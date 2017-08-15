 "Ситуация в Европе неоднозначна. Мне кажется, что Путин просто поднимает ставки", - Тука

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он заявил в эфире канала NewsOne, комментируя вопрос возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Я очень надеюсь, внутренне предполагаю, не верю в российское полномасштабное вторжение в Украину. Я считаю, что это определенное такое бряцанием мускулами, чтобы в первую очередь, возможно, мобилизовать своих сторонников в Европе", - сказал Тука.
По его словам, недавно целая группа итальянцев посетила временно оккупированную часть Луганской области.
"Поддерживая борьбу "антифашистов луганских, среди них есть и депутаты. Я получил эту информацию сегодня утром. И, к сожалению, ситуация в Европе неоднозначна. Мне кажется, что Путин просто поднимает ставки", - подчеркнул Тука.
Напомним, совместные стратегические учения "Запад-2017" армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
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http://skelet-info.org/georij-tuka-volontyora-millionera-zastukali-za-nechestnymi-delami/
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