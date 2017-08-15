 Суд по делу о госизмене Януковича: Допрос дипломата Сергеева ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса.
15:16 Прокурор спрашивает, как была произведена оккупация.
Сергеев: "Была поддержка внутренняя граждан. Это первое. Второе. России нужно утверждаться как геополитическому игроку. Им важен Крым для своих военных амбиций, как плацдарм. Им важно было использовать первую линию как демонстрацию, что есть сфера интересов России, которую Запад должен учитывать".
"...Посол Чуркин проводит изначально линию: "Мы не ведем войну с братьями, мы воюем с Западом". Тут много всего,что касается геополитических интересов России".
Прокурор заканчивает допрос.
15:14 Прокурор спрашивает про обстоятельства процедуры - как признавали письмо Януковича официальным документом.
Сергеев говорит, что процедура простая - нужно лишь написать письмо на председательствующего с просьбой раздать документ членам СБ ООН как официальный документ.
15:10 Прокурор: "Можно ли считать, что основной целью этого заседания 3 марта было показать письмо Януковича?"
Сергеев: "На предыдущем заседании говорили, что все, что делает Россия в Крыму, - это агрессия. И России нужно было опровергнуть эти обвинения. И Чуркин достал это письмо, как способ отбиться от этих обвинений. Мол, вот их попросил легитимный президент".
Прокурор спрашивает, к каким последствиям привело письмо Януковича.
Сергеев говорит, что оно было использовано и как юридический, и как политический козырь - чтоб рассказать, что это не агрессия. "Это заявление противодействовало нашей позиции, где мы говорили, что есть оккупация нашей территории. Заявление усложнило нам работу по проведению линии о защите Украины", - говорит дипломат.
15:06 Прокурор спрашивает Сергеева: "Соответствовало ли действительности то, о чем сообщал на заседаниях СБ ООН Чуркин?"
Сергеев: "Француз назвал это откровенный враньем, послы Великобритании, США реагировали на вступление посла России, давали на тезисы Чуркина антитезисы. Но его тезисы были очень профессиональны. Например, фактами - ваши корабли блокируют военные базы, и то агрессия. Так и происходила дискуссия: тезис-антитезис".
Прокурор спрашивает, какую роль играло письмо Януковича.
Сергеев: "Россия пыталась объяснить так свою интервенцию - якобы законный президент приглашает военные силы другой страны. РФ использовала это. Для сателлитов России и тех, кто слушал "Рашутудей" - они это восприняли как нормальный факт. Я вам называл четверых представителей. И это понятно, что это было подыгрывание российской стороне"
15:02 Прокурор спрашивает Сергеева: "Можно ли считать такие действия агрессией?"
Судья снимает этот вопрос, уточняя, что свидетель уже ответил на этот вопрос.
Прокурор спрашивает, почему на определенных заседаниях не были приняты резолюции.
Адвокат протестует - говорит, что в ответе прокурора скрывается и ответ.
"Почему на заседания СБ ООН 1 и 3 марта не были приняты решения?". - повторяет судья вопрос прокурора.
Сергеев отвечает: "Все заседания были непростыми. Для того, чтобы созвать, члены СБ тратили часы, чтоб договориться о созыве вообще. Не каждое заседание требует какого- то решения. Решения могут быть или в форме заявления председательствующего, или в форме заявления для прессы, или в форме резолюции. Но все хотели разобраться в том, что происходит. Мы настаивать ни на чем не могли - потому что не являемся членом СБ. Но всем и так было понятно, что Россия остается одна, что это незаконно. Большая часть считала, что это агрессия. К тексту мы обратились позже. Но сначала текст нужно проговорить. Единственное, когда не учли мнение России, - это резолюция, которая была заветирована РФ".
14:56 Прокурор Кравченко задает вопрос, было ли известно о вторжении.
Сергеев: "Это захват Бельбека и прилет со стороны РФ военнослужащих, со стороны Керченского пролива. Мы сообщали на основе полученной от пограничников информации о 14 боевых вертолетах. Мы сообщали об увеличении количества военнослужащих черноморского флота. Мы доказывали, что увеличение без согласования Украины - является актом агрессии".
Кравченко спрашивает, нарушали ли данные действия РФ международное право.
Сергеев: "В первую очередь, это нарушает международное право, принцип невмешательства. И все говорили о нарушении статута ООН, что касается нарушения территориальной целостности, суверенитета других стран. Франция, Великобритания и США обращали внимание на нарушение Будапештского меморандума. Посол Великобритании призывал к проведению консультаций. А я говорил о том, что еще нарушено и наше двухстороннее соглашение. Россия официально отказалась от таких консультаций".
14:51 Прокурор Кравченко-Сергееву: "Получали ли вы информацию от представителей министерства обороны и пограничной службы, которые присутствуют в миссии?"
Адвокат Мешечек просит судью снять этот вопрос, потому что ему кажется это "наводящим вопросом".
Судья говорит, что не считает этот вопрос наводящим.
Сергеев отвечает: "Сначала оперативная информация поступала от милиции. Потом пограничники сообщили о незаконном пересечении вертолетов. В середине марта и до конца - начала поступать аналитическая информация от служб, в том числе и Минобороны".
Кравченко: "Вы говорили об агрессии. К каким именно формированиям относятся люди, которые захватывали части, блокировали части Украины в Крыму?"
Сергеев: "Сначала это были "зеленые человечки", потом стало понятно, что это российские военные".
Кравченко: "О каких конкретных фактах захвата частей, аэропортов, портов, вам известно?"
Сергеев: "Мы информировали про Бельбек, Парламент, военную часть... Это 27 февраля было. Тогда мы уже знали. И на основе этого созывали заседание 28 числа, где и эта информация уже обросла другими фактами".
14:45 Прокурор Кравченко спрашивает Сергеева: "Что вам известно о событиях февраля-марта в Крыму?"
Сергеев: "Мы руководствовались информацией какой? Это важно. Когда мы начали следить за тем, что происходит, не было официальной информации. Единственным источником были независимые СМИ и органы власти. Информацию, которую я получил, от полковника милиции, сотрудника МВД, который работал в миссии и получал информацию из Украины. И мы понимали, что происходит. Это давало нам возможность ориентироваться. Плюс наши коллеги из других стран, которые обладают, например, спутником, с нами делились.... и работали на то, чтобы доказать,что это акт агрессии и Россия перешла грань".
"Наше задание - не допустить какой-либо доминации линии России. Считаю, что мы этого достигли, и они оказались в изоляции", - говорит Сергеев. - Мы поняли, что агрессия должна закончится аннексией с помощью референдума. Мы пытались это остановить. Единственный путь для нас был - подготовить такую резолюцию, что если референдум произойдет, то чтобы его никто не принял.И у нас это вышло".
14:38 "После смерти Чуркина, спикер их МИД сообщил, что Чуркин получил поручение познакомить всех с письмом Виктора Януковича. И добавила: что эти документы могли быть оформлены как официальные", - рассказывает Сергеев. - Посол Франции Арно подходит к прессе и отвечает на вопросы: Не фальшивый ли это был документ". Он ответил: "Документ не фальшивый, фальшивый президент".
Сергеев говорит, что это выступление Арно есть в стенограмме.
Экс-постпред Украины отмечает, что все члены Совета Безопасности ООН выступили в поддержку Украины. В том числе и Китай.
"Я считаю, что для пояснения своей интервенции нужно было показать, что легитимная власть якобы приглашает Россию на территорию Украины. Было использовано это дважды. Позже, когда мы спорили, имеют ли права крымчане на право определения, факт обращения Президента Януковича использовался в том, что мы не смогли собрать достаточной поддержки. Мы знали, что вето будет наложено. И моя последняя реплика - 27 марта мы созываем Генассамблею, куда приносим резолюцию о суверенитете Украины. Она была принята. Но четверо проголосовали против - Куба,Венесуела, Боливия и Северная Корея. Все самые большие демократии мира", - шутит Сергеев, отмечая, что представители этих стран в своих выступлениях вспоминали это письмо Януковича.
14:34 "2 марта мы продолжаем информировать о том, что происходит в Украине. 3 числа Россия сама созывает неожиданно Совета Безопасности. Стало понятно, что хотелось сделать сенсацию. Но профессиональный человек Чуркин строит речь так: бандеровцы-националисты-бандиты хотят захватить Крым и так далее. И объясняет, что якобы Россия хочет защитить своих граждан и флот", - рассказывает Сергеев.
Потом, пересказывает он, Чуркин достает письмо от Януковича и зачитывает его.
"Что важно? Было много спекуляций. В отличие от обращения Аксенова, обращение Януковича было не просто зачитано и показано, утром российская делегация дает ему официальный статус - статус официального документа ООН", - рассказывает дипломат.
14:29 Экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев: "Линия российской Федерации направлена была на то, чтобы оправдать свою интервенцию, подгоняя ее под отдельные положения международного права. Например, право на защиту, или гуманитарная интервенция. Или право государства обратиться за помощью. В первые два дня у них была растерянность - какой линии придерживаться. Посол Чуркин - профессионал - он вел линию жестко"
Но, говорит Сергеев, уже с первого заседания было понятно, что Россия не права, их аргументы не состоятельны.
"Под то, что к ним обратились за поддержкой - для этого они показали якобы обращение Аксенова. Но все выступающие раскритиковали такую позицию России, и говорили о надуманных причинах. Аксенов - не та фигура, которая может приглашать военных. Это может сделать только Верховная Рада Украины", - говорит Сергеев.
14:24 Сергеев: "Я инициировал обращение к главе Совета Безопасности, было назначено на следующий день заседание Правительства, я получаю разрешение на созыв срочный Совета Безопасности"
"Был созван Совет 28 числа. Заседание закрытое. Стенограммы для общества нет. Но то, что произошло, можем узнать и заседаний последующих - 1 и 3 марта", - говорит он. - На этих заседаниях говорили, что на том, первом, закрытом заседании говорили о том, что происходил захват госучреждений в Крыму неизвестными людьми в зеленой форме".
"В последний день февраля обществу в СБ ООН было известно,что в Украине совершается акт агрессии. 1 марта я решил созвать внеочередное заседание СБ ООН, потому что в России было заседание Совета Федерации РФ", - рассказывает дипломат.
Сергеев гвоорит, что тогда Путин ссылался на обращение Аксенова (о вводе войск).
"С нашей стороны были заявление, что это была агрессия", - говорит Сергеев о заседании 1 марта. - Российский посол озвучил обращение Аксенова к Путину. И сказал, что ему известно,что это обращение Аксенова поддержал Янукович. Но доказательств не привел".
14:21 Сергеев: "Тогда, когда стало понятно,что на территории Украины, в Крыму происходит акт агрессии, мы выходили из резолюции 1314 "Определение агрессии". Там есть семь пунктов. И с первого дня - с 27 февраля - мы заметили, что эти пункты начали действовать, к сожалению"
Он говорит, что в одном из пунктов речь идет о так называемых "зеленых человечках", Потом было блокирование портов, захват госучреждений, захват военных частей, выход служащих российской военной базы за ее территорию, выход без разрешения украинской стороны.
"Это все укладывается в эту резолюцию", - подчеркивает Сергеев.
14:19 Прокурор Руслан Кравченко просит Сергеева дать вольные показания для начала.
14:16 Сергеев рассказывает, что после избиения студентов он присоединился к протестной акции под своим посольством, и заявил, что требует расследования.
Тогда, по его словам, встал вопрос об его увольнении. Но увольнение так и не состоялось, потому что Януковича долго не было на рабочем месте.
"От дачи показаний предварительных я не отказываюсь. Я их давал в Нью-Йорке", - говорит дипломат.
Суд предупреждает его об ответственности за неправдивые показания.
Сергеев дает присягу: "Я присягаю говорить правду и только правду".
Суд определяет порядок: сначала вопросы будут задавать прокуроры, потом адвокат, потом судьи, если останутся вопросы.
14:14Свидетель сообщает, что живет постоянно в Киеве, а пока временно живет в США, где преподает в Йельском университете.
На вопрос судьи о том, какие отношения он имел с Януковичем, Сергеев отвечает: "По роду своих служебных обязанностей я сопровождал Виктора Янцковича во всех его поездках в ООН до сентября 2013. Отношения у нас были служебные, конфликтов не возникало"
Также он отметил, что назначал его на должность Президент Виктор Ющенко, и никаких наград от Януковича не получал.
14:12 Начинается допрос экс-постпреда Украины при ООН Юрия Сергеева.
14:11 В зал зашли адвокат Виталий Мешечек и судьи. Началось заседание.
14:09 По состоянию на 14:08 судьи до сих пор в зал не зашли. Также не зашел еще и адвокат Виталий Мешечек, который представляет интересы Януковича. Журналисты, сидящие в зале, слышат, что кто-то пытается ворваться в зал, однако этих людей не пускает пристав.
13:59 Прокуроры Максим Крым и Руслан Кравченко (справа).
13:52 Сергеев ознакамливается с правами и обязанностями свидетеля.
13:49 В зал суда зашел экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев. Он пришел в сопровождении адвоката и переводчика. Корреспонденту Цензор.НЕТ Сергеев сообщил, что его адвокат - американец, и ему нужен переводчик
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Против Януковича возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком"и по расстрелам на Майдане Ранее К сообщил, что "есть основания считать, что приказ о применении оружия против активистов Майдана отдавал лично бывший президент . дело за делом вот это дело по ст 111 тяни не тяни а в 360 суток приговор получит
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Содержание Уголовного кодекса Украины | Скачать бесплатно комментарий Уголовного кодекса
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.
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1. Государственная измена посягает на государственный суверенитет Украины, на ее территориальную целостность, обороноспособность
способность и государственную безопасность. Направленность этого преступления на главные принципы государственной независимости Украины определяет его общественную опасность и тяжесть возможных последствий.
2. Государственный суверенитет Украины - это независимость, самостоятельность и верховенство государственной власти в пределах его территории и независимость и равноправие в международных отношениях.
3. Территориальная неприкосновенность Украины - это нерушимость государственной границы Украины, нерушимость ее территории.
4. Обороноспособность Украины - это боеспособность Вооруженных Сил Украины, их готовность к защите Украины от посягательств на ее независимость и территориальную целостность.
5. Объективно государственная измена может быть совершено действиями, указанными в ст. 111 УК:
- Переход на сторону врага в военное время или в боевой обстановке;
- Шпионаж;
- Представление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.
Каждое из этих трех действий отдельно образует оконченное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК. Состав этого преступления является «формальным», его последствия - за пределами этого преступления, а поэтому устанавливать их и доказывать нет необходимости.
6. Переход на сторону врага в военное время или в боевой обстановке - это вступление на службу к вражеской армии, участие в боевых действиях на стороне противника с целью помочь иностранному государству в борьбе против Украины. В этой форме государственная измена может быть совершено только во время войны или во время военного конфликта Украины с иностранным государством.
7. Шпионаж - это собирание с целью передачи иностранному государству или его представителям или передача им сведений, которые являются государственной или военной тайной.
8. Представление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в подрывной деятельности против Украины охватывает все возможные способы причинения вреда государственным интересам Украины.
9. Государственная измена как преступление совершается умышленно. Умысел может быть как прямым, так и косвенным, поскольку субъект может совершать это преступление, не желая причинить вред государственным интересам Украины, а преследовать при этом другую, например, корыстные цели. Мотивы совершения государственной измены существенного значения не имеют,
поскольку они не влияют на основания ответственности и квалификацию преступления.
10. Субъектом ответственности за государственную измену может быть только гражданин Украины, который достиг возраста шестнадцати лет. Соучастниками этого преступления могут быть и другие лица - иностранцы и лица без гражданства.
11. Часть 3 ст. 111 УК предусматривает особый, специальный вид освобождения от уголовной ответственности, при условии, что это лицо:
а) во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей не сделала никаких действий и
б) добровольно заявило органам власти "Украина о своей связи с ними.
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Это тоже, что Аксёнов попросил ввести войска параши, в Украину.
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