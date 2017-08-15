 Задержание ФСБ РФ "агента" украинской спецслужбы в оккупированном Крыму - очередная провокация и фейк, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями. На фоне ухудшения жизни крымчан, ФСБ снова запускает "заезженную пластинку", пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в АР Крым", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее ФСБ России заявила, что якобы предотвратила совершение в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента" Службы безопасности Украины.
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задомвидом сеять в укропских рядах массовое помешательство и импотенцию со смертельным исходом".
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Что мы вечно оправдываемся за всякий кацапский бред ???
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Новости из психизолятора.
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