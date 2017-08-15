 В этом году в первый класс пойдут более 408 тыс. детей, - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что в 2017 году в первый класс пойдут более 408 тыс. детей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С 1 сентября в первый класс пойдут наши дети, это 408 тыс. 206 первоклассников. Больше всего первоклассников в Днепропетровской области - 34 тыс. 767 человек. Самый большой набор первоклашек в сельской местности предполагается во Львовской и Закарпатской областях", - сказала министр в ходе селекторного совещания по вопросу подготовки к началу нового 2017-2018 учебного года во вторник в Днепре.
По ее словам, увеличиваются и вложения государства в образование, сводный бюджет на образование в этом году составляет 168,6 млрд грн против 129,4 млрд в 2016 году.
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Корреспондент.net, 30 августа 2013
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Т.е. население Украины сократилось на 30 млн человек. Покращуємо далі.
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И это не всё! Деды уже старый. Корень у них квадратный. Значит надо ещё извлечь квадратный корень!!! Причём два раза!
И вот получается правильное число 15,5378359136! Вот сколько детей идёт в школу по милости соевых! Шышнацыть челавек!
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греховностьпогрешность!
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Подсчет количества населения Украины 408 тысяч человек * 55 лет (средняя продолжительность жизни в Украине) = 22 млн. 440 тыс. человек.
Т.е. население Украины сократилось на 30 млн человек. Покращуємо далі
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Средняя продолжительность жизни в Украине 70,4 года,согласно данным ВООЗ...ты с какого пальца насосал.
Да и тут сравнения с 2013 годом,...ну минус Крым и Донбасс....цифры закономерные....хватит скиглить,занимайтесь оплодотворением....импотенты
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