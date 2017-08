 Приговор гражданам КНДР за попытку доступа к секретным технологиям демонстрирует реальное отношение Украины к данному вопросу, - Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ "На днях уважаемое издание The New York Times, к сожалению, распространило неправдивую, манипулятивную информацию о том, что якобы Украина причастна к поставке в Северную Корею ракетных технологий, позволивших ей создать баллистическую ракету средней дальности, способной поражать цели на острове Гуам, являющимся территорией США. Цель автора статьи очевидна - "навести тень на плетень" и забросить в американское общественное мнение мысль о том, что Украина делает недружественные шаги по отношению к США и, соответственно, не стоит ее поддерживать в ее борьбе против России", - отметил он."Северная Корея, находящаяся в состоянии войны с 1950 года, занимается собственной ракетной программой вот уже 70 лет, в условиях ограниченности ресурсов и тотального обнищании народных масс. Развитие техники и технологий в Северной Корее не стоят на месте. Северокорейские учёные взращивают уже третье поколение специалистов по ракетным технологиям. И потому могут и без посторонней помощи добиваться кое-каких результатов. Ввиду того, что против Северной Кореи введены санкции на поставку ядерных и ракетных технологий, Украина не вела и не ведёт никаких переговоров и, тем более, сделок с Северной Кореей по данным вопросам", - подчеркнул нардеп."Зная это, представители Северной Корее в 2011 году пытались получить доступ к технической документации по ракетным технологиям ПО "Южмаш", однако были изобличены сотрудниками контрразведки и решением Николаевского апелляционного суда от 27.11.2011, получили по 8 лет лишения свободы по ст. 114 Криминального Кодекса за шпионаж. Гражданин Северной Кореи Лю Рю Сонг Чель до сих пор отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии номер 4. Ли Тхе Киль отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии номер 8. К обеим заключенным был применён "Закон Савченко" и поэтому они выйдут на свободу раньше, чем если бы "Закона Савченко" не существовало. Конец срока лишения свободы, с учётом "Закона Савченко", - 06.09.2018", - отметил Геращенко."Думаю, что факт задержания и привлечения к ответственности граждан Северной Кореи за попытку получения доступа к секретным украинским ракетным технологиям и есть факт демонстрации реального отношения Украины к вопросу о якобы поставках технологий в Северную Корею. Приговор Красногвардейского районного суда г. Днепра об осуждении двух граждан Северной Кореи за попытку похитить секретные данные об украинских ракетных разработках можно прочитать по ссылке ", - резюмировал он.14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "