 Проект решения по е-декларации Порошенко еще не передан для рассмотрения на заседании НАПК, - Корчак

"Наверное, это (рассмотрение результатов проверки декларации президента. - Ред.) будет уже на следующих заседаниях", - сказала Н.Корчак на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина", когда именно НАПК на своём заседании рассмотрит результаты проверки декларации президента - 17, 18 августа или уже на следующей неделе, передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что проверку декларации проводит уполномоченное лицо по поручению НАПК. "Члены агентства не имеют права вмешиваться в деятельность уполномоченного лица. Только после того, как уполномоченное лицо передаст проект соответствующего решения на рассмотрение членов Национального агентства, тогда мы можем что-то комментировать", - пояснила глава НАПК.
Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что уполномоченное лицо ещё не передало проект решения, глава агентства сказала: "Всё зависит от того, когда уполномоченное лицо передаст соответствующий проект решения, в настоящее время его ещё нет".
"Результаты проведенной проверки будут в ближайшее время", - заверила Н.Корчак.
Ранее заместитель руководителя 1-го отдела департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Аркадий Сесемко сообщил, что НАПК на ближайших заседаниях рассмотрит результаты полной проверки декларации президента П.Порошенко.
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