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 Политика Украины, Экономика
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Все про:безработица (295) Кабмин (10464) субсидия (331)

 Безработным лицам при оформлении субсидии будет засчитываться доход на уровне двух прожиточных минимумов - 3248 грн., - Кабмин

кабмин

Если человек трудоспособного возраста не работает, не служит в армии, не учится, ему при оформлении субсидии с 1 мая 2017 г. засчитывается не более двух прожиточных минимумов - 3248 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, опубликованном в Facebook.

"Неофициальные доходы получает огромное количество украинских домохозяйств. Не платя ничего в Государственный бюджет страны, недобросовестные граждане хотят получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг - субсидию - в максимальном размере. И такая помощь до недавнего времени им оказывалась.

Это не справедливо по отношению к тем людям, которые работают официально, честно платя государству налоги. По объему субсидия, скажем, у скромной учительницы, которая тяжелой, напряженной работой зарабатывает деньги и честно платит налоги, может быть меньше, чем у тех, кто не декларирует ни копейки, но при этом потребляет газ, свет и т.д.

Поэтому зачислением двух прожиточных минимумов - с 1 мая 2017 г. - 3248 грн. - государство выравнивает социальную справедливость между теми, кто действительно нуждается в поддержке в оплате жилищно-коммунальных услуг, и теми, кто вроде бы не работает, но на какие-то то доходы живет.

Поэтому если человек трудоспособного возраста не работает, не служит в армии, не учится, ему при оформлении субсидии с 1 мая 2017 г. засчитывается не более двух прожиточных минимумов - 3248 грн.", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году на субсидии хватит 60 миллиардов, - Рева

При этом отмечается, что это касается лишь трудоспособных лиц. Одновременно подчеркивается, что есть лица, которые на самом деле находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В таких случаях комиссия при рассмотрении заявлений от таких претендентов на субсидию, если упомянутые обстоятельства действительно подтверждаются, может установить упомянутую государственную помощь на базе одного - 1624 грн, а не двух прожиточных минимумов.

"Решение о зачислении 2-х прожиточных минимумов людям трудоспособного возраста при оформлении субсидии призвано стимулировать население к труду и официальному трудоустройству. Таким образом государство борется с теневой экономикой и скрытой занятостью", - подытожили в Кабмине.
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Теоретически у нас три миллиона,а по факту две проститутки и старый гей..... Прям как в анекдоте.
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Ну вот и понятно зачем минимальную зарплату подняли
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ВСЕ ДОЛЖНЫ ПАХАТЬ НА ДЯДЮ
А ТО У ДЯДИ ДЕНЬГИ КОНЧАЮТСЯ
НЕ ХВАТАЕТ НА НОВУЮ ВИЛЛУ
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Плюс намеренная инфляция крадут у каждого поколения заработанные деньги обесце́нивая все заработки за предыдущие годы,и так поколение за поколением, бегут на месте а то и назад. Барыги гос-офшор миллиордеры, иначе не сколотилыбы себе такие состояния на "гос-службах"- все о народе думают, справедливо или нет поделить копейку. "Справедливые они наши"
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Проснулись ... Это ещё с 2016 года так . Только вот непонятно, если людям негде работать и государство им никак не помогает , как они должны оплачивать заоблачныедутые тарифы ?!
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работу можно на сайте вакансий искать и связываться напрямую с работодателем. скажи просто что ты ничего делать не умеешь
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вообще то умею и у меня работа есть. Мне просто не понятен сам подход на каком основании безработному начисляют такой доход что не всякий работающий имеет!!
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Вадим, ви хоч раз пробували скористатись послугами сайту вакансій? Там переважна більшість вимог на співбесіді робочі дні пн-сб і працювати по 12 год. Зарплата - 3200. То от поясніть: навіщо йти на таку роботу, якщо біржа ті гроші дає?
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>если людям негде работать

на мойке где я мыл машину, не могут найти сменщика чтобы мыть ночью - подсказать?

также раздел вакансии на rabota.ua (но это надо уметь что-то полезное делать сложнее мойки)
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Чего мучаются примите закон о тунеядстве и делов то!! Хотя с другой стороны ну не дадите субсидию они безработные что начнут платить? АГА ЩАЗЗ! Да сразу по поводу воплей про выселение за долги у нас куча законов которые запрещают выселение!!
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Сколько безработных??? по моим подсчетам 5 млн. Охренеть государство поднимается!!
Это тупое правительство точно тупое!!!
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Не плутай життя і жалюгідне існування на мінімальну з.п !
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я тебе на пальцах могу описать за счет чего живут у меня много таких знакомых есть
1 Есть свой огородик немного земли
2 Завели коровку козочку молоко сдают за копейки чтобы хоть какие деньги были
3 Едят токо то что дает огород и свое хозяйство
Так и живут. А тут им еще и тарифы НА ПО БАШКЕ!!
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То есть, не работающий человек вдвое больше кушает...Ревы на вас нет.
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1. Повысить тарифы на все
2. Ввести субсидии как компенсацию
3. Постепенно отменить субсидии..
4. ....
5. RPOFIT
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ты забыл что есть еще такая штука как потребовать назад субсидию в кратном размере!! вот где ПРОФИТ!!
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Всё правильно , но своевременные платежи и долги выбивают только с частного сектора (есть техническая возможность) . В коммунальных квартирах халявщики ждут реструктуризации долга , т.е ждут прощения многолетних долгов .
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и правильно делают! Почему ахметке можно списывать долги МЛРДАМИ ГРН а мне НЕЗЗЯ!! Чем я хуже?!!
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С такими зарплатами как в Украине скоро некому будет работать вообще трудоспособные уедут за границу, а субсидии - это идиотизм, даже при ссср такого не было. Это ж надо было додуматься увеличить в разы ренту на украинский газ и взвинтив тарифы жкх в 4 раза, чтобы с ренты "платить" субсидии)
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Это для вас глупость а для них это офигенный финт. Точка распила БАБЛА за энергоресурсы была перенесена из облгазов (которые скупили ушлые фирташи и ахметки) на уровень соцраспределителей. И поле такого финта ахметкам пришлось идти и договариваться с новыми властями как будут пилить бабло!! Можно было конечно новым властям просто отобрать облгазы у ахметок и фирташей но это был бы такой скандал. А так все без скандалов и полюбовно правда мы все за этот договорняк платим!!
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И плюс гражданин заплатит незаплатит дикие не подкреплённые тарифы,мож и нахер пошлёт,а тут чёткий механизм вытаскивания бабла...
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и не просто четкий а механизм а самое главное (для власти) легко управляется в ручном режиме. Все возмещения поставщикам идут через отдельные распоряжения. Начал кто то там вякать против власти РАЗ и СТОП ВОЗМИЩЕНИЯМ и сиди с голой задницей!! ЛЕПОТА!!
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сомневаюсь что риски с субсидиями (с возмещением) не учтены в тарифах, в остальном согласен
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станется тебе мразь шыкаладная и скрытые доходы и переедание украинцев.
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на самом деле хитрожопая власть, посмотрев, сколько выдала субсидий за прошлый отопительный сезон(две-трети страны), решила часть срезать! даже один минимум 1624 грн в расчетах людей, которые ничего не получают уже надувательство. Мало ли жизненных ситуаций, когда люди не могут работать - например 50 лет, уволили, никуда не берут и уже истек срок получения пособия на бирже, или прописаны трое - муж-жена- сын, который студент, но не получает степендии. И почему тогда собственно считать даже один минимум в расчеты по субсидии? а если доходы жены и мужа как раз на грани не получения субсидии и как раз сын, ничего не зарабатывая позволяет получить субсидию, а когда ему 1624 насчитают, то уже не получим. Это как назщывается? кстати, это самая распространненая ситуация, когда у части прописанных доходы на грани субсидии и неработающий или слабозарабатывающий прописанный позволяет получить субсидию, а так они ща зарежут приличную часть получателей....
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в армію рісля 50-ти не беруть. Вчитися нема грошей. Хіба йти в "автомобілебудування" чохли на сідушки шити 6 днів в тиждень за 6000 грн
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Даю підказку.
Пляшка води 1,5 л. в середньому коштує 8 грн.
Українці, неконтрольовано п'ючи державну воду з криниць наносять державі величезні збитки.
Треба це порахувати і вирахувати з субсидії. Плюс зняти з них відшкодування державі.
А то вони, суки жеруть і ще й п'ють.
І питання повітря ....
Думаєте ми до цього не дойдемо?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБезработным лицам при оформлении субсидии будет засчитываться доход на уровне двух прожиточных минимумов - 3248 грн., - Кабмин
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