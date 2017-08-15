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Все про:Беларусь (2681) Россия (71860) учения (1923) Тука (504)

 "Ситуация в Европе неоднозначна. Мне кажется, что Путин просто поднимает ставки", - Тука

тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал совместные российско-белорусские учения Запад-2017 "бряцанием мускулами".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он заявил в эфире канала NewsOne, комментируя вопрос возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Я очень надеюсь, внутренне предполагаю, не верю в российское полномасштабное вторжение в Украину. Я считаю, что это определенное такое бряцанием мускулами, чтобы в первую очередь, возможно, мобилизовать своих сторонников в Европе", - сказал Тука.

По его словам, недавно целая группа итальянцев посетила временно оккупированную часть Луганской области.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полторак и Мацеревич обсудили в Варшаве ситуацию на Донбассе и риски обострения ситуации из-за учений "Запад-2017". ФОТО

"Поддерживая борьбу "антифашистов луганских, среди них есть и депутаты. Я получил эту информацию сегодня утром. И, к сожалению, ситуация в Европе неоднозначна. Мне кажется, что Путин просто поднимает ставки", - подчеркнул Тука.

Напомним, совместные стратегические учения "Запад-2017" армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
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мне нравится, как тука на геополитические темы пытается рассуждать, когда у самих авгиевы конюшни не чищены
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Тука великий геостратех,с телевизора не вылазит,как Ляшко,почти
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http://skelet-info.org/georij-tuka-volontyora-millionera-zastukali-za-nechestnymi-delami/
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Этот Тука с телевизора не вылазит .а само ж тупое как пробка а корчит из себя чёрт знает что. иди работай тука чинуша а не языком ляпай .
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Тук-тук! Кто там? Это я Тука, вам весточку принес, что бы про меня не забыли.
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В ближайшее время Хуйло вряд ли вторгнется. Он будет накручивать напряжённость, строить потоки, душить экономически и ждать, когда Украина дозреет до очередного Майдана.
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Мнение туки о геополитике - это что мнение уток в сельском пруду о киберненике
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А кто такой Путин??? ,,,, Аааа ..... Тот, кто вместо него. Понял. Нормик.
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перед оккупацией Крыма куйло тоже поднимал ставки, и эти ставки безшевронные он стаскивал илами и кораблями в Севастополь...
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Бряцание мускулами - это оговорка о путлеровских фашистах в точку.

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н-да... "бряцание мускулами" точно войдет в анналы, хутин будет рад
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Хуйло занят по уши кознями и интригами,чтобы караси не дремали...
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Силенок у путьки уже не хватит на кого-либо напасть ... Но гадить всем будет до последнего. Вообще такая совково- кацапская натура
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редкая сволочь... параша-нковский ставленник.... блок панамских патриотов...

http://skelet-info.org/georij-tuka-volontyora-millionera-zastukali-za-nechestnymi-delami/
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Зорян и Шкиряк спешат Туке на помощь....звонить 03,...психиатрическая бригада
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В Европе трудом зарабатывают на хорошую жизнь. Не падает с неба европейцам счастье. А тут Путин им предлагает лёгкую прибыль с газовых потоков и свой рынок сбыта продуктов и других товаров.
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Путлер уже думает куда прятать дупу,будущее,выборы...посмотрим-подсунет Медведа-крайнего?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Ситуация в Европе неоднозначна. Мне кажется, что Путин просто поднимает ставки", - Тука
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