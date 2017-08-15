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Все про:взрыв (4260) Луганщина (4116) ОГА (1407)

 15-летний подросток подорвался на Луганщине при попытке разобрать взрывное устройство, - ОВГА

взрыв

В Станично-Луганском районе при попытке разобрать взрывное устройство подорвался подросток, 2002 г.р.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации.

"14 августа в реанимационное отделение Станично-Луганской ЦРБ доставлен несовершеннолетний ребенок, 2002 года рождения, с минно-взрывной травмой кисти левой руки и живота", - сказано в сообщении.

Отмечается, что потерпевшему ребенку в полном объеме была оказана первая неотложная помощь, угрозы жизни нет.

По предварительной информации подросток получил телесные повреждения в результате самостоятельной попытки разобрать взрывное устройство.

В Луганской ОВГА в очередной раз призвали граждан соблюдать основные правила обращения с взрывоопасными веществами и меры личной безопасности.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Местный житель подорвался на Луганщине, пытаясь разобрать гранату. ФОТОрепортаж

"Разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ", - отметили в ведомстве.

В ОВГА добавили, что при обнаружении взрывоопасного устройства необходимо сделать следующее:

- Немедленно сообщить в дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС (по тел. 101).

- Не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигать его, не допускать к находке других людей.

- Прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета.

- Не пользоваться средствами радиосвязи и мобильными телефонам (они могут спровоцировать взрыв).

- Дождаться прибытия специалистов, указать место находки и сообщить время ее обнаружения.
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Если угрозы жизни нет, то скорее всего выкрутил взрыватель - он же "запал" гранаты, а потом чеку выдернул, считая, что запал безопасен... А взрыв запала, который содержит два грамма гексогена, запросто может оторвать кисть руки...
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В моем детстве и юности на родине не было войны...но рядом был полигон, ..
И не было года без пострадавших- погибших пацанов, к сожалению хотя и полигон не причина...ведь если нет ничего армейского - вход шел порох охотничий ил простая сера со спичек...
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Дебилы. Просто ненормальные дебилы. Туда им и дорога. В 15 лет уже баб трахают, а не знают, что прикасаться к гранатам и другим взрывоопасным предметам опасно для жизни.Это только в нашей быдлядской стране возможно. Уроды.
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у вас все нормально уважаемый недебил? Всегда пацанам нравилось что то взрывать, поджигать и исследовать. У вас никогда порезов, ожогов не было? Вы в куклы в основном игрались? Вы например знаете как выглядит мл 8 ? Дебильной можно назвать страну только благодаря таким как вы комментаторам.
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У меня были и ожоги и порезы, но только случайные. И никогда не было мысли прикасаться к оружию. Если для тебя это норма - дорога на Донбасс.
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Жаль только, что не оторвало его тупоголовую бошку. Одним кретином меньше в этой гребанной стране.
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закрой рот ушлепок жаль что тебе в детстве бошку не оторвало неадекват
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Видимо сам такой же. Поищи гранату и разбери. ПАЦАН, блин!!!!!
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Детей нельзя винить ни в чём. На то они и дети. Всегда виноваты взрослые.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия15-летний подросток подорвался на Луганщине при попытке разобрать взрывное устройство, - ОВГА
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