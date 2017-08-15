 Генштаб ВСУ о задержании "украинского диверсанта" в оккупированном Крыму: "Информация проверяется"

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Информация сейчас проверяется", - сказали в ведомстве.
Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму. В ответ в СБУ заявили: "Задержание ФСБ РФ "агента" украинской спецслужбы в оккупированном Крыму - очередная провокация и фейк".
1324 19
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Задержание ФСБ РФ "агента" украинской спецслужбы в оккупированном Крыму - очередная провокация и фейк, - СБУ(25)
В оккупированном Крыму ощущается дефицит топлива, - журналист(32)
За полгода в оккупированный Крым приехали отдыхать 100 тыс. граждан Украины, - глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Лиев(177)
Террористы "ДНР" собираются продемонстрировать "признание" журналиста Асеева в работе на украинские спецслужбы, - Тымчук(10)
Как россияне изобретают «украинских диверсантов»(0)
Севастопольский университет заявил о недоборе студентов на бюджетные места(48)
Предателя, экс-"регионала" Колесниченко оккупанты не допустили на "выборы" в Севастополе(83)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Режисеры из ФСБ у Станиславского подучились бы, что ли? А то так и хочется сказать: "Не верю!"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Спросят крысяне: "Чо за фигня?!! Почему света нет? А как же "энергомост"?"
А тут и ответ готов: "Да это всё укроДРГ виноваты! Это они ножовкой перепилили провода!"
Ответить
Ответить
Ответить
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем так: подручный Джона был находкой для шпиона, -
Так случиться может с каждым - если пьян и мягкотел!
"Вот и первое заданье: в три пятнадцать возле бани -
Может, раньше, а может, позже - остановится такси, -
Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, -
А потом про этот случай раструбят по "Би-би-си".
И еще. Побрейтесь свеже, и на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом - скажет он:
"Не хотите ли черешни?" Вы ответите: "Конечно", -
Он вам даст батон с взрывчаткой - принесете мне батон
(с) В. Высоцкий
Ответить