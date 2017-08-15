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Все про:избиение (11167) нападение (1678) Харьков (4355) патрульная полиция (1388)

 Пьяные пассажиры остановленного автомобиля избили патрульных в Харькове. ФОТО

За нападение на патрульных задержанным пассажирам автомобиля теперь грозит до 14 лет тюрьмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Патрульная полиция Харькова в Facebook.

Как отмечается, вчера около 1 часа ночи на Белгородском шоссе за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Hyundai Accent, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения.

В салоне транспортного средства также находились двое пассажиров, которых сильно возмутила остановка авто и составление в отношении водителя административного протокола. Как отмечается, пассажиры также имели признаки опьянения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Ты чето не понял или шо?!", - пьяный водитель ударил патрульного во время оформления протокола в Черкассах. ВИДЕО

Выйдя из машины, они устроили ссору с правоохранителями, которая переросла в драку, в результате которой двое патрульных получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Нападавшим грозит лишение свободы на срок до 14 лет.

Пьяные пассажиры остановленного автомобиля избили патрульных в Харькове 01

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Пьяные автомобилисты избили полицейских. Неинтересная тема, комментов будет мало. А если бы новость была, что полицейские застрелили якобы пьяных водилу и пассажиров, срач был-бы знатный. Подтянутся сторонники короткостволов для народа, а Авакову вообще придет пи#здец. Впрочем, придет он к нему в любом случае и тогда все перестанут бухать.
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осле посадки петухов - показать в надзвічайніх новинах их раздолбленніе ануси
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У ха хах кто о чем мечтает,а гей Бывалый222 мечтает про жопы вот же жопашник.
Тебе там у дурке давно уже клизму ставили?или ты только после процедуры?
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Патрульные как и старая милиция,привыкли бабушек по рынку гонять и алкашей.
А тут каких то два пацаненка,один вообще как школьник очень низкого роста,отправили патрульных к лекарю что бы тот им поставил клизмы и опухоль головного мозга подлечил.
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...мне очень интересно сколько получил бы мусорок избив человека (правильный ответ премию)
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В любой другой Стране, нам бы показали два чёрных мешка...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяные пассажиры остановленного автомобиля избили патрульных в Харькове. ФОТО
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