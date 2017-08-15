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 Политика Украины
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Все про:армия РФ (6749) наблюдатель (645) ОБСЕ (2755) Россия (71858) Донбасс (15748) Хуг Александр (309)

 Хуг о российских наемниках на Донбассе: Наблюдатели видели знаки отличия РФ, но выводы не относятся к нашим полномочиям

обсе хуг

Наблюдатели ОБСЕ на временно оккупированной части Донбасса общались с людьми, которые представились российскими военными.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели знаки отличия страны-агрессора РФ в оккупированном Донбассе. Об этом заявил на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, отвечая на вопрос журналиста, есть ли российские наемники в ОРДЛО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы отчитываемся только о том, что видим. Мы видели знаки отличия Российской Федерации и других государств", - отметил Хуг.

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По его словам, наблюдатели общались с людьми, которые сказали, что они являются военными РФ. "Мы видели отдельные единицы оружия, средства радиоэлектронной борьбы (российские. - Ред.). Но выводы не относятся к нашим полномочиям. Мы призваны фиксировать, то, что видим", - сказал Хуг.

Он назвал обвинения ОБСЕ в том, что наблюдатели мало что замечают, необоснованными.

"Те, кто утверждает, что миссия слепа, это не потому, что мы не мониторим, а потому, что нам не дают наблюдать", - отметил Хуг.

Отвечая на вопрос о том, какова роль российского состава миссии и стоит ли им доверять, Хуг подчеркнул: "Мы открыты в контексте публикации качественного и количественного состава миссии. Отчеты пишутся не одним человеком. Патрули всегда состоят из представителей разных государств. Отчеты пишутся всеми членами патруля. Это направлено на то, что две пары глаз видят лучше, чем одна".

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Хуг добавил, что он сам из Швейцарии. "Но моя страна не дает мне рекомендации, как я должен работать. У меня есть инструкции от ОБСЕ относительно своей работы. Все сотрудники, более 300 человек, подписывают кодекс поведения. В нем предусмотрены и обязательства относительно объективности их работы", - сказал Хуг.

Первый замглавы уточнил, что больше всего в миссии наблюдателей из ЕС, США. "Граждан из РФ только 35 человек", - сказал Хуг.
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а вам і не потрібно робити "виводи".. Там потрібно лише відображати ЦЕ в своїх доповідях.
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страусам не дано делать выводы - их задача искать ближащий песок
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Кстати, заметили, последнее время слепоглухонемая миссия ОБСЕ внезапно стала видеть на Донбассе россиян и их военную технику в запрещенных районах, да и слух у них прорезался.
Моя версия: животворные пендели от новой трамповской администрации. Вот что крест животворящий делает! (с)
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взагалі, як може бути присутній у складі міссії, представники держави-окупанта. Це по яким міжнародним правилам таке? Тобто, хтось хоче сказати, що росіяни будуть об"єктивними?? І не будуть намагатись приховати присутність російських військових на Донбасі?? Це ж маячня якась.. Шоб бджоли проти меду..!
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незрозумілість статусу росії в цій війні, і є підгрунтям для наявності росіян у складі НЕЗАЛЕЖНОЇ місіі ОБСЕ. кацапи завжди вдають з себе "миротворців", але ті "миротворці" завжди з ножем за пазухою.
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Это как с танками через кацапо-донбасскую границу,мы их видели,но чьи они мы не в курсе
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Мы видели зверька,который выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка. Но выводы о том, что это утка не входят в наши полномочия.
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Хуг в детстве на уроке истории:
- Хрен его знает, что за войска взяли Берлин в 1945, хотя какие-то знаки различия там и были...
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А что относится к вашим полномочиям?... На...уй вы вообще нужны... Сраное ОБСЕ со сраным ООН. Знают же суки что там русские фашисты со своим православо-фашизмом, убивают украинцев... да них...я вы не видите, или просто закрываете глаза и не хотите сказать прямо что там русская мразь! Достали уже. Сколько можно! Придурки бля...
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Надо шоб ему ножку миной на Донбассе отровало - тогда оно сразу выводы сделает!
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зачем тогда вы там находитесь?? если не ваша задача не определять российских войска на территории Украины

Может тогда вы уйдете от туда товарищ Хуг , и придут люди у которых зрение чуть по лучше ?
и полномочия по шире
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"но выводы не относятся к нашим полномочиям" как это? эти твари на нашей земле а у вас не относится? ОБСЕ конченая контора не имеющая полномочия и желаний. от ваа толку ноль. вывод - вы идете нахер. Валить все что движется
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есть подозрения, что данная организация устарела и уже не нужна
в 21 веке нужна действительно та организация которая будет жестко отвечать на оккупации и агрессии
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НаБЛЯдатели-ВИДЕЛИ!!!!!
НИВЕРРРРЮАНИУСЕСЛЯПЫЯЯЯЯ!!!
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Маленькое, залёненькое, в болоте сидит и квакает. На "ля..." начинается, на "...гушка" заканчивается...
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и правда для иностранца тяжело определить где русский оккупант, а где местный коллаборант. в иной ситуации они бы могли просто подойти к подозрительному зеленому человечку и спросить на местном наречии - как дела? если не знает языка это чистокровный ихтамнет.
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Они и не могут делать выводы. Иначе оккупанты их всех поубивают.
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--- Эй, ты зайца не видел?
--- Серенького?
--- Ага
--- С ушками?
--- С ушками.
--- С хвостиком?
--- C хвостиком.
--- Нее, не видел.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХуг о российских наемниках на Донбассе: Наблюдатели видели знаки отличия РФ, но выводы не относятся к нашим полномочиям
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