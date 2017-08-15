 Суд по делу о госизмене Януковича: Допрос дипломата Сергеева СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса.
16:15 Представители адвокатской фирмы "Аверлекс", которая представляет интересы Виктора Януковича, пришли в суд, ждали Сергеева в коридоре, чтобы пригласить его на допрос к следственному судье по трем другим делам, которые были открыты по требованию стороны Януковича. В частности, это дела о госперевороте и покушении на самого Януковича.
Сергеев и его адвокаты отказались что-либо подписывать и уехали, не став общаться с прессой.
16:12 Судья объявляет перерыв до 10 утра четверга, 17 августа.
16:08 Судья обращается к Сергееву: "Поясните детальнее, что такое официальный статус, который был предоставлен письму Януковича".
Дипломат говорит, что 1 марта были зачитаны два документа - обращение Аксенова и обращение Путина: "А заявление Януковича получает официальный статус, потому что об этом попросила РФ. Это значит, что они сами предоставили им такой статус. Это дало возможность использовать этот документ и поддержку России этому документу. Этот статус обозначает, что за документом стоит государство".
Судья спрашивает, правильно ли понял, что появление этого письма должно было быть объяснением для России интервенции.
Сергеев говорит, что да - правильно.
Добавляет, что Россия действовала гибридно и искала различные формы. В итоге - пришли к "интервенции по приглашению".
Судья: "Как вам кажется, использовала ли Украина в рамках ООН все возможные усилия, чтоб урегулировать этот спор между Украиной и Россией?"
Сергеев: "Мы прошли полный путь. Доказали, что все шаги России нелегитимны. Пришли к принятию резолюции, которая создала почву для непризнания, которое было и будет после так называемого референдума".
16:03 Адвокат: "Последний вопрос. Я все же не услышал ответ. Когда происходило заседание Совета Федерации РФ и рассматривалось обращение Путина. Это было обращение тогдашнего, как вы считаете, незаконно избранного главы Правительства Аксенова?"
Сергеев: "Я говорю со слов Чуркина. Он говорил, что было обращение к Путину, и он на основе этого обратился в Совфед.... 1 марта он сказал только, что Янукович поддержал заявление Аксенова".
15:58 Адвокат: "Я зачитывал ваши показания от 5 января, где говорилось, что вы готовили юридическое обоснование о заявлении Януковича, которое подавал Чуркин. Имеет ли это заявление юридическую силу, мог ли Путин на основании этого принимать решение?"
Судья снимает этот вопрос, хотя Сергеев говорит, что может ответить.
Мешечек: "Вы говорили сегодня о "зеленых человечках", которые якобы захватывали в Крыму парламент. Как вы идентифицировали российских военных, на основе каких документов?"
Сергеев: "Зеленые человечки" - устоявшееся выражение для обозначения людей без опознавательных знаков. Но информация, которая приходила от участковых милиционеров и так далее, которые были на событиях. "Зеленые человечки" не скрывали, кто они".
Прокурор Крым протестует - говорит, что информация об источниках информации уже звучала в показаниях во время ответа прокурора.
Адвокат говорит, что не получил ответ на вопрос о происхождении информации.
Сергеев: "Это были оперативные документы через представителя МВД в нашей миссии. Как донесение районов. На основании этих документов мы действовали первые два дня. Потом получали документы уже от Министерства обороны".
Адвокат спрашивает, не были ли это секретные документы.
Сергеев говорит, что вряд ли.
15:51 Адвокат: "Относительно этого же письма, это был оригинал или фотокопия?"
Сергеев: "Посол Чуркин сказал, что это фотокопия оригинала".
Адвокат: "Было ли это заявление заверено Россией официально?"
Сергеев: "Не могу сказать. Единственное, что могу сказать, - этому документу был предоставлен официальный статус по обращению после Чуркина".
Прокурор: "Имела ли на заседании 03.03.2014 Украина доступ к этому документу?"
Сергеев: "Нас пригласили".
Адвокат: "Известно ли вам, каким образом это заявление Януковича оказалось в Главной военной прокуратуре?"
Сергеев: "После внесения его как официального документа, оно не является засекреченным. Я не знаю, как появился в прокуратуре, потому что уже не был постпредом. Но, думаю, что это не является проблемой - могли просто обратиться к постпреду Украины".
Адвокат: "А являлась ли Украина постоянным членом СБ ООН?"
Сергеев: "Нет. Нас приглашали".
Адвокат: "А если не была Украина членом СБ ООН, каким образом она имела доступ к этому документу?"
Сергеев: "Любое государство ООН может обратиться в СБ. Мы обратились, потому что есть угроза суверенитету и так далее. И было созвано срочное заседание. Потом мы также созывали. Вопросы, которые не являются тайной, это не проблема. Любая страна моет получить не секретный документ. Более того, много документов уже можно найти на сайте, в архивах".
15:47 Адвокат просит еще зачитать его (Сергеева) досудебные показания о том, носило ли юридический характер письмо Януковича.
В этих свидетельствах Сергеев говорил, что указанное заявление не имело юридического значения, что он уже не был на то время действующим президентом Украины и не мог писать подобное без согласования с ВР.
Прокурор: "Я протестую. Потому что адвокат спрашивает, правильно ли он давал показания. А эти показания - он давал раньше. А нужно слушать в суде".
Адвокат: "Я не говорил о своем протоколе. Лишь о тех вопросах, чтоб избежать недоговорок".
Судья говорит, что адвокат задавал уже вопрос, но может это сделать еще раз.
Сергеев объясняет, что отвечал на вопрос относительно юридической силы - со стороны России и со стороны Украины. По его словам, для Украины это письмо Януковича не имело никакой юридической силы. А вот Россия считает, что там есть юридическая сила и использует это письмо.
"Тут нет противоречия. Я опровергал то, что он легитимный", - Сергеев.
15:39 Адвокат: "Известно вам все-таки, был ли документ официальный от Путина?"
Сергеев: "Он не был внесен официально в Совет".
Адвокат: "Выносилось ли решение о введении войск на заседание СБ ООН?"
Сергеев: "На прямую не было".
Адвокат: "Вам известен смысл фотокопии заявления Януковича, которые был распространен?"
Сергеев: "Да".
Адвокат: "Там была подпись?"
Сергеев: "Он его оформил как официальный документ ООН"
Адвокат: "Так а подпись была?"
Сергеев: "Да, подпись была! Подпись была!"
Адвокат просит зачитать протокол допроса свидетеля Сергеева именно в той части, где речь идет о подписи.
Прокурор Кравченко пытается внести правки, судья его обрывает и говорит, что сейчас должен читать адвокат, а прокурор пытается внести корректировки в допросы свидетеля.
Мешечек зачитывает его показания, данные в Нью-Йорке, где говорится, что с того места, где он сидел - он не видел текст письма, который показывал Чуркин. И дальше смог с ним ознакомиться позже - и без подписи Януковича.
Прокурор просит прочитать дальше.
Этого же просит и свидетель.
"Можете прочитать дальше? Документы эти распространяются в начале. Далее - Чуркин показывает тот документ. Его могут увидеть только те, кто сидит рядом. Тогда мы видим только бумагу и ничего больше"
Сергеев: "Так после заседания мы смогли ознакомиться, и подпись была".
15:33 Адвокат: "Какие-то официальные документы в форме приказа, подписанного Путиным, были на введение войск?"
Сергеев: "Президент сделал действие - обратился в Совет Федерации, который утвердил его действия. В СБ ООН потом была дискуссия - зачем это было делать, когда войска уже были там. Это - манипуляция".
15:27 Адвокат спрашивает о подписании соглашения 22 февраля 2014.
Сергеев: "Это обговаривалось во время заседаний. У участников заседания было разное прочтение. Я воспринимал и многие, что Янукович не выполнил это соглашение, покинув Киев вместо того, чтоб выполнить то, что он подписал. А Российская Федерация настаивала на том, что возвращение к этому Соглашению поможет ситуации. На что им сказали - почему же ваш представитель, который там был, не подписал это соглашение? Все поняли, что там есть неискренность. Все понимали, что главный фигурант должен был подписать конституционное соглашение, но к утру исчез".
Адвокат: "Скажите пожалуйста, известно ли вам было про написанные письма к гарантам данного Соглашения?"
Сергеев: "Нет, мне эти письма не доводились". Он добавил, что может уточнить по определенным датам, если адвокату они известны.
Адвокат: "Было ли письмо Януковича к Путину юридически значимым?"
Сергеев: "Письмо использовали. И Януковича использовали. Как легитимного якобы президента. Напомню вам слова Арно: "Заявление действительное, президент - не действительный".
Адвокат говорит, что конкретного ответа не получил и требует ответ на конкретный вопрос.
Судья просит уточнить, для кого юридичисекую силу это заявление должно иметь - для России или Украины, и задает следующий вопрос: "Могло ли иметь юридическую силу для РФ это письмо Януковича без решения ВР".
Сергеев говорит, что РФ не обращала внимания на решение ВР и напоминает, что это письмо было использовано для легитимизации.
15:24 Мешечек спрашивает Сергеева: "Вы называли фамилию Аксенова. Какую должность он занимал?"
Сергеев: "Чуркин 1-го числа назвал его "премьер-министром"".
Мешечек: "Вам известно, кто возглавлял правительство не со слов Чуркина?"
Сергеев: "Я говорил, что он незаконно избран, кроме этого, он совершил ряд того, что противоречит законам Украины. И главное - это не тот человек, который имеет право обращаться о военной поддержке"
Мешечек спрашивает, о чем было заявление.
Сергеев: "Там говорится о проблемах, с которыми он сталкивался в Крыму".
Аксенов, говорит Сергеев, там сообщает, что не может больше контролировать ситуацию в Крыму и поэтому обратился к Путину.
15:19 Вопросы начинает задавать адвокат Виталий Мешечек.
Он спрашивает, что Сергееву известно о покушениях на Януковича.
"Только из прессы", - отвечает тот.
"Вам известно то, почему он должен был бежать?" - спрашивает адвокат.
"Он убежал, оставив свою партию. У него не было причин. Он мог использовать механизмы, которые ему давали присутствие посредников из Европы, США и России. И не понятно, почему он этого не сделал", - отвечает дипломат. - РФ объясняла, что он был испуган и был вынужден срочно бежать из Киева. Он не очень хорошо объяснял, и его пояснение было хаотичным".
Мешечек: "Из СМИ была информация, что он покинул, потому что ему угрожали?"
"Отдельные СМИ говорили. Отдельные же говорили - что непонятно, почему, ведь у него была партия. Очевидно, что был личный фактор", - говорит Сергеев.
15:16 Прокурор спрашивает, как была произведена оккупация.
Сергеев: "Была поддержка внутренняя граждан. Это первое. Второе. России нужно утверждаться как геополитическому игроку. Им важен Крым для своих военных амбиций, как плацдарм. Им важно было использовать первую линию как демонстрацию, что есть сфера интересов России, которую Запад должен учитывать".
"...Посол Чуркин проводит изначально линию: "Мы не ведем войну с братьями, мы воюем с Западом". Тут много всего,что касается геополитических интересов России".
Прокурор заканчивает допрос.
15:14 Прокурор спрашивает про обстоятельства процедуры - как признавали письмо Януковича официальным документом.
Сергеев говорит, что процедура простая - нужно лишь написать письмо на председательствующего с просьбой раздать документ членам СБ ООН как официальный документ.
15:10 Прокурор: "Можно ли считать, что основной целью этого заседания 3 марта было показать письмо Януковича?"
Сергеев: "На предыдущем заседании говорили, что все, что делает Россия в Крыму, - это агрессия. И России нужно было опровергнуть эти обвинения. И Чуркин достал это письмо, как способ отбиться от этих обвинений. Мол, вот их попросил легитимный президент".
Прокурор спрашивает, к каким последствиям привело письмо Януковича.
Сергеев говорит, что оно было использовано и как юридический, и как политический козырь - чтоб рассказать, что это не агрессия. "Это заявление противодействовало нашей позиции, где мы говорили, что есть оккупация нашей территории. Заявление усложнило нам работу по проведению линии о защите Украины", - говорит дипломат.
15:06 Прокурор спрашивает Сергеева: "Соответствовало ли действительности то, о чем сообщал на заседаниях СБ ООН Чуркин?"
Сергеев: "Француз назвал это откровенный враньем, послы Великобритании, США реагировали на вступление посла России, давали на тезисы Чуркина антитезисы. Но его тезисы были очень профессиональны. Например, фактами - ваши корабли блокируют военные базы, и то агрессия. Так и происходила дискуссия: тезис-антитезис".
Прокурор спрашивает, какую роль играло письмо Януковича.
Сергеев: "Россия пыталась объяснить так свою интервенцию - якобы законный президент приглашает военные силы другой страны. РФ использовала это. Для сателлитов России и тех, кто слушал "Рашутудей" - они это восприняли как нормальный факт. Я вам называл четверых представителей. И это понятно, что это было подыгрывание российской стороне"
15:02 Прокурор спрашивает Сергеева: "Можно ли считать такие действия агрессией?"
Судья снимает этот вопрос, уточняя, что свидетель уже ответил на этот вопрос.
Прокурор спрашивает, почему на определенных заседаниях не были приняты резолюции.
Адвокат протестует - говорит, что в вопросе прокурора скрывается и ответ.
"Почему на заседания СБ ООН 1 и 3 марта не были приняты решения?". - повторяет судья вопрос прокурора.
Сергеев отвечает: "Все заседания были непростыми. Для того, чтобы созвать, члены СБ тратили часы, чтоб договориться о созыве вообще. Не каждое заседание требует какого- то решения. Решения могут быть или в форме заявления председательствующего, или в форме заявления для прессы, или в форме резолюции. Но все хотели разобраться в том, что происходит. Мы настаивать ни на чем не могли - потому что не являемся членом СБ. Но всем и так было понятно, что Россия остается одна, что это незаконно. Большая часть считала, что это агрессия. К тексту мы обратились позже. Но сначала текст нужно проговорить. Единственное, когда не учли мнение России, - это резолюция, которая была заветирована РФ".
14:56 Прокурор Кравченко задает вопрос, было ли известно о вторжении.
Сергеев: "Это захват Бельбека и прилет со стороны РФ военнослужащих, со стороны Керченского пролива. Мы сообщали на основе полученной от пограничников информации о 14 боевых вертолетах. Мы сообщали об увеличении количества военнослужащих черноморского флота. Мы доказывали, что увеличение без согласования Украины - является актом агрессии".
Кравченко спрашивает, нарушали ли данные действия РФ международное право.
Сергеев: "В первую очередь, это нарушает международное право, принцип невмешательства. И все говорили о нарушении статута ООН, что касается нарушения территориальной целостности, суверенитета других стран. Франция, Великобритания и США обращали внимание на нарушение Будапештского меморандума. Посол Великобритании призывал к проведению консультаций. А я говорил о том, что еще нарушено и наше двухстороннее соглашение. Россия официально отказалась от таких консультаций".
14:51 Прокурор Кравченко-Сергееву: "Получали ли вы информацию от представителей министерства обороны и пограничной службы, которые присутствуют в миссии?"
Адвокат Мешечек просит судью снять этот вопрос, потому что ему кажется это "наводящим вопросом".
Судья говорит, что не считает этот вопрос наводящим.
Сергеев отвечает: "Сначала оперативная информация поступала от милиции. Потом пограничники сообщили о незаконном пересечении вертолетов. В середине марта и до конца - начала поступать аналитическая информация от служб, в том числе и Минобороны".
Кравченко: "Вы говорили об агрессии. К каким именно формированиям относятся люди, которые захватывали части, блокировали части Украины в Крыму?"
Сергеев: "Сначала это были "зеленые человечки", потом стало понятно, что это российские военные".
Кравченко: "О каких конкретных фактах захвата частей, аэропортов, портов, вам известно?"
Сергеев: "Мы информировали про Бельбек, Парламент, военную часть... Это 27 февраля было. Тогда мы уже знали. И на основе этого созывали заседание 28 числа, где и эта информация уже обросла другими фактами".
14:45 Прокурор Кравченко спрашивает Сергеева: "Что вам известно о событиях февраля-марта в Крыму?"
Сергеев: "Мы руководствовались информацией какой? Это важно. Когда мы начали следить за тем, что происходит, не было официальной информации. Единственным источником были независимые СМИ и органы власти. Информацию, которую я получил, от полковника милиции, сотрудника МВД, который работал в миссии и получал информацию из Украины. И мы понимали, что происходит. Это давало нам возможность ориентироваться. Плюс наши коллеги из других стран, которые обладают, например, спутником, с нами делились.... и работали на то, чтобы доказать,что это акт агрессии и Россия перешла грань".
"Наше задание - не допустить какой-либо доминации линии России. Считаю, что мы этого достигли, и они оказались в изоляции", - говорит Сергеев. - Мы поняли, что агрессия должна закончится аннексией с помощью референдума. Мы пытались это остановить. Единственный путь для нас был - подготовить такую резолюцию, что если референдум произойдет, то чтобы его никто не принял.И у нас это вышло".
14:38 "После смерти Чуркина, спикер их МИД сообщил, что Чуркин получил поручение познакомить всех с письмом Виктора Януковича. И добавила: что эти документы могли быть оформлены как официальные", - рассказывает Сергеев. - Посол Франции Арно подходит к прессе и отвечает на вопросы: Не фальшивый ли это был документ". Он ответил: "Документ не фальшивый, фальшивый президент".
Сергеев говорит, что это выступление Арно есть в стенограмме.
Экс-постпред Украины отмечает, что все члены Совета Безопасности ООН выступили в поддержку Украины. В том числе и Китай.
"Я считаю, что для пояснения своей интервенции нужно было показать, что легитимная власть якобы приглашает Россию на территорию Украины. Было использовано это дважды. Позже, когда мы спорили, имеют ли права крымчане на право определения, факт обращения Президента Януковича использовался в том, что мы не смогли собрать достаточной поддержки. Мы знали, что вето будет наложено. И моя последняя реплика - 27 марта мы созываем Генассамблею, куда приносим резолюцию о суверенитете Украины. Она была принята. Но четверо проголосовали против - Куба,Венесуэла, Боливия и Северная Корея. Все самые большие демократии мира", - шутит Сергеев, отмечая, что представители этих стран в своих выступлениях вспоминали это письмо Януковича.
14:34 "2 марта мы продолжаем информировать о том, что происходит в Украине. 3 числа Россия сама созывает неожиданно Совета Безопасности. Стало понятно, что хотелось сделать сенсацию. Но профессиональный человек Чуркин строит речь так: бандеровцы-националисты-бандиты хотят захватить Крым и так далее. И объясняет, что якобы Россия хочет защитить своих граждан и флот", - рассказывает Сергеев.
Потом, пересказывает он, Чуркин достает письмо от Януковича и зачитывает его.
"Что важно? Было много спекуляций. В отличие от обращения Аксенова, обращение Януковича было не просто зачитано и показано, утром российская делегация дает ему официальный статус - статус официального документа ООН", - рассказывает дипломат.
14:29 Экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев: "Линия российской Федерации направлена была на то, чтобы оправдать свою интервенцию, подгоняя ее под отдельные положения международного права. Например, право на защиту, или гуманитарная интервенция. Или право государства обратиться за помощью. В первые два дня у них была растерянность - какой линии придерживаться. Посол Чуркин - профессионал - он вел линию жестко"
Но, говорит Сергеев, уже с первого заседания было понятно, что Россия не права, их аргументы не состоятельны.
"Под то, что к ним обратились за поддержкой - для этого они показали якобы обращение Аксенова. Но все выступающие раскритиковали такую позицию России, и говорили о надуманных причинах. Аксенов - не та фигура, которая может приглашать военных. Это может сделать только Верховная Рада Украины", - говорит Сергеев.
14:24 Сергеев: "Я инициировал обращение к главе Совета Безопасности, было назначено на следующий день заседание Правительства, я получаю разрешение на созыв срочный Совета Безопасности"
"Был созван Совет 28 числа. Заседание закрытое. Стенограммы для общества нет. Но то, что произошло, можем узнать и заседаний последующих - 1 и 3 марта", - говорит он. - На этих заседаниях говорили, что на том, первом, закрытом заседании говорили о том, что происходил захват госучреждений в Крыму неизвестными людьми в зеленой форме".
"В последний день февраля обществу в СБ ООН было известно,что в Украине совершается акт агрессии. 1 марта я решил созвать внеочередное заседание СБ ООН, потому что в России было заседание Совета Федерации РФ", - рассказывает дипломат.
Сергеев говорит, что тогда Путин ссылался на обращение Аксенова (о вводе войск).
"С нашей стороны были заявление, что это была агрессия", - говорит Сергеев о заседании 1 марта. - Российский посол озвучил обращение Аксенова к Путину. И сказал, что ему известно,что это обращение Аксенова поддержал Янукович. Но доказательств не привел".
14:21 Сергеев: "Тогда, когда стало понятно,что на территории Украины, в Крыму происходит акт агрессии, мы выходили из резолюции 1314 "Определение агрессии". Там есть семь пунктов. И с первого дня - с 27 февраля - мы заметили, что эти пункты начали действовать, к сожалению"
Он говорит, что в одном из пунктов речь идет о так называемых "зеленых человечках", Потом было блокирование портов, захват госучреждений, захват военных частей, выход служащих российской военной базы за ее территорию, выход без разрешения украинской стороны.
"Это все укладывается в эту резолюцию", - подчеркивает Сергеев.
14:19 Прокурор Руслан Кравченко просит Сергеева дать вольные показания для начала.
14:16 Сергеев рассказывает, что после избиения студентов он присоединился к протестной акции под своим посольством, и заявил, что требует расследования.
Тогда, по его словам, встал вопрос об его увольнении. Но увольнение так и не состоялось, потому что Януковича долго не было на рабочем месте.
"От дачи показаний предварительных я не отказываюсь. Я их давал в Нью-Йорке", - говорит дипломат.
Суд предупреждает его об ответственности за неправдивые показания.
Сергеев дает присягу: "Я присягаю говорить правду и только правду".
Суд определяет порядок: сначала вопросы будут задавать прокуроры, потом адвокат, потом судьи, если останутся вопросы.
14:14Свидетель сообщает, что живет постоянно в Киеве, а пока временно живет в США, где преподает в Йельском университете.
На вопрос судьи о том, какие отношения он имел с Януковичем, Сергеев отвечает: "По роду своих служебных обязанностей я сопровождал Виктора Януковича во всех его поездках в ООН до сентября 2013. Отношения у нас были служебные, конфликтов не возникало"
Также он отметил, что назначал его на должность Президент Виктор Ющенко, и никаких наград от Януковича не получал.
14:12 Начинается допрос экс-постпреда Украины при ООН Юрия Сергеева.
14:11 В зал зашли адвокат Виталий Мешечек и судьи. Началось заседание.
14:09 По состоянию на 14:08 судьи до сих пор в зал не зашли. Также не зашел еще и адвокат Виталий Мешечек, который представляет интересы Януковича. Журналисты, сидящие в зале, слышат, что кто-то пытается ворваться в зал, однако этих людей не пускает пристав.
13:59 Прокуроры Максим Крым и Руслан Кравченко (справа).
13:52 Сергеев знакомится с правами и обязанностями свидетеля.
13:49 В зал суда зашел экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев. Он пришел в сопровождении адвоката и переводчика. Корреспонденту Цензор.НЕТ Сергеев сообщил, что его адвокат - американец, и ему нужен переводчик
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Янукович сбежал из Киева, не выполнив подписанное им соглашение 22 февраля 2014 года, - Сергеев(57)
Письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН. Россия дала ему официальный статус, - Сергеев(40)
Оболонский суд слушал Путина, Чуркина и Пауэр. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ(64)
В суде по делу Януковича будет допрошен экс-представитель Украины при ООН Сергеев, - обвинение(5)
За разговорами о мозге Гориной никто не заметил официальное рождение Миндоходов и зборов(0)
Государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная"(9)
Суд перенес заседание по делу Януковича на 10 августа(14)
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Против Януковича возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком"и по расстрелам на Майдане Ранее К сообщил, что "есть основания считать, что приказ о применении оружия против активистов Майдана отдавал лично бывший президент . дело за делом вот это дело по ст 111 тяни не тяни а в 360 суток приговор получит
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Содержание Уголовного кодекса Украины | Скачать бесплатно комментарий Уголовного кодекса
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.
***
1. Государственная измена посягает на государственный суверенитет Украины, на ее территориальную целостность, обороноспособность
способность и государственную безопасность. Направленность этого преступления на главные принципы государственной независимости Украины определяет его общественную опасность и тяжесть возможных последствий.
2. Государственный суверенитет Украины - это независимость, самостоятельность и верховенство государственной власти в пределах его территории и независимость и равноправие в международных отношениях.
3. Территориальная неприкосновенность Украины - это нерушимость государственной границы Украины, нерушимость ее территории.
4. Обороноспособность Украины - это боеспособность Вооруженных Сил Украины, их готовность к защите Украины от посягательств на ее независимость и территориальную целостность.
5. Объективно государственная измена может быть совершено действиями, указанными в ст. 111 УК:
- Переход на сторону врага в военное время или в боевой обстановке;
- Шпионаж;
- Представление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.
Каждое из этих трех действий отдельно образует оконченное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК. Состав этого преступления является «формальным», его последствия - за пределами этого преступления, а поэтому устанавливать их и доказывать нет необходимости.
6. Переход на сторону врага в военное время или в боевой обстановке - это вступление на службу к вражеской армии, участие в боевых действиях на стороне противника с целью помочь иностранному государству в борьбе против Украины. В этой форме государственная измена может быть совершено только во время войны или во время военного конфликта Украины с иностранным государством.
7. Шпионаж - это собирание с целью передачи иностранному государству или его представителям или передача им сведений, которые являются государственной или военной тайной.
8. Представление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в подрывной деятельности против Украины охватывает все возможные способы причинения вреда государственным интересам Украины.
9. Государственная измена как преступление совершается умышленно. Умысел может быть как прямым, так и косвенным, поскольку субъект может совершать это преступление, не желая причинить вред государственным интересам Украины, а преследовать при этом другую, например, корыстные цели. Мотивы совершения государственной измены существенного значения не имеют,
поскольку они не влияют на основания ответственности и квалификацию преступления.
10. Субъектом ответственности за государственную измену может быть только гражданин Украины, который достиг возраста шестнадцати лет. Соучастниками этого преступления могут быть и другие лица - иностранцы и лица без гражданства.
11. Часть 3 ст. 111 УК предусматривает особый, специальный вид освобождения от уголовной ответственности, при условии, что это лицо:
а) во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей не сделала никаких действий и
б) добровольно заявило органам власти "Украина о своей связи с ними.
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турма инуковичу
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Суд по делу о госизмене Януковича:
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Надоть либо Украине с потрохами сдаться,
Либо в мордоре скоропостижно скончаться
От ТЯЖЕЛОЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ(С).
Ибо теперь уж,хоть лопни,хоть тресни,
Но,таки-да,шо TERTIUM NON DATUM.
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https://censor.net.ua/news/451752/vsp_rekomendoval_sudivshuyu_aktivistov_evromayidana_sudyu_zelinskuyu_k_pojiznennomu_naznacheniyu_na Эта, "Проффессора Хама" судить будет?
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Это тоже, что Аксёнов попросил ввести войска параши, в Украину.
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