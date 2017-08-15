 Очередь в детсады в Украине составляет 65 тыс. детей, до 2020 ее не будет, - Гройсман

"В 2016 было 78 тыс. в очереди в детсады. На 13 тыс. уменьшилась за полгода. В 2017 еще создадим более 25 тыс. (мест, - ред.)", - написал Гройсман.
По словам премьера, до 2020 года очередь в детсады должна полностью ликвидироваться.
Также он отметил, что наибольшее количество мест в детсадах создано во Львовской области. При этом самая большая очередь - в Киевской и Одесской областях.
У 2016 мали 78 тисяч черги у дитсадки. На 13 тисяч зменшилася за півроку. У 2017 ще створимо більше 25 тисяч. У 2020 році черги ліквідуємо.
- Volodymyr Groysman (@VGroysman) 15 серпня 2017 р.
Найбільша кількість місць у дитсадочках створено у Львівській обл. Найбільша черга - у Київській і Одеській. Над проблемою треба працювати.
- Volodymyr Groysman (@VGroysman) 15 серпня 2017 р.
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Даже если не народ , свои подельники отожмут от корыта.
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Плюс начался массовый исход молодежи за границу. Наверное на это Грося рассчитывает.
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Сегодня пообещал, завтра - опять пообещал. И послезавтра.
А через год никто и не вспомнит, что же было обещано сначала.
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все обещания идут на 20й год или позже. когда шоколадных барыг уже будут по всему миру искать и в тюрьмы сажать за мародерство страны.
досягнення, 90% из которых - обещания светлого будущего, откровенно говоря заипали!
неужели нельзя хвастаться исключительно только тем, что уже сделано?
а не тем, что быстрее всего будет сделано через 5-10-15-50 лет, но не нынешней властью?
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Дети это саммый прибыльный капитал страны.
И только для барыг дети не так важны как например танки в арми
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