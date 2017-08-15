EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Киевские новости, Общество
  430  2
Все про:фото (2461) Ясинская Вика (174)

 Выставка фоторабот журналиста "Цензор.НЕТ" Вики Ясинской "Портрет солдата" открывается в Киеве

Сегодня, 15 августа, в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве состоится открытие выставки фоторабот журналиста и фотографа Цензор.НЕТ Вики Ясинской "Портрет солдата".

Как сообщает Цензор.НЕТ, выставка представлена 40 фотопортретами воинов.

Читайте также: Первый этап конкурса на должность директора Национального военно-исторического музея прошел вчера в Киеве

Фотографии носят полудокументальный характер: портреты объединены с цитатами воинов, в которых отражены их мнения, мотивы, переживания и военный опыт.

Выставка фоторабот журналиста Цензор.НЕТ Вики Ясинской Портрет солдата открывается в Киеве 01

"Портрет - это лицо, глаза и даже черты характера, а вот душа человека - его действия. Наши ребята, защитники - это люди, которые как раз своими действиями раскрыли перед другими свои души. Я пыталась только зафиксировать этих людей для истории и показать стране, какой характер имеют мужчины, называющие и чувствующие себя украинцами. Всех их объединяет только одна идея - защищать свою землю и отомстить за погибших друзей", - говорит автор выставки Вика Ясинская.

С марта 2016 выставка путешествует по крупнейшим городам Украины, а также по родным городам и селам бойцов-героев выставки.

В Киеве экспозиция продлится с 15 августа по 4 сентября в Национальном музее Тараса Шевченко по адресу: бульвар Тараса Шевченко, 12.

Режим работы музея: вт, ср, чт, пт, сб, вс - с 10.00 до 17.30, пн - выходной.

Открытие 15 августа в 18:00.

Организатор мероприятия: МБФ "Художественный тыл". Партнеры мероприятия: Интернет-портал Цензор.НЕТ, Театр-студия импровизации "Черный Квадрат", студия печати "Диагональ", Национальный военно-исторический музей Украины.

Читайте также: Открытие фотовыставки "Портрет солдата" автора "Цензор.НЕТ" Вики Ясинской состоится в Днепре
 перейти на форум
 
   
VEhrdlVYSTVSMEl3VEdwUmRtUkhRakJNY2xGelRrZFFTVTVEVXpCTWFsRjFkRU4zVEhrdlVtaE9ReXN3V1V4UmRtYzlQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Побольше такого нужно .Нужно прославлять Украинского солдата и армию .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ось робота художника Михайла Д"яченка. 2014-й рік. Дуже виразний портрет українського Воїна.

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВыставка фоторабот журналиста "Цензор.НЕТ" Вики Ясинской "Портрет солдата" открывается в Киеве
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти