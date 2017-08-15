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 Количество обстрелов в зоне АТО в начале августа в 4 раза превысило показатели конца июля, - ОБСЕ

хуг

В районе проведения АТО на Донбассе в первых числах августа существенно возросло количество обстрелов. Ситуация остается напряженной

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил на брифинге во вторник, 15 августа, первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

По словам Хуга, зафиксированные наблюдателями миссии обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностям видов оружия, которое должно быть отведено на положенное расстояние. С начала 2017 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 3 тыс. прецедентов присутствия неотведенных вооружений у линии разграничения.

"Среди основных нарушений, которые мы фиксируем, - присутствие тяжелого вооружения, в частности танков и систем залпового огня на территории, с которой они в соответствии с Минскими договоренностями давно должны быть отведены. С начала 2017 зафиксировали более 3000 таких случаев", - заявил он.

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Хуг также констатировал увеличение количества обстрелов в первую неделю августа. В общей сложности было зафиксировано более 500 обстрелов, что в четыре раза превышает показатели конца июля.

Он добавил, что сотрудники миссии стали чаще подвергаться нападениям при попытках проведения мониторинга некоторых участков зоны вооруженного конфликта.

Напомним, 13 августа российские наемники 25 раз открывал огонь по позициям украинских воинов.


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Источник: По материалам "Вголос"
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