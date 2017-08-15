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Все про:дети (3295) Днепр_город (2822) учебники (201) школа (1781) Гройсман (3272)

 В этом году мы планируем закупить 275 школьных автобусов, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в текущем году планируется закупить 275 школьных автобусов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе селекторного совещания по вопросу подготовки к началу нового 2017-2018 учебного года во вторник в Днепре.

"В этом году мы совместно с местными властями планируем закупить 275 школьных автобусов", - сказал премьер.

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При этом премьер указал на необходимость обеспечить детей школьными учебниками до 1 сентября.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области в 2017-2018 учебном году все первоклассники будут обучаться на государственном языке, в том числе и дети в 26 школах с русским языком обучения.

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Конечно Богдан) Государство должно работать на нашего президента
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Для детей ДА !!! А президент и депутаты пускай на скотовозках ездят собственного производства !
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а других в Украине уже не выпускают.... да и на ProZorro других не допустят
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А шо тама насчьот школьных туалетов???
Папєрєднікі любілі на ніх PR дєлать...
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Я даже не хочу гадать что это за автобусы,если не богдан то я себя кастрирую
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Гройсман для простых украинцев делает даже больше, чем яценюк.
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А я и не просила его что-то делать для меня. Достаточно оставить бизнес в покое, а не лоббировать свой
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А ваш бизнес кто то трогает..?? И кокой из своих бизнесов лоббирует Грося...??
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а на новый год - подарочные наборы. попытаюсь угадать:

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закупить? а поставить в школы... сколько?...
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Хорошее дело...новые школьные автобусы для детей это хорошо.....
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Я даже знаю у кого и как минимум по двойной цене
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Да ты шо..?? И у кого же...и почему не по тройной..???
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идиотизм полнейший... даже во времена совдепа, под москалями, Украина располагала собственным автомобилестроением, производила все виды авто, в том числе автобусы. И вот до руля дорвались "настоящие украинцы", ни автомобилей, ни автобусов, каждая закупка техники - коррупционный скандал. И так куда ни плюнь
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Дороги сначала сделай. или автобусы-вездеходы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ этом году мы планируем закупить 275 школьных автобусов, - Гройсман
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