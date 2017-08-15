 Поступления от оплаты парковки через мобильные приложения за первые дни выросли на 88%, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры ведомства Сергей Симонов, комментируя первые результаты перехода на безналичную форму оплаты парковки."За первые два дня внедрения безналичной оплаты, которая действует в столице с 10 августа, выручка, собранная за парковку транспортных средств через паркоматы и мобильные приложения, составляет 17 595 гривен. Из них 12 517 гривен - денежные поступления от "мобильной парковки". По сравнению с аналогичным периодом июля текущего года поступления, полученные через мобильные приложения, увеличились на 88%. Такие показатели свидетельствуют о росте доверия водителей к безналичной оплате парковки и пользования современными методами расчетов за парковку", - отметил он.

Напомним, что рассчитаться за парковку водители могут с помощью паркомата, sms, мобильного приложения, либо приобретя месячную карточку или парковочный талон в киосках.Симонов также отметил недопустимость обращения наличных средств на отведенных парковочных площадках столицы и поблагодарил сознательных водителей, которые оплачивают парковку и активно используют современные платежные системы.