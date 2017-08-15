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 Политика Украины
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 Amnesty International о задержаниях в Крыму: Оккупанты превзошли сами себя, продемонстрировав патологическую нетерпимость к любому инакомыслию

татары крымские

Международная неправительственная организация Amnesty International выступает за немедленное освобождение задержанных в Симферополе крымскотатарских активистов и прекращение преследования инакомыслия на оккупированном полуострове.

"Задержание и арест Сервера Караметова (арестован на 10 дней за неповиновение полиции во время одиночного пикета в поддержку замглавы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. - Ред.) само по себе является грубым нарушением прав на свободу слова и собраний. Но задержав активистов, вышедших в его поддержку, де-факто власти Крымского полуострова превзошли сами себя, продемонстрировав патологическую нетерпимость к любому инакомыслию. Мы требуем немедленно освободить всех задержанных 14 августа крымскотатарских активистов и прекратить какое-либо незаконное преследование крымчан", - заявил заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении указано, что в понедельник, 14 августа, минимум четверо человек были задержаны в Крыму во время одиночных пикетов в поддержку арестованного на 10 суток С.Караметова. Все пикетчики - пожилые люди, которые вышли к зданиям "парламента", "Совета министров", "МВД" и "Верховного суда" оккупированного Крыма с протестом.

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Надо повсеместно создавать группы поддержки и флешмобы в пользу крымских татар. Украинский и крымскотатарский братские родственные народы. Вместе победим!!!
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якби цей братський народ не підїбав Богдана Хмельницького під Берестечком в 1648 році, не було б зараз не росії, ні сучасної Польщі в її кордонах
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Чув що військо Низове з Січі пішло тоді на Крим і татари повернулись назад.
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так, ти чув. але я про історію, а не кремльовські байки
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Це пояснює чому татари раптом повернули назад без видимих причин, але потрібно покопирсатись в історії щоб вияснити чи так воно було.
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так само повірили, що їм заплатять московські зарплати, як сучасні крисчани
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Не виключаю що це робота масковських послів на Січі. Мовляв, татарське військо пішло з Криму і тепер можна з ними поквитатись, а козаки і повелись на це.
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и сразу укро дрг стали показывать, фсбешное отродие
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В России до реализации программы "Ядерное оружие в обмен на замороженные куриные окорочка" осталось несколько лет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныAmnesty International о задержаниях в Крыму: Оккупанты превзошли сами себя, продемонстрировав патологическую нетерпимость к любому инакомыслию
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