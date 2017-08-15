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Все про:детсад (161) очередь (199) Гройсман (3274)

 Очередь в детсады в Украине составляет 65 тыс. детей, до 2020 ее не будет, - Гройсман

гройсман

За год очередь в детские сады уменьшилась на 13 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал в своем микроблоге в Twitter.

"В 2016 было 78 тыс. в очереди в детсады. На 13 тыс. уменьшилась за полгода. В 2017 еще создадим более 25 тыс. (мест, - ред.)", - написал Гройсман.

По словам премьера, до 2020 года очередь в детсады должна полностью ликвидироваться.

Также он отметил, что наибольшее количество мест в детсадах создано во Львовской области. При этом самая большая очередь - в Киевской и Одесской областях.


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Если при 40% тратах на жрачку советуют меньше жрать, то страшно даже подумать каким образом собираются ликвидировать эти очереди.
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Ну да,до 20 очередей не будет ,потому что и детей перестанут рожать.Геноцидники все для этого делают.
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Детей просто никто рожать не будет в таких условиях.
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Дітей не буде чи не буде кому народжувати, оце ти вірно підмітив, значить до 2020 року ви плануєте закінчити спланований геноцид української нації.
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В 2020, Грося, будеш керувати деінде і сади зводити, але не тут.
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Сто пудов гнойного до 20 года не будет.
Даже если не народ , свои подельники отожмут от корыта.
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Надеюсь до 2020 года ты с пэтей и ко.будете стоять в очереди за баландой.
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Понизив рождаемость можно добиться таких результатов.Так и будут делать.Еще больше надавить на экономику и повысить тарифы.И всего делов.Кстати по Одессе в бывших детсадах Налоговая инспекция расположена и др. службы.Может выкинете их от туда??????
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ВОТ И ХОРОШО, ЧТО ДЕТЕЙ МНОГО.ОЧЕНЬ ХОРОШО
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может не детей много а садиков мало ? у нас в городе в те времена их было 60 .. а теперь осталось по моему 5 ...
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кто говорит, что много детей? мест нет - вот в чем дело
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Смертность вдвое выше рождаемости.
Плюс начался массовый исход молодежи за границу. Наверное на это Грося рассчитывает.
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Очередной сказочник-обещалка.
Сегодня пообещал, завтра - опять пообещал. И послезавтра.
А через год никто и не вспомнит, что же было обещано сначала.
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Собаки брешуть, вітер носить- а караван йде. І йде у вірному напрямку..
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...вопрос на чьи деньги построены детские садики например в том же Львове (кстати в 100 метрах от меня новенький )) , и почему непонятный фраер пиарится на том чего не сделал )?
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Вислів "Над проблемою треба працювати"- це піар? То повість його, недорізаного- ти ж саме цього хочеш? Пам'ятаєш цей свій комент?
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естественно если не тебе над ней работать ....
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по половому маршруру твой каран идет вместе с гройсманом и порошенко. чтоб они сдохли,жирнорылые выродки! смерть забери их ублюдочных детей! аминь! рак на их семьи!
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В нормальный детсад сейчас сложнее устроить чадо , чем поступить в киевский Политех на бюджет .
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пенсионное население и так преобладает над трудоспособным..смертность выше рождаемости..докерувалися..азохенвеи
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Надеюсь, под словом "ее" Грося имел в виду очередь.
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а говорили рождаемость низкая, а где-то очереди, удивительно, у нас два садика что я знаю и оба недоукомплектованы детьми, работают но не заполнены, один почти на грани закрытия
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Нужно повышать рождаемость,работать на благо украинских семей и детей!
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Трындеть - не мешки носить. До 2020 о гройсмане вообще хрен кто вспомнит. Разве что в матерном контексте
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я на 20й год могу тоже много чего наобещать.
все обещания идут на 20й год или позже. когда шоколадных барыг уже будут по всему миру искать и в тюрьмы сажать за мародерство страны.
досягнення, 90% из которых - обещания светлого будущего, откровенно говоря заипали!
неужели нельзя хвастаться исключительно только тем, что уже сделано?
а не тем, что быстрее всего будет сделано через 5-10-15-50 лет, но не нынешней властью?
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..... я так и знал ...правильно рева говорил что кто то слишком много жрет ....пиз.ец стране
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епать урод ,так шож ,рябонка на 3 года в морозилку
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Нармальной стране влась радуеться что в их стране раждаються много детей и стораються для детей всё зделать.
Дети это саммый прибыльный капитал страны.
И только для барыг дети не так важны как например танки в арми
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Может правительство дармоедов сократить а освобожденные помещения и средства направить на детей, которые и есть будущее нашей Украины.
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Выполним и перевыполним пятилетку. Грёбанный совок и его представитель директор рынка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОчередь в детсады в Украине составляет 65 тыс. детей, до 2020 ее не будет, - Гройсман
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