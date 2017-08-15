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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10464) КНДР (269) Турчинов (3298) Южмаш (29) Гройсман (3274)

 "Информация по "Южмашу" является четкой провокацией против Украины", - Гройсман о якобы продаже ракетных двигателей КНДР

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что информация о якобы продаже ГП "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ЮМЗ, Днепр) ракетных двигателей КНДР является провокацией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге во вторник в Днепре.

"Информация по "Южмашу" является четкой провокацией против Украины. Я полностью опираюсь на заявление секретаря Совета национальной безопасности обороны Украины и самого "Южмаша", что такого не было", - сказал премьер.

По его словам, таких продаж не было и не могло быть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": История с двигателями "Южмаша" напоминает провокацию с "Кольчугами", - АП

Как сообщалось, 14 августа The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР МБР Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.

Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, "оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.

В самом ГП "Южмаш" опровергают озвученные в издании The New York Times предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР и расценивают их как попытку дискредитировать предприятие и Украину
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Если это не правда подайте в суд и на автора и на газету, что опубликовала "утку". Чего зря языком трепать.
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Утку первый "пастирь" Турчинов пустил у нас в Украине.
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Тебе пора на галоперидол 200 кубиков внутримозгово
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жулька у нас на банковой засело, и фамилия ему - поросенко..
это жулько кондитерское - за последние 3,5 года - дограбило и дожирает Украину..
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Так автор уже дал задний ход. А с этими судами только возни много, в результате чего дадут опровержение через пару лет, которое уже и нахер никому не будет нужным. Тут надо, если чо, по горячим следам, да и на уровне дипломатии что-то предпринять. По крайней мере умные люди поняли, что это коцабский фейк и заказуха пуйла.
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И не путайте, пожалуйста, печерский "суд, с европейским, или американским, там все по другому.
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Если САМ Гройсман сказал, то так все и есть.
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Грося,то понятно,что изготавливались первые запчасти к этитим двигателям,когда ты еще успешно базарував в Виннице...
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Зачем американцам устраивать провокации против Украины?
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Для особо понятливых: это не американцы устроили провокацию, а подхуйловники во главе с пуйлом
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Хочешь сказать что, The New York Times пророссийское издание?
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хочешь сказать что аффтар статьи независимый америкос?
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То, что "Южмаш" не продавал двигатели, совсем не значит, что их не продавали жители Украины с украинской территории. В Украине уже очень давно почти всё делается неофициально...
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жители Украины продавали двигатели для межконтинентальных ракет -лечитесь))))а про официально или нет не судите по своим усам
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жулько теперь в отказ пошла))))))))))))))))))вот что перебор ботокса со старушкой делает
"Информация по "Южмашу" является четкой провокацией против Украины", - Гройсман о якобы продаже ракетных двигателей КНДР - Цензор.НЕТ 2136
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Мама дорогая, сколько можно по этому поводу вонять. Амеры, если будет нужно, разберутся.
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Если что, вонять всяким гроЙсманам, тУрчиновым, аРьевым и прочим муд$$ам.
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Глядя на твойо "честное" рыльце, Я таки думаю шо да, пррровакация!
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Интриги нужны только ватникам винторогим,а в конце они собак поедать начнут,так было в Челябинске в девяностые.
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Похоже, конечно, на провокацию, но... Торговля с оккупантом, финансирование предателей Украины - лугандонии(пусть не прямое, а через подачу туда дармового электричества и воды, а так же покупки угля по формуле "Роттердам+" в лугандонии) и начинают терзать смутные сомнения. Грустно, но нет доверия лжецам, забрехалась "власть". То, что "баблосы" для нее - все, это - факт неоспоримый. Остается только ждать расследования независимых органов, желательно - ФБР и ЦРУ.
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В свете решений США надаты летальную сброю Украине с неразрадишейся Обамой и крутоголового Трампа Украине надо давно самим возобновить ядерный статус,ведь ни одна собака подписывающая Будапештский меморандум и пальцем не пошевелила чтоб урезонить кацапского захватчика,что мы видим ,одни обещания,мало того Запад поставляет в оккупированный Крым турбины и вызывает неприятие американским санкциям.Украине надо продавать технологии Ирану и Китаю ,они стоят гораздо дороже МВФских подачек,раз уж пошли на поводу у Запада Кравчуцкие Буратины.
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Та шо это они так все скромничают? Я бы наоборот, сказал бы, что это Рабсия обосралась и не смогла поставить, а вот мы их обошли и загнали двигатели по хорошей цене.
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Цікаво, Цікаво, дуже цікаво навіщо оточення Порошенко ПРИПУЩЕННЯ американської газети роздуло до ПРОВОКАЦІЇ проти України. Невже підгорає ... . А може зібрався в обійми до Путіна.
Цікаво, цікаво, дуже цікаво.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Информация по "Южмашу" является четкой провокацией против Украины", - Гройсман о якобы продаже ракетных двигателей КНДР
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