 Выставка фоторабот журналиста "Цензор.НЕТ" Вики Ясинской "Портрет солдата" открывается в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ, выставка представлена 40 фотопортретами воинов.
Фотографии носят полудокументальный характер: портреты объединены с цитатами воинов, в которых отражены их мнения, мотивы, переживания и военный опыт.
С марта 2016 выставка путешествует по крупнейшим городам Украины, а также по родным городам и селам бойцов-героев выставки.
В Киеве экспозиция продлится с 15 августа по 4 сентября в Национальном музее Тараса Шевченко по адресу: бульвар Тараса Шевченко, 12.
Режим работы музея: вт, ср, чт, пт, сб, вс - с 10.00 до 17.30, пн - выходной.
Открытие 15 августа в 18:00.
Организатор мероприятия: МБФ "Художественный тыл". Партнеры мероприятия: Интернет-портал Цензор.НЕТ, Театр-студия импровизации "Черный Квадрат", студия печати "Диагональ", Национальный военно-исторический музей Украины.
430 2
"Вот что безвиз животворящий делает": фотография украинских бабушек в "Борисполе" стала хитом в соцсетях. ФОТО(122)
Российский пропагандист Соловьев разместил в соцсетях фейковое фото Путина. СКРИНШОТ(281)
В Беларуси судят активистов за фотографии с бело-красно-белым флагом. ФОТО(43)
В США разгорелся скандал из-за "проникновения" фотографа ТАСС на встречу Трампа с Лавровым: "Он мог действовать в интересах спецслужб РФ". ФОТОрепортаж(73)
На столичном стадионе "Олимпийский" открылся мультимедийный проект "Переможці-2". ФОТОрепортаж(3)
Проект украинского фотографа Чекменева со снимками раненых воинов собрал около $400000 для их лечения и поддержки. ФОТОрепортаж(27)
Ответить
Ответить