 Трамп: Ку-клукс-клан, неонацисты и расисты вызывают отвращение у американцев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-Би-Си, по его словам, те, кто совершает акты насилия на почве нетерпимости, не уйдут от ответственности.
"Ку-клукс-клан, неонацисты, сторонники идей о превосходстве белой расы и другие разжигающие ненависть группировки противны всему тому, чем дорожат американцы", - заявил президент.
Трамп выступил с резким осуждением "зла расизма" в Шарлоттсвилле, а также "преступников и прочей шантрапы, включая ККК".
В конце прошлой недели многочисленные приверженцы крайне правых идей прибыли в город Шарлоттсвилль в штате Вирджиния, чтобы выразить протест против планов городских властей демонтировать статую генерала Роберта Ли - одного из заметных участников гражданской войны в США, сражавшегося на стороне южан.
Марш ультраправых вызвал контр-акции со стороны антифашистов и активистов прочих левых группировок, что вылилось в многочисленные стычки, в результате чего власти были вынуждены объявить в городе чрезвычайное положение и направить туда отряды полиции специального назначения для восстановления спокойствия.
Одна женщина погибла и не менее 19 человек получили травмы, после того как автомобиль врезался в толпу протестовавших против прибытия в город ультраправых.
В воскресенье Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией, однако критики упрекнули его за то, что он не стал осуждать действия экстремистов.
В понедельник он вернулся в Белый дом, чтобы выступить с полноценным заявлением.
"Мы осуждаем это вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия, - заявил глава государства. - Подобному нет места в Америке".
Он почтил память 32-летней Хитер Хайер, погибшей после того, как автомобиль врезался в толпу протестующих, а также двух полицейских, погибших при крушении вертолета, помогавшего в восстановлении порядка.
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За то потом, когда вышла подробная статья на Цензоре про этого вата-блогера, все его защитники вдруг куда- то резко пропали
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