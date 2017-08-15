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 Политика Украины, За рубежом
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 Россия, несмотря на международные санкции, 17 лет поставляла оружие КНДР, - Фриз

кндр

Данные Стокгольмского международного исследовательского института мира свидетельствуют, что Россия в период с 1999 по 2016 год экспортировала в КНДР тысячи образцов различного вооружения.

А именно: противотанковые комплексы "Фагот", зенитно-ракетные комплексы Игла-1, бронетранспортеры БТР-80, противокорабельные крылатые ракеты Х-35. Но поставок из Украины в КНДР не было. Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат (БПП), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

Фриз подчеркнула, что данные из открытых, авторитетных источников, в частности Стокгольмского международного исследовательского института мира, свидетельствуют, что заявление о возможной причастности Украины к ракетам КНДР не соответствует действительности, но, в то же время, подтверждают поставки вооружения в КНДР Россией.

"Северная Корея за указанный период получила из Российской Федерации 3 тысячи противотанковых комплексов "Фагот" (АО-4), 1500 зенитно-ракетных комплексов Игла-1 (Sa-16, используемых для борьбы с воздушными целями), 32 БТР-80А, и 10... образцов "Kh-35 Uran/SS-N-25". Под этой маркировкой следует понимать противокорабельную крылатую ракету Х-35. Кажется удивительным, но эти же ракеты в 2010 году еще до падения антизападного режима Каддафи, Россия планировала поставить в Ливию", - рассказала Фриз.

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Однако данные базы института свидетельствуют, что за аналогичный период Украина не экспортировала в КНДР ни одного образца вооружения.

"Если поставки в подсанкционную КНДР со стороны России можно увидеть простой проверкой открытого источника, то трудно представить, какие образцы и технологии передавались по сухопутному и морскому пути через общий участок границы между РФ и КНДР", - констатировала Фриз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Предположения авторов публикации не имеют ничего общего с реальностью", - "Южмаш" опроверг поставки ракетных двигателей в КНДР

14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи ". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.
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Леонид Швец47 мин · Белый дом, ЦРУ и Пентагон с тревогой встретили информацию о том, что руководство Северной Кореи может взять на вооружение Юлию Владимировну Тимошенко.
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В собачьих боях, называемых у нас политкорректностью, все методы хороши, к сожалению.
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То же самое может сказать Тимошенко о Швеце.
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обидно за юлю - понимаю - но таки кто ее за язык та тянул))
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Сильно зашевелились украинские власти после публикации в Таймс. Значит дело нечисто.
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Если Порошенко с утра почесал себе яйца,это еще не значит ,что украинская власть зашевелилась.
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удивительно то, что я три года не подозревал о существовании Ирины Фризы. Может кто голосовал за нее, признайтесь. Какие у нас скрытые резервы в парламенте!
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ну резервы она свои совсем не скрывает, в социальных сетях гуляли ее фотки с очень даже открытыми для всеобщего обозрения прелестями))
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А ты вспомни депутата Артёменка .Кто его знал ? - да никто . А тут вдруг поехал в США и там чё то про Крым кукарекал .проблема в том что одна половина депутатов работает на одну внешнюю силу , вторая половина на вторую внешнюю силу . А все вместе они взяточники , корупционеры и предатели Украины .
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Надо всегда первому бить . а то потом выглядит как оправдываешся .
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Кто и когда "ловил"?
Кацапы со своими говновбросами про "Кольчуги" и ПЗРК?
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Назарушка из Усть Задрыщенска. Потому и сняла, что никаких "Кольчуг" в Иране так и не удалось найти. Разобрались. Поняли, что повелись на кацапский говновброс. Да и сняли.
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Та да. И каждый раз обсер@лись, "ловители за руку". Шел бы ты отсюда, засРашкой попахиваешь!
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"Ыгсперд", которому вчера указали на тьму откровенных косяков, уже начал оправдываться:
"Да я... Да я совсем не то хотел сказать..."
https://www.unian.ua/politics/2082471-ne-viryu-scho-ukrajina-postachala-dviguni-dlya-raket-kndr-raketniy-ekspert-nyt.html
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секретный аналитический центр, долго скрывавшийся под вывеской "Кооператив "Рапан", провел разведмероприятия, в результате которых установил, что в Сев. Корею поставлялось... (далее- по тексту).
Вопрос в редакторам "Цензора" - зачем цитирует эту убогую свистульку Фриз?
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Ещё раз, для дебилов:
"Данные Стокгольмского международного исследовательского института мира свидетельствуют, что Россия в период с 1999 по 2016 год экспортировала в КНДР тысячи образцов различного вооружения".
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Вот почему россия через Эльмана переводит стрелки.
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Это оружие в 1998 году "уволилось" из армии раиси
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)))парашня ольгинская тупая конченная, читайте внимательно, лузеры - "Данные Стокгольмского международного исследовательского института мира свидетельствуют, что Россия в период с 1999 по 2016 год экспортировала в КНДР тысячи образцов различного вооружения". Дело не в Ирине Фриз, а в данных института, от чего кремлядским альфа-козлам вашего ордынского стада никак не отвертеться
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над этими ид-отами только поплакать осталось))))
Россия, несмотря на международные санкции, 17 лет поставляла оружие КНДР, - Фриз - Цензор.НЕТ 8532
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Да всегда была и будет эта торговля оружием , войны . США поставлдяли талибам стингеры .СССР тоже помогал и Вьетнаму да и по всему миру . Эта война не прекратится никогда .
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Если это так, то почему раньше все молчали, а сейчас это выглядит так, что кто-то хочет перевести стрелки.
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То, что ты об этом не слышал, - не говорит, что об этом молчали.
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Российский Винни Пух в сирийском осином гнезде
http://newsader.com/mention/rossiyskiy-vinni-pukh-v-siriyskom-osin/
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