 ВСП рекомендовал судившую активистов Евромайдана судью Зелинскую к пожизненному назначению на должность, - адвокат Маселко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.
"Выносили заказные решения в отношении активистов Майдана? Замечательно - будете судьей пожизненно. Сегодня Высший совет правосудия (ВСП) решил внести представление о назначении бессрочно судьи Соломенского районного суда Киева Зелинской Марии Борисовны. Эта судья во времена Майдана привлекла, как минимум, двух участников поездки в Межигорье к ответственности в виде штрафа. Водителей на суде не было, в материалах не было подтверждения их вины, рапорты были сфальсифицированы. Но судья решила, что они виновны", - рассказал он.
"Одна из этих водителей - Юля Волкова, чей автомобиль 23 января 2014 на пер. Крепостном был разбит "беркутовцами". Она даже не знала, что ее судили за ту поездку. Последнее решение судья вынесла за день до побега Януковича, когда уже была Небесная Сотня в полном составе и все было понятно, но даже тогда, судья не рискнула вынести законное решение. Судья на собеседовании признала, что допустила ошибку и обещала быть более внимательной. Признавать вину неплохо, но хотим ли мы, чтобы в обновленных судах были такие судьи? Замечательная подсказка для кандидатов в Верховный суд на заседании ВСП: - да, я приговорил Луценко по политическим мотивам, но "мамой клянусь" больше так не буду; - да, я не могу объяснить откуда у меня шикарный особняк, но то у меня зарплата была маленькая, а теперь все будет хорошо и я все смогу объяснить. ВСП готова понять и простить каждого кандидата. Но поймет ли это общество?", - резюмировал Маселко
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- Нет.
- Ну, на нет и суда нет.
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