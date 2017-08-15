 15-летний подросток подорвался на Луганщине при попытке разобрать взрывное устройство, - ОВГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации.
"14 августа в реанимационное отделение Станично-Луганской ЦРБ доставлен несовершеннолетний ребенок, 2002 года рождения, с минно-взрывной травмой кисти левой руки и живота", - сказано в сообщении.
Отмечается, что потерпевшему ребенку в полном объеме была оказана первая неотложная помощь, угрозы жизни нет.
По предварительной информации подросток получил телесные повреждения в результате самостоятельной попытки разобрать взрывное устройство.
В Луганской ОВГА в очередной раз призвали граждан соблюдать основные правила обращения с взрывоопасными веществами и меры личной безопасности.
"Разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ", - отметили в ведомстве.
В ОВГА добавили, что при обнаружении взрывоопасного устройства необходимо сделать следующее:
- Немедленно сообщить в дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС (по тел. 101).
- Не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигать его, не допускать к находке других людей.
- Прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета.
- Не пользоваться средствами радиосвязи и мобильными телефонам (они могут спровоцировать взрыв).
- Дождаться прибытия специалистов, указать место находки и сообщить время ее обнаружения.
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И не было года без пострадавших- погибших пацанов, к сожалению хотя и полигон не причина...ведь если нет ничего армейского - вход шел порох охотничий ил простая сера со спичек...
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