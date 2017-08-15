 Письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН. Россия дала ему официальный статус, - Сергеев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев в ходе своих свободных показаний в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича, где выступает в качестве свидетеля.
"Обращение Януковича было не просто зачитано и показано. Утром того же дня Российская Федерация придала ему статус официального документа Совета безопасности ООН, такая формула существует", - отметил он.
Прокурор спросил про обстоятельства процедуры - как признавали письмо Януковича официальным документом.
Сергеев пояснил, что процедура простая - нужно лишь написать письмо на председательствующего с просьбой раздать документ членам СБ ООН как официальный документ.
Экс-постпред также напомнил, что, отвечая на вопрос журналистов о данном обращении, тогдашний представитель Франции в ООН Жерар Аро сказал, что "документ не фальшивый - фальшивый президент (Янукович - ред.).
Стенограмму сегодняшнего заседания суда по делу о госизмене Януковича читайте здесь.
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Я верила власти, что наших там нет, в Украине! - мать плененного российского солдата обратилась к Путину и Шойгу
и я тоже верил что похудею , ахххахааххахахахаххааа
Их там нет и письма там нет и в ООН тоже чуркина не было
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Микс - ШОК!! ЕДЕМ ПО КИЕВУ НА РУССКИХ НОМЕРАХYouTube
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и как следствие!)))
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ну вы поняли
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Козломорді полудурки, ви б в же якось визначились ))))
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