 Выставка журналиста Цензор.НЕТ Вики Ясинской "Портрет солдата" открывается в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ , выставка представлена 40 фотопортретами воинов.Фотографии носят полудокументальный характер: портреты объединены с цитатами воинов, в которых отражены их мнения, мотивы, переживания и военный опыт.

Открытие 15 августа в 18:00.

"Портрет - это лицо, глаза и даже черты характера, а вот душа человека - его действия. Наши ребята, защитники - это люди, которые как раз своими действиями раскрыли перед другими свои души. Я пыталась только зафиксировать этих людей для истории и показать стране, какой характер имеют мужчины, называющие и чувствующие себя украинцами. Всех их объединяет только одна идея - защищать свою землю и отомстить за погибших друзей", - говорит автор выставки Вика Ясинская.С марта 2016 выставка путешествует по крупнейшим городам Украины, а также по родным городам и селам бойцов-героев выставки.В Киеве экспозиция продлится с 15 августа по 4 сентября в Национальном музее Тараса Шевченко по адресу: бульвар Тараса Шевченко, 12.Режим работы музея: вт, ср, чт, пт, сб, вс - с 10.00 до 17.30, пн - выходной.Организатор мероприятия: МБФ "Художественный тыл". Партнеры мероприятия: Интернет-портал Цензор.НЕТ, Театр-студия импровизации "Черный Квадрат", студия печати "Диагональ", Национальный военно-исторический музей Украины.