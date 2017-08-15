 Выставка журналиста Цензор.НЕТ Вики Ясинской "Портрет солдата" открывается в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ, выставка представлена 40 фотопортретами воинов.
Фотографии носят полудокументальный характер: портреты объединены с цитатами воинов, в которых отражены их мнения, мотивы, переживания и военный опыт.
С марта 2016 выставка путешествует по крупнейшим городам Украины, а также по родным городам и селам бойцов-героев выставки.
В Киеве экспозиция продлится с 15 августа по 4 сентября в Национальном музее Тараса Шевченко по адресу: бульвар Тараса Шевченко, 12.
Режим работы музея: вт, ср, чт, пт, сб, вс - с 10.00 до 17.30, пн - выходной.
Открытие 15 августа в 18:00.
Организатор мероприятия: МБФ "Художественный тыл". Партнеры мероприятия: Интернет-портал Цензор.НЕТ, Театр-студия импровизации "Черный Квадрат", студия печати "Диагональ", Национальный военно-исторический музей Украины.
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