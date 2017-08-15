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 В этом году в первый класс пойдут более 408 тыс. детей, - Гриневич

гриневич

Первоклассниками в 2017 году в Украине станут 408 тыс. детей

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что в 2017 году в первый класс пойдут более 408 тыс. детей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 1 сентября в первый класс пойдут наши дети, это 408 тыс. 206 первоклассников. Больше всего первоклассников в Днепропетровской области - 34 тыс. 767 человек. Самый большой набор первоклашек в сельской местности предполагается во Львовской и Закарпатской областях", - сказала министр в ходе селекторного совещания по вопросу подготовки к началу нового 2017-2018 учебного года во вторник в Днепре.

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По ее словам, увеличиваются и вложения государства в образование, сводный бюджет на образование в этом году составляет 168,6 млрд грн против 129,4 млрд в 2016 году.
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Главное, что идет прирост населения западных областей. Титульных украинцев становится больше, значит украинская национальная идея будет на подъеме.
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Будет. Через шесть лет Украину ожидает невиданный расцвет и доходов главы семьи вполне хватит, чтобы женщина вела домашнее хозяйство и рожала по ребенку каждые два года. Будет как в США в послевоенные годы.
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это сразу же после победы мировой коммунизмы случиться, после дождичка в четверг, на очередной не дождетесь))))))
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И это конечно твоя заслуга Гриневич,без тебя детишки бы не пошли в школу,ты их одеваешь,в школу снаряжаешь,какая ж ты убогая
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Подсчет количества населения Украины 408 тысяч человек * 55 лет (средняя продолжительность жизни в Украине) = 22 млн. 440 тыс. человек.
Т.е. население Украины сократилось на 30 млн человек. Покращуємо далі.
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Если в школу идет 408 тысяч, а в 1 класс идут раз в жизни умножаем на количество лет которое проживает человек вот вам и количество населения. От нас скрывали эту цифру с 2001 года (с даты последней переписи населения).
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Не ври, порохобот! 408 тысяч идут в школу. Так это и папа с мамой идут, и дед с бабкой Х2 ! Это значит, +ещё 6 человек, и они входят в это число! Это значит, что детей 408 тыс : 7 = на самом деле детей 58285.7143 штуки!
И это не всё! Деды уже старый. Корень у них квадратный. Значит надо ещё извлечь квадратный корень!!! Причём два раза!
И вот получается правильное число 15,5378359136! Вот сколько детей идёт в школу по милости соевых! Шышнацыть челавек!
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Новорожденные сразу же рожают или лет 20 ещё чего-то ждут?
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Кстати,Цензор БРАВО,на фото чисто сумасшедшая,и эти человеки нами управляют
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Игнатьев Фион
Подсчет количества населения Украины 408 тысяч человек * 55 лет (средняя продолжительность жизни в Украине) = 22 млн. 440 тыс. человек.
Т.е. население Украины сократилось на 30 млн человек. Покращуємо далі
=======
Средняя продолжительность жизни в Украине 70,4 года,согласно данным ВООЗ...ты с какого пальца насосал.
Да и тут сравнения с 2013 годом,...ну минус Крым и Донбасс....цифры закономерные....хватит скиглить,занимайтесь оплодотворением....импотенты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ этом году в первый класс пойдут более 408 тыс. детей, - Гриневич
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