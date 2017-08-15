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 Политика Украины, Происшествия
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 Генштаб ВСУ о задержании "украинского диверсанта" в оккупированном Крыму: "Информация проверяется"

лимешко

Генштаб Вооруженных сил Украины проверяет информацию о личности так называемого "украинского агента", задержанного в оккупированном Крыму.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Информация сейчас проверяется", - сказали в ведомстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мне сказали подрезать электростолб", - ФСБ показала задержание в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. ВИДЕО

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму. В ответ в СБУ заявили: "Задержание ФСБ РФ "агента" украинской спецслужбы в оккупированном Крыму - очередная провокация и фейк".
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Пила у диверсанта классическая " диверсионная ножовка " как раз по спиливанию телеграфных столбов . Где они бляха стьолб то деревянный нашли --на каком Крымском хуторе ??? Это ж надо -- ПОЙМАЛИ !!!
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и даже если столб деревянный не нужна ножовка по дереву. так как все столбы стоят на ,,мальчиках,, из рельс. и надо ножовка по металлу, что бы перепилять один из двух проволочных хомутов.
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Ничего вы не понимаете -- это особый кедровый ТЕЛЕГРАФНЫЙ столб в Кремль азбукой Морзе --- бьют срочные новости Крымнаша туда и обратно лично Путину . Наши ХУНТОВСКИЕ диверсанты знают --где Ахилесова пята Путина -- нет связи с Крымом -- не и Крыма . Слава нашим Диверсантам -- соберем еще им денег на Ножовки по телеграфным столбам связи .
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Зубило и молоток наше фсьо! Ну можно еще выкопать....
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а зачем отрицать?фсб и так знает,что фейк натужный...а вот крымовата задумается-рказывается родная говень не спасает от биндеравцав .могут и темном месте и ножовкой распилить
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Цапорилі відволікають увагу різними фейками від навчань в Білорусі.
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Крутые у нас диверсанты.На задание, под камеры, и с ножовкой.Просто супер.
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и с паспортом и с заявлением о явке с повинной в кармане.
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А самое занятное, что на видео задержания, которое было в сети, кацапские чекисты хватали "опасного диверсанта" ... опять без оружия.
Режисеры из ФСБ у Станиславского подучились бы, что ли? А то так и хочется сказать: "Не верю!"
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проверяйте проверяйте, а то вы не знаете засылали или нет. но марку держать надо, просто это марка какая то не марочная. шо они там собираются проверять?
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Да енот подсадная утка... счас акванавты энергохвост на цетняк пилят, прямо на дне....
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СБУ к тебе есть предложение и оно основано на том, что кацапы суки, воруют наших людей и выносят абсурдные наказания за абсурдные обвинения. СБУ тебе надо предпринять контр меры и арестовать медведчука.
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задержание в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины , с буденовкой на голове и сзади тянется раскрытый парашют . Дайте ему пожизненно через расстрел
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Да, здорово ФСБ подсуетилось с задержанием "диверсанта".
Спросят крысяне: "Чо за фигня?!! Почему света нет? А как же "энергомост"?"
А тут и ответ готов: "Да это всё укроДРГ виноваты! Это они ножовкой перепилили провода!"
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Должен был перепилить столб и подорваться на гранате что бы подать знак на материковую часть.
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Більш за все сподобалась ножовка))) Як би там не було хочеться побажати відпочивальникам з України в Криму опинитися в такій точно ситуації. Короче, гарного вам відпочинку, сукини діти..
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Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем так: подручный Джона был находкой для шпиона, -
Так случиться может с каждым - если пьян и мягкотел!

"Вот и первое заданье: в три пятнадцать возле бани -
Может, раньше, а может, позже - остановится такси, -
Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, -
А потом про этот случай раструбят по "Би-би-си".

И еще. Побрейтесь свеже, и на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом - скажет он:
"Не хотите ли черешни?" Вы ответите: "Конечно", -
Он вам даст батон с взрывчаткой - принесете мне батон

(с) В. Высоцкий
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенштаб ВСУ о задержании "украинского диверсанта" в оккупированном Крыму: "Информация проверяется"
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