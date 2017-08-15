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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2008) парковка (245)

 Поступления от оплаты парковки через мобильные приложения за первые дни выросли на 88%, - КГГА

Среди столичных водителей возрос спрос на мобильные приложения для оплаты парковки. Поступления, полученные таким образом, увеличились на 88%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры ведомства Сергей Симонов, комментируя первые результаты перехода на безналичную форму оплаты парковки.

"За первые два дня внедрения безналичной оплаты, которая действует в столице с 10 августа, выручка, собранная за парковку транспортных средств через паркоматы и мобильные приложения, составляет 17 595 гривен. Из них 12 517 гривен - денежные поступления от "мобильной парковки". По сравнению с аналогичным периодом июля текущего года поступления, полученные через мобильные приложения, увеличились на 88%. Такие показатели свидетельствуют о росте доверия водителей к безналичной оплате парковки и пользования современными методами расчетов за парковку", - отметил он.

Поступления от оплаты парковки через мобильные приложения за первые дни выросли на 88%, - КГГА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": По выходным парковка в Киеве будет бесплатной, - КГГА

Напомним, что рассчитаться за парковку водители могут с помощью паркомата, sms, мобильного приложения, либо приобретя месячную карточку или парковочный талон в киосках.

Симонов также отметил недопустимость обращения наличных средств на отведенных парковочных площадках столицы и поблагодарил сознательных водителей, которые оплачивают парковку и активно используют современные платежные системы.
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Такая хорошая новость что мне аж захотелось заплатить за парковку
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Процентное соотношение с нулём всегда даёт ошеломляющие показатели
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Будем верить. Но вот, что творит "крест техногенный!". Может начать размещать подобное и в других местах, например ВР, КМ.....
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Паркувальники збирали такі самі суми, просто раніше вони їх у кишеню клали...
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А как это работает? Ну, заплатила я с помощью мобильного приложения. А дальше? Какой подтверждающий документ ?
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элетронный билет подтверждает факт оплаты. В США прикольные паркоматы - всовываешь доллар или полтора в паркомат (зависит от места) или банковскую карточку и получаешь талончик. Его обычно выкладываешь на торпеду автомобиля, чтоб видно было и идешь по делам. Либо есть закрытые парковки, там тоже талончик покупается, который на выезде необходимо пропустить через автомат, иначе шлагбаум не поднимется. Люди в сборе денег не участвуют, а значит контроль над деньгами выше.
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За 2 дня по всему Киеву собрали всего 17 595 грн.? Так мало?! Если взять среднее значение, 7 грн./час. то это всего 2513 часов за 2 дня. Это на почти 600 тысяч автомобилей?
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То что будет в будущем - увидим. Ну а кто ответит за прошлое воровство? Это же какие суммы были украдены у города? И захотят ли те, кто на этом наживался потерять свои заработки? Вот в чем вопрос! Смотри: если из 600 тыс. автомобилей в день выехало всего 10%, и припарковались всего на 1 час по минимальной цене 5 грн./час - то это уже сумма в 300 000 грн./день! Сравни с полученными 17 595 грн. / 2 дня = 8 798 грн./день.
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І що ви хочете мені довести? Що не треба було міняти правила сплати за паркування? Чи що?
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Не вижу повода для радости в данной статье.
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Возле Бесарабки, как всегда - теже лица парковщиков и та же форма оплаты!
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ДляUA Me
элетронный билет подтверждает факт оплаты. В США прикольные паркоматы - всовываешь доллар или полтора в паркомат (зависит от места) или банковскую карточку и получаешь талончик. Его обычно выкладываешь на торпеду автомобиля, чтоб видно было и идешь по делам. Либо есть закрытые парковки, там тоже талончик покупается, который на выезде необходимо пропустить через автомат, иначе шлагбаум не поднимется. Люди в сборе денег не участвуют, а значит контроль над деньгами выше
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Как раз с паркоматами все понятно . Там талончик , который ты можешь под лобовым стеклом оставить . А с электронным билетом как ?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПоступления от оплаты парковки через мобильные приложения за первые дни выросли на 88%, - КГГА
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