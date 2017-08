 "Информация по "Южмашу" является четкой провокацией против Украины", - Гройсман о якобы продаже ракетных двигателей КНДР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина , об этом он сообщил на брифинге во вторник в Днепре."Информация по "Южмашу" является четкой провокацией против Украины. Я полностью опираюсь на заявление секретаря Совета национальной безопасности обороны Украины и самого "Южмаша", что такого не было", - сказал премьер.По его словам, таких продаж не было и не могло быть.Как сообщалось, 14 августа The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение , что запущенная в июле КНДР МБР Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, "оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости".Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил , что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.В самом ГП "Южмаш" опровергают озвученные в издании The New York Times предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР и расценивают их как попытку дискредитировать предприятие и Украину