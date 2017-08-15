 Пьяные пассажиры остановленного автомобиля избили патрульных в Харькове. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Патрульная полиция Харькова в Facebook.
Как отмечается, вчера около 1 часа ночи на Белгородском шоссе за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Hyundai Accent, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения.
В салоне транспортного средства также находились двое пассажиров, которых сильно возмутила остановка авто и составление в отношении водителя административного протокола. Как отмечается, пассажиры также имели признаки опьянения.
Выйдя из машины, они устроили ссору с правоохранителями, которая переросла в драку, в результате которой двое патрульных получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
Нападавшим грозит лишение свободы на срок до 14 лет.
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Тебе там у дурке давно уже клизму ставили?или ты только после процедуры?
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А тут каких то два пацаненка,один вообще как школьник очень низкого роста,отправили патрульных к лекарю что бы тот им поставил клизмы и опухоль головного мозга подлечил.
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