 Amnesty International о задержаниях в Крыму: Оккупанты превзошли сами себя, продемонстрировав патологическую нетерпимость к любому инакомыслию

"Задержание и арест Сервера Караметова (арестован на 10 дней за неповиновение полиции во время одиночного пикета в поддержку замглавы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. - Ред.) само по себе является грубым нарушением прав на свободу слова и собраний. Но задержав активистов, вышедших в его поддержку, де-факто власти Крымского полуострова превзошли сами себя, продемонстрировав патологическую нетерпимость к любому инакомыслию. Мы требуем немедленно освободить всех задержанных 14 августа крымскотатарских активистов и прекратить какое-либо незаконное преследование крымчан", - заявил заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В сообщении указано, что в понедельник, 14 августа, минимум четверо человек были задержаны в Крыму во время одиночных пикетов в поддержку арестованного на 10 суток С.Караметова. Все пикетчики - пожилые люди, которые вышли к зданиям "парламента", "Совета министров", "МВД" и "Верховного суда" оккупированного Крыма с протестом.
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