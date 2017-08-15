 В этом году мы планируем закупить 275 школьных автобусов, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе селекторного совещания по вопросу подготовки к началу нового 2017-2018 учебного года во вторник в Днепре.
"В этом году мы совместно с местными властями планируем закупить 275 школьных автобусов", - сказал премьер.
При этом премьер указал на необходимость обеспечить детей школьными учебниками до 1 сентября.
Как сообщалось ранее, в Херсонской области в 2017-2018 учебном году все первоклассники будут обучаться на государственном языке, в том числе и дети в 26 школах с русским языком обучения.
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Папєрєднікі любілі на ніх PR дєлать...
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