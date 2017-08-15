 Задержанный ФСБ в Крыму украинец Лемешко служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае по служебному несоответствию, - Генштаб ВСУ

"Данный человек проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту с ноября 2016 по май 2017-го. Он был уволен по статье "служебное несоответствие", - сообщил сотрудник управления Юзеф Венскович "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Ю.Венскович уточнил, что Г.Лемешко проходил военную службу в одном из подразделений Сухопутных войск ВСУ и был уволен в связи с систематическим нарушением дисциплины.
Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму. В ответ в СБУ заявили: "Задержание ФСБ РФ "агента" украинской спецслужбы в оккупированном Крыму - очередная провокация и фейк".
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Я вот думаю, что это был чистый экспромт. Достаточно стёбный (придурок, пилящий ножовкой столб - это жесть). Скорее всего, обиженный идиот сам к ним обратился, а они его отимели по-полной. С паршивой овцы, как говорится,...
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т.е. диверсант документирует сам себя!!!!!
дабы будучи пойманым следствию фсб не долбаться с доказухой!!!!!
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Раша-страна-диагноз
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Утром было видео его допроса в ФСБ. Так оказывается он пилил ножовкой столб, чтобы ... заложить заряд.
Вон оно чо! И вся эта "диверсионная операция" ради того, чтобы на несколько часов лишить света село с меньше чем тысячей жителей.
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Тогда наше СБУ очень жаль становится за то, что его супер-пупер диверсанртны - невнятные граждане с ножовками.
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Во дворе пилил когда старую опору на каменную новую менял. Надо же её было как то потом утилизировать.
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Но тогда это уже "совместная операция родов войск"!
Это уже и "штаб" нужен, и военная база с секретным полигоном, логистические центры, и целая куча грузовиков с "Госдепавскими пиченьками"...
Кароче - сложно...
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Только как объяснить нашим "диверсантам" зачем пилить электроопору, по которой ток дают два раза в неделю на три часа...)))
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Дай Бог, если оно просто долбо(этот), но высока вероятность, шо воно падлюка...
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Возможно просто поехал по дурости. Уже точно не с гранатой , взрывчаткой и пилой проходил границу и всё ок).
ЕЩЁ РАЗ НЕ ЕЗДИТЕ В КРЫМ. ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
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