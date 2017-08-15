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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4327) зарплата (1734) Кабмин (10462) Гройсман (3272) учитель (284)

 В проекте госбюджета на 2018 год Кабмин будет предлагать очередное повышение зарплат учителям, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в проекте государственного бюджета на 2018 год будет заложено повышение заработных плат преподавателям в учебных заведениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе селекторного совещания по вопросу подготовки к началу нового 2017-2018 учебных годов во вторник в Днепре.

"Хочу подчеркнуть, что в проекте бюджета на 2018 год мы тоже будем предлагать в рамках возможности очередное повышение заработной платы украинским педагогам", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата учителей за год выросла на 50%, - Гриневич

По словам Гройсмана, рост зарплат учителям является приоритетом для Кабинета министров Украины.

Напомним, ранее министр образования и науки Лилии Гриневич заявила, что должностной оклад учителя должен составлять 3 минимальные зарплаты.



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У одних берут , другим дают . Так бывает , когда в стране нет денег .
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Только собираются предлагать .А прокурорам , судьям и мусорам уже повысили и не ждут .Как то странно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ проекте госбюджета на 2018 год Кабмин будет предлагать очередное повышение зарплат учителям, - Гройсман
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