хороший русский" :D
ну вы поняли
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зрозуміли. хороший русский - хорошо упакованый в цинковый ящик русский
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я ж казав, путін, більш відомий як Хуйло, "геостратег" від бога, так швидко рассію не знищить навіть ядерна бімба, як цей умалішонний півтораметровий карлик
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Тупе єнакієвське лайно, втім, як і всі його виборці((
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wbnfnf^*///представитель Франции в ООН Жерар Аро сказал, что "документ не фальшивый - фальшивый президент (Янукович - ред.).*_ ___
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Чуркин, перед тем, как врезать дуба, такую вот свинью подложил Овощу.
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Чуркин? Кто такой? У нас такого никогда не работало.
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а это уже - удар кованой дубиной в промежность, выставленную в позицию во время стойки на голове с кривляющейся дразнящей рожей. Ну переиграл так переиграл, чего уж теперь, получай дубиной
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А в чем проблема? Если письмо Януковича - это официальный повод ввести войска, то другое письмо Президента - Порошенко - есть официальным поводом их вывести. В том числе и из Крыма. Россия, надеюсь, логику понимает?
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кацапи якісь дивні істоти.. То спочатку чуркінд продемонстрував той лист на РадБезі, потім, з-за порєбріку лунав дружній хор, що той лист - то фейк, тепер знову він - "документ"..
Козломорді полудурки, ви б в же якось визначились ))))
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представник Франції в ООН Жерар Аро сказав, що "документ не фальшивий - фальшивий президент" ------------- БРАВО!!
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Фейк или нет, но поговаривают, что Чуркин был адекватный мужик, вынужденный нести чушь, под диктовку хозяев, которых материл в частных беседах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПисьмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН. Россия дала ему официальный статус, - Сергеев
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