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 Политика Украины, Происшествия
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 Задержанный ФСБ в Крыму украинец Лемешко служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае по служебному несоответствию, - Генштаб ВСУ

лимешко

Задержанный в оккупированном РФ Крыму гражданин Украины Геннадий Лемешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года, сообщают в управлении по связям с общественностью Генштаба ВСУ.

"Данный человек проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту с ноября 2016 по май 2017-го. Он был уволен по статье "служебное несоответствие", - сообщил сотрудник управления Юзеф Венскович "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Ю.Венскович уточнил, что Г.Лемешко проходил военную службу в одном из подразделений Сухопутных войск ВСУ и был уволен в связи с систематическим нарушением дисциплины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мне сказали подрезать электростолб", - ФСБ показала задержание в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. ВИДЕО

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму. В ответ в СБУ заявили: "Задержание ФСБ РФ "агента" украинской спецслужбы в оккупированном Крыму - очередная провокация и фейк".


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Просто идиот. Быть уволенным из армии за служебное несоответствие - это зашкал идиотизма, не говоря уже о поездке в Крым.
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Это тупое быдло, в "отместку" сейчас будет любые песни петь под "дудку ФСБ".
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Вполне вероятно, что поездка в Крым с последующими событиями были спланированы службами эрэфии.
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Не много ли чести? Или, может, у них свои идиоты закончились? Суда по всему - в избытке.
Я вот думаю, что это был чистый экспромт. Достаточно стёбный (придурок, пилящий ножовкой столб - это жесть). Скорее всего, обиженный идиот сам к ним обратился, а они его отимели по-полной. С паршивой овцы, как говорится,...
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Проще всего для таких грязных дел искать среди обиженных на власть. Насыпали немножко бабла, теперь "пострадает в гестаповских застенках", потом его обменяют на настоящего кацерылого ублюдка.
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Интересно, сценку он сам придумал или ему фсб-шники подсказали?
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не говоря уже про фотоаппарат!!!
т.е. диверсант документирует сам себя!!!!!
дабы будучи пойманым следствию фсб не долбаться с доказухой!!!!!
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Время такое. Сейчас самые глубокозаконспирированные шпийоны палятся на фейсбуке.
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скоро всех работяг с перфораторами и циркулярками будут под диверсантов грести))

Раша-страна-диагноз
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За 7 месяцев службы из зелёного духа, по мановению волшебной палочки, превратился в опытного рэмбо-диверсанта, грозу деревянных столбов
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да не - пилити гири,пардон,в данном случаи столбы - они золотые)))
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"С каждым может так случиться, если пьян и мягкотел" (с)
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Ошибочка вышла, вместо шпиёна аватара поймали
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а мы здесь
美国纽约+费城+波士顿+华盛顿7日6晚跟团游(4钻)·12人小团+公羊岛+NY+DC深度游+高顶奔驰出行
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А что то за ножовка у него? Неужто кацьмические наноопоры намКрышских ЛЭП собирался пилить обычной ножовкой?
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ножовка изготовлена по этим высокоточным технологиям

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О! Тут всё не так просто с этой ножовкой!
Утром было видео его допроса в ФСБ. Так оказывается он пилил ножовкой столб, чтобы ... заложить заряд.
Вон оно чо! И вся эта "диверсионная операция" ради того, чтобы на несколько часов лишить света село с меньше чем тысячей жителей.
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Да уж... Сценарии для ФсёСеБешных театральных постановок пишут, похоже сценаристы ещё более тупые, чем те, которые пишут сценарии для россосиянского мыла.
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В любом случае , правы или не правы ,это прокол наших спецслужб! Дешевая отмазка о увольнении в мае! Как и в раше отвечают про ихтамнет!
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цапы ,как вам хочеться)) а он с гранатой и с тротилом границу переходил,если нет - где видос подельников,ну из числа жителей Крыма??)))
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ваши ботоксные спец.службы - уже не знают как натянуть сову на глобус )) зашквар за зашкваром .. лепят из лохов - горбатых
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Отличный троллинг рашистов с ихтамнетами. Но если парень действительно занимался тем, что ему приписывают, то очень жаль, что накрыли. Таких людей нельзя оставлять на чужой территории без прикрытия.
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((( ШО - не ну видел ,видел - но если это диверсант - то тогда я не вождь))
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если парень действительно занимался тем, что ему приписывают, то очень жаль, что накрыли

Тогда наше СБУ очень жаль становится за то, что его супер-пупер диверсанртны - невнятные граждане с ножовками.
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вы что идиоты? какой еще диверсант плять с НОЖОВКОЙ ?
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Чем занимался? Ножовкой опору пилил которой 100 лет отроду? Я такую поору пока бензопилой на три части распилил два раза цепь точил.
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Мне что делать нефиг что как по кацапии шляться? Всех идиотов что там поймали о них надо забыть навсегда! Пример Надька Савченко! Человек в здравии ума и адеквате туда не поедет, а придурки нам и здесь не нужны.
Во дворе пилил когда старую опору на каменную новую менял. Надо же её было как то потом утилизировать.
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да я и не сомневался - насчет поездки в цапию -это я для смеха - согласен ,но с одним исключением - это для жителей Крыма
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Если у него есть корочка диверсанта Украины - будем спасать! Без корочки диверсанта - самозванец какой - то .
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Кацапское ФСБ становится похоже на наше СБУ,с него такой диверсант,как с дерьма пуля,особенно умиляет пилка и то что он из глубинной разведки,похоже чудак просто больной на всю голову
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с пилой и украинским паспортом в кармане идти на диверсию ))))
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Инструкция СБУ для диверсанта: при себе иметь пилу+паспорт
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После российского вранья про отпускников в дыныры даже правда не будет восприниматься
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Ну вот и что этот аника-воин делал в Крыму? Только не надо из него теперь страдальца лепить. Да запомните вы наконец, был засвечен в силовых структурах Украины, служил в ВСУ, Нацгвардии и т.д, и неважно теперь, патриот вы или колорад - теперь вы потенциальный клиент для подобного рода акций рюськага ФСБ, когда претесь в Крым.
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Детский сад какой то.На кого расчитана эта деза Кремлевских Кукарекал?Начал смотреть на Ютубе их бред про строящуюся американскую базу под Херсоном,диктор на полном серьезе утверждал что она находится в 10 км от Одессы-выключил нахх этот идиотизм.
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Плохо обученная СБУ группа бобро-бендеровцев промахнулась мимо деревянных опор ЛЭП Саки - Новый Свет.Гуго Карлович

Задержанный ФСБ в Крыму украинец Лемешко служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае по служебному несоответствию, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 2420
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Работали в темноте, со "светомаскировкой" - наощупь...)))
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он у нас пиндосы строят центр - боевые пчелы ,называються - а это шо боевые бобры и не бось то же пиндосы?))
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а шо так ? а можно и термиты и бобры - нам шо жалко - пускай практику у нас проходят перед выпуском .а то все тренажеры ,да тренажеры))
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Нууу, в принципе да...
Но тогда это уже "совместная операция родов войск"!
Это уже и "штаб" нужен, и военная база с секретным полигоном, логистические центры, и целая куча грузовиков с "Госдепавскими пиченьками"...
Кароче - сложно...
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но реально - а когда сложно ,но можно - то нужно))
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Ну в принципе да...
Только как объяснить нашим "диверсантам" зачем пилить электроопору, по которой ток дают два раза в неделю на три часа...)))
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Это тоже самое, как "перепилить им трубы с пресной водой", в которых воды три года нет и не будет пока сами её туда не закачаем...)))
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эскадрилья боевых бобров на бреющем полете
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Как еще объяснить, что в Крым пока украинцам не надо ездить?
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Особенно военнослужащим и недавно уволившимся из силовых структур.
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Ну, я не думаю, что у адекватного человека "СЛУЖИВШЕГО В ВСУ" хватило бы мозгов поехать в Крым...
Дай Бог, если оно просто долбо(этот), но высока вероятность, шо воно падлюка...
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Поехал -- его Родина звала ------- https://youtu.be/i19NHEqTCok?list=RDi19NHEqTCok
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ну ладно ножовка а тротил и граната ему нахрена???
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Взорвать ножовку, если будут брать в плен, шоб уникальный инструмент не достался врагу.
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новые разработки не должны попасть в руки врага
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в эрэфии на несоответствии не только легко заработать, в эрэфии на несоответствии легко вообще президентом стать, кто не верит - на путина посмотрите, ведь никак не соответствует, а орда в полнейшем восторге на 90%...
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Нашего "диверсанта" поймали с помощью иконы Николая II (информированный источник)
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Не берите идиотов в армию, они потом по Крыму с тупыми пилками бегают.
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Кажется просто идиот. Если служил - зачем ехать в Крым !!!???? Не важно агент или просто к бабушке. Списки всех военных (бывших и нет) по любому у фсб есть! У них полно агентов в Украине которые предоставят данные , где , кто и как. Военным украинским вообще опасно ездить в Крым или россию.

Возможно просто поехал по дурости. Уже точно не с гранатой , взрывчаткой и пилой проходил границу и всё ок).
ЕЩЁ РАЗ НЕ ЕЗДИТЕ В КРЫМ. ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
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вретивывсе. Это сикретный диверсионный пункт нато в Эстонии.
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Задержанный ФСБ в Крыму украинец Лемешко служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае по служебному несоответствию, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 174Редкое фото. Руководитель укрдрг. Полковник СБУ Слава Смертьмоскаленко.

Задержанный ФСБ в Крыму украинец Лемешко служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае по служебному несоответствию, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 2066
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это блин нужно иметь рузькие хромосомы чтобы выгнали из армии.
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Пилил себе пилил. Так лесорубы становятся диверсантом
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Контрактник уволен "по служебному несоответствию"? Что жеон такого мог натворить? Ну, тут может быть два случая: 1. Он - просто дебил либо 2. Он - полный дебил (до самых кончиков ногтей). А пила в руках дебила - опасный инструмент.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанный ФСБ в Крыму украинец Лемешко служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае по служебному несоответствию, - Генштаб ВСУ
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