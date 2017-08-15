 Приговор гражданам КНДР за попытку доступа к секретным технологиям демонстрирует реальное отношение Украины к данному вопросу, - Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"На днях уважаемое издание The New York Times, к сожалению, распространило неправдивую, манипулятивную информацию о том, что якобы Украина причастна к поставке в Северную Корею ракетных технологий, позволивших ей создать баллистическую ракету средней дальности, способной поражать цели на острове Гуам, являющимся территорией США. Цель автора статьи очевидна - "навести тень на плетень" и забросить в американское общественное мнение мысль о том, что Украина делает недружественные шаги по отношению к США и, соответственно, не стоит ее поддерживать в ее борьбе против России", - отметил он.
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"Северная Корея, находящаяся в состоянии войны с 1950 года, занимается собственной ракетной программой вот уже 70 лет, в условиях ограниченности ресурсов и тотального обнищании народных масс. Развитие техники и технологий в Северной Корее не стоят на месте. Северокорейские учёные взращивают уже третье поколение специалистов по ракетным технологиям. И потому могут и без посторонней помощи добиваться кое-каких результатов. Ввиду того, что против Северной Кореи введены санкции на поставку ядерных и ракетных технологий, Украина не вела и не ведёт никаких переговоров и, тем более, сделок с Северной Кореей по данным вопросам", - подчеркнул нардеп.
"Зная это, представители Северной Корее в 2011 году пытались получить доступ к технической документации по ракетным технологиям ПО "Южмаш", однако были изобличены сотрудниками контрразведки и решением Николаевского апелляционного суда от 27.11.2011, получили по 8 лет лишения свободы по ст. 114 Криминального Кодекса за шпионаж. Гражданин Северной Кореи Лю Рю Сонг Чель до сих пор отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии номер 4. Ли Тхе Киль отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии номер 8. К обеим заключенным был применён "Закон Савченко" и поэтому они выйдут на свободу раньше, чем если бы "Закона Савченко" не существовало. Конец срока лишения свободы, с учётом "Закона Савченко", - 06.09.2018", - отметил Геращенко.
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"Думаю, что факт задержания и привлечения к ответственности граждан Северной Кореи за попытку получения доступа к секретным украинским ракетным технологиям и есть факт демонстрации реального отношения Украины к вопросу о якобы поставках технологий в Северную Корею. Приговор Красногвардейского районного суда г. Днепра об осуждении двух граждан Северной Кореи за попытку похитить секретные данные об украинских ракетных разработках можно прочитать по ссылке", - резюмировал он.
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14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи
". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею
, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.
Антоша Геращенко экспертнул кучку, я спокоен...
Хотя,для полной уверенности, хотелось бы услышать еще алёшку гончаренко и зоряна со шкиряком...
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Так и с корейскими ракетами на чёрном рынке оружия , наверняка был продан украинским чиновником за определённую мзду .
УКРАИНЦЫ ! ВАМ ИДИОТАМ НАДО НАЧИНАТЬ СЕРЬЁЗНУЮ БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ ЕЩЁ ПОЗАВЧЕРА , ИБО ВРЕМЕНИ НА СУЩЕСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА , ОСТАЁТСЯ ОЧЕНЬ МАЛО ! И НАЧИНАТЬ ВАМ НУЖНО С ВАШЕГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО . ПОЗОРНИКИ ! ПОЭТОМУ , ДАЖЕ НА ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ , ВАМ НИКТО НЕ ДАЁТ СЕРЬЁЗНОГО ОРУЖИЯ.
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Что касается ракетных двигателей, то они в разы дороже джавелина и про запас их никто не делает (особенно такая небогатая страна как наша). Их делается строго определенное количество под определенный заказ.
Если эти двигатели действительно украинского происхождения, то произведены они были еще при совке и из той партии которая предназначалась для базирования в РФ. Почему?! Да потому, что все двигатели которые остались в Украине были демонтированы с ракет и уничтожены под наблюдением США и за их деньги, по программе разоружения.
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