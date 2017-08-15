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 Во время тушения пожаров в четырех населенных пунктах в зоне АТО был обеспечен режим тишины, - СЦКК

сцкк

Украинская и российская стороны СЦКК на Донбассе обеспечили прекращение огня для тушения пожаров в Авдеевке, Марьинке, Катериновке и Опытном 14 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АТО, об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской стороны СЦКК.

"Украинская и российская стороны СЦКК во взаимодействии с представителями ОБСЕ и ГСЧС Украины обеспечили введение и удержание режима "тишина" во время тушения пожара 14 августа в населенных пунктах Авдеевка, Катериновка, Марьинка и Опытное. Возгорания возникли вследствие как обстрела позиций сил АТО силами НВФ ОРДО, так и самовозгорания или перебрасывания огня с прилегающих полей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря таким скоординированным действиям сторон удалось отвести угрозу пожара от жилых кварталов населенных пунктов, предотвратить имущественные потери, а возможно и человеческие жертвы.

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"Организованные совместные действия свидетельствуют о том, что стороны способны эффективно выполнять внезапно возникающие задачи, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций", - добавили в СЦКК.

Напомним, 14 августа боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки.

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