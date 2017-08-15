 Россия, несмотря на международные санкции, 17 лет поставляла оружие КНДР, - Фриз

А именно: противотанковые комплексы "Фагот", зенитно-ракетные комплексы Игла-1, бронетранспортеры БТР-80, противокорабельные крылатые ракеты Х-35. Но поставок из Украины в КНДР не было. Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат (БПП), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.
Фриз подчеркнула, что данные из открытых, авторитетных источников, в частности Стокгольмского международного исследовательского института мира, свидетельствуют, что заявление о возможной причастности Украины к ракетам КНДР не соответствует действительности, но, в то же время, подтверждают поставки вооружения в КНДР Россией.
"Северная Корея за указанный период получила из Российской Федерации 3 тысячи противотанковых комплексов "Фагот" (АО-4), 1500 зенитно-ракетных комплексов Игла-1 (Sa-16, используемых для борьбы с воздушными целями), 32 БТР-80А, и 10... образцов "Kh-35 Uran/SS-N-25". Под этой маркировкой следует понимать противокорабельную крылатую ракету Х-35. Кажется удивительным, но эти же ракеты в 2010 году еще до падения антизападного режима Каддафи, Россия планировала поставить в Ливию", - рассказала Фриз.
Однако данные базы института свидетельствуют, что за аналогичный период Украина не экспортировала в КНДР ни одного образца вооружения.
"Если поставки в подсанкционную КНДР со стороны России можно увидеть простой проверкой открытого источника, то трудно представить, какие образцы и технологии передавались по сухопутному и морскому пути через общий участок границы между РФ и КНДР", - констатировала Фриз.
Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи ". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.
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Кацапы со своими говновбросами про "Кольчуги" и ПЗРК?
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"Да я... Да я совсем не то хотел сказать..."
https://www.unian.ua/politics/2082471-ne-viryu-scho-ukrajina-postachala-dviguni-dlya-raket-kndr-raketniy-ekspert-nyt.html
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Вопрос в редакторам "Цензора" - зачем цитирует эту убогую свистульку Фриз?
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"Данные Стокгольмского международного исследовательского института мира свидетельствуют, что Россия в период с 1999 по 2016 год экспортировала в КНДР тысячи образцов различного вооружения".
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http://newsader.com/mention/rossiyskiy-vinni-pukh-v-siriyskom-osin/
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