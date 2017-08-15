 Безработным лицам при оформлении субсидии будет засчитываться доход на уровне двух прожиточных минимумов - 3248 грн., - Кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, опубликованном в Facebook.
"Неофициальные доходы получает огромное количество украинских домохозяйств. Не платя ничего в Государственный бюджет страны, недобросовестные граждане хотят получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг - субсидию - в максимальном размере. И такая помощь до недавнего времени им оказывалась.
Это не справедливо по отношению к тем людям, которые работают официально, честно платя государству налоги. По объему субсидия, скажем, у скромной учительницы, которая тяжелой, напряженной работой зарабатывает деньги и честно платит налоги, может быть меньше, чем у тех, кто не декларирует ни копейки, но при этом потребляет газ, свет и т.д.
Поэтому зачислением двух прожиточных минимумов - с 1 мая 2017 г. - 3248 грн. - государство выравнивает социальную справедливость между теми, кто действительно нуждается в поддержке в оплате жилищно-коммунальных услуг, и теми, кто вроде бы не работает, но на какие-то то доходы живет.
Поэтому если человек трудоспособного возраста не работает, не служит в армии, не учится, ему при оформлении субсидии с 1 мая 2017 г. засчитывается не более двух прожиточных минимумов - 3248 грн.", - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что это касается лишь трудоспособных лиц. Одновременно подчеркивается, что есть лица, которые на самом деле находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В таких случаях комиссия при рассмотрении заявлений от таких претендентов на субсидию, если упомянутые обстоятельства действительно подтверждаются, может установить упомянутую государственную помощь на базе одного - 1624 грн, а не двух прожиточных минимумов.
"Решение о зачислении 2-х прожиточных минимумов людям трудоспособного возраста при оформлении субсидии призвано стимулировать население к труду и официальному трудоустройству. Таким образом государство борется с теневой экономикой и скрытой занятостью", - подытожили в Кабмине.
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В 2018 году на субсидии хватит 60 миллиардов, - Рева(32)
Два миллиона семей получат монетизацию субсидий до сентября, - Розенко. ВИДЕО(56)
Количество обращений за субсидиями существенно возросло: с 1 тысячи в апреле до 6 тысяч в мае-июне, - НБУ(20)
14 млрд грн на субсидии позволят всем областям вовремя подготовиться к отопительному сезону, - Розенко(12)
В списках на получение компенсации сэкономленной субсидии около 2 млн человек, - Розенко(49)
Реестр получателей жилищных субсидий будет создан до конца 2017 года(67)
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А ТО У ДЯДИ ДЕНЬГИ КОНЧАЮТСЯ
НЕ ХВАТАЕТ НА НОВУЮ ВИЛЛУ
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на мойке где я мыл машину, не могут найти сменщика чтобы мыть ночью - подсказать?
также раздел вакансии на rabota.ua (но это надо уметь что-то полезное делать сложнее мойки)
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Это тупое правительство точно тупое!!!
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1 Есть свой огородик немного земли
2 Завели коровку козочку молоко сдают за копейки чтобы хоть какие деньги были
3 Едят токо то что дает огород и свое хозяйство
Так и живут. А тут им еще и тарифы НА ПО БАШКЕ!!
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2. Ввести субсидии как компенсацию
3. Постепенно отменить субсидии..
4. ....
5. RPOFIT
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Пляшка води 1,5 л. в середньому коштує 8 грн.
Українці, неконтрольовано п'ючи державну воду з криниць наносять державі величезні збитки.
Треба це порахувати і вирахувати з субсидії. Плюс зняти з них відшкодування державі.
А то вони, суки жеруть і ще й п'ють.
І питання повітря ....
Думаєте ми до цього не дойдемо?
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