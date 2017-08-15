 В проекте госбюджета на 2018 год Кабмин будет предлагать очередное повышение зарплат учителям, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе селекторного совещания по вопросу подготовки к началу нового 2017-2018 учебных годов во вторник в Днепре.
"Хочу подчеркнуть, что в проекте бюджета на 2018 год мы тоже будем предлагать в рамках возможности очередное повышение заработной платы украинским педагогам", - сказал премьер.
По словам Гройсмана, рост зарплат учителям является приоритетом для Кабинета министров Украины.
Напомним, ранее министр образования и науки Лилии Гриневич заявила, что должностной оклад учителя должен составлять 3 минимальные зарплаты.
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