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 Трамп: Ку-клукс-клан, неонацисты и расисты вызывают отвращение у американцев

сша протест

Президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы страны не пожалеют никаких ресурсов для защиты американских граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-Би-Си, по его словам, те, кто совершает акты насилия на почве нетерпимости, не уйдут от ответственности.

"Ку-клукс-клан, неонацисты, сторонники идей о превосходстве белой расы и другие разжигающие ненависть группировки противны всему тому, чем дорожат американцы", - заявил президент.

Трамп выступил с резким осуждением "зла расизма" в Шарлоттсвилле, а также "преступников и прочей шантрапы, включая ККК".

В конце прошлой недели многочисленные приверженцы крайне правых идей прибыли в город Шарлоттсвилль в штате Вирджиния, чтобы выразить протест против планов городских властей демонтировать статую генерала Роберта Ли - одного из заметных участников гражданской войны в США, сражавшегося на стороне южан.

Марш ультраправых вызвал контр-акции со стороны антифашистов и активистов прочих левых группировок, что вылилось в многочисленные стычки, в результате чего власти были вынуждены объявить в городе чрезвычайное положение и направить туда отряды полиции специального назначения для восстановления спокойствия.

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Одна женщина погибла и не менее 19 человек получили травмы, после того как автомобиль врезался в толпу протестовавших против прибытия в город ультраправых.

В воскресенье Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией, однако критики упрекнули его за то, что он не стал осуждать действия экстремистов.

В понедельник он вернулся в Белый дом, чтобы выступить с полноценным заявлением.

"Мы осуждаем это вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия, - заявил глава государства. - Подобному нет места в Америке".

Он почтил память 32-летней Хитер Хайер, погибшей после того, как автомобиль врезался в толпу протестующих, а также двух полицейских, погибших при крушении вертолета, помогавшего в восстановлении порядка.
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прям как в Украине . с политикой власти не согласен . значит на рашу работаешь
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Правильно все кто устраивает беспорядки разбой и мародерство патриоты и должны бить канонизированы в лик святых и не мешайте им бить витрины в магазинах и избивать прохожих и не согласных с их точкой зрения а все кто за порядок порохоботи.
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ты еще поплачь за вата-блогером из Житомира, которого некоторые тут на Цензоре умудрились защищать называя чуть ли не "патриотом Украины который всего лишь писал правду про барыгу")
За то потом, когда вышла подробная статья на Цензоре про этого вата-блогера, все его защитники вдруг куда- то резко пропали
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Трамп: Ку-клукс-клан, неонацисты,расисты и рашисты вызывают отвращение у американцев
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кто-то хорошо потратился на дебилов чтобы организовать эти заворушки, значит кому-то это надо
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Насрати з високої гори на трампа. І на тих америкосів.
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а что ж про рашистов ни слова? А ведь это расизм от рашизма произошел, а не наоборот, ведь всем известно, что нацистский лозунг москалей про москву третий рейх, четвертому не бывать был озвучен гораздо раньше планов ку-клукс-клана...
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Судячи по статті у Економісті, народ прокидається і починає звільнятися з глобалістських пут, а половина американців небезпідставно вважають,що Гітлер намагався звільнити світ від старозавітної сектантської еліти, яка пеоемогла у війні у 45-му. В основному кров'ю українців, яких тоді загинуло 14,5 мільйонів, кинутих перед заградотрядами на німецькі війська, та руйнуванням України, в більшости більшовиками, при відступі і при наступі. Трамп став на бік глобалістів.
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Ай-яй-яй((( Для Белого человека после таких слов рейтинг трампа падает ниже плинтуса(( Я-то считал его белым расистом, а он готов ложиться под толерастов..
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Так первый из друзей Сраэля жи. И дочь еврейка
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))) Прочитал как - Трамп, Ку-клукс-клан, неонацисты и расисты вызывают отвращение у американцев. Даже офигел поначалу.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп: Ку-клукс-клан, неонацисты и расисты вызывают отвращение у американцев
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