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 Политика Украины
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 Проект решения по е-декларации Порошенко еще не передан для рассмотрения на заседании НАПК, - Корчак

корчак

Уполномоченное лицо Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), проводившее проверку электронной декларации президента Украины Петра Порошенко, ещё не передало проект решения для рассмотрения результатов проверки на заседании НАПК, сообщила глава агентства Наталья Корчак.

"Наверное, это (рассмотрение результатов проверки декларации президента. - Ред.) будет уже на следующих заседаниях", - сказала Н.Корчак на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина", когда именно НАПК на своём заседании рассмотрит результаты проверки декларации президента - 17, 18 августа или уже на следующей неделе, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что проверку декларации проводит уполномоченное лицо по поручению НАПК. "Члены агентства не имеют права вмешиваться в деятельность уполномоченного лица. Только после того, как уполномоченное лицо передаст проект соответствующего решения на рассмотрение членов Национального агентства, тогда мы можем что-то комментировать", - пояснила глава НАПК.

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Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что уполномоченное лицо ещё не передало проект решения, глава агентства сказала: "Всё зависит от того, когда уполномоченное лицо передаст соответствующий проект решения, в настоящее время его ещё нет".

"Результаты проведенной проверки будут в ближайшее время", - заверила Н.Корчак.

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Ранее заместитель руководителя 1-го отдела департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Аркадий Сесемко сообщил, что НАПК на ближайших заседаниях рассмотрит результаты полной проверки декларации президента П.Порошенко.
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Хай передадут амерам, то буде реальна а не імітація , як завжди !!!))об"єктивна перевірка,
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а кого ему стесняться? он нам всем уже давно на головы серит
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Передадут, после следующих выборов. Срок передачи будет определятся результатом выборов.
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Проект решения еще не передан, но все уже знают ответ: "Рафик ни в чем не виноват!"))))
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да, да, да проект решения для рассмотрения очередных премий. Единожды солгавши...
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Офшорно соевая декларация барыги проверке не подлежит так как он же выше закона и конституции Украины. Низя прАверять нашего вяликого будкостроителя АТО мАсковитский пУЙло нападет.
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Шатуни , не розгойдуйте човника, бо не лише Пут Ин нападе, але і всі всесвітні лиха !!!)))
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Один шоколадник мне доказывал что юлька воровка,на вопрос где краденые деньги,ответил--на краденых деньгах,не пишут,что они краденные.Так вот,на краденых Барыгой деньгах написано РОШЕН.
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молчи, шатун! сектанты шакаладного покращення судорожно шелестят методичками, шас тебя расстреляют из шыкаладного фонтана и закидают томагавками с крестами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект решения по е-декларации Порошенко еще не передан для рассмотрения на заседании НАПК, - Корчак
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