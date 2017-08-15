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 Задержание ФСБ РФ "агента" украинской спецслужбы в оккупированном Крыму - очередная провокация и фейк, - СБУ

сбу

Российская ФСБ обратилась к очередной провокации, сообщив о задержании в оккупированном РФ Крыму якобы "агента СБУ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями. На фоне ухудшения жизни крымчан, ФСБ снова запускает "заезженную пластинку", пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в АР Крым", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму

Напомним, ранее ФСБ России заявила, что якобы предотвратила совершение в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента" Службы безопасности Украины.
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Поки будете виправдовуватись, до тих пір і будете пасти задніх.

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Це зрозуміло. А що відомо про особу затриманого? Що він за один?
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Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой.
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Гарний приклад промивання мізків- це про фільм.
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Це і на Цензорі було. Цікавить саме про нього інфа.
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Пора и Украине начать "отлавливать" российских диверсантов. Вон Лолита все рвется в Украину. Наверное диверсию в Киеве сделать решила /голой по Крещатику пробежаться, киевлян пугать./ Нужно впустить, поймать, арестовать.
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Уже вижу газетные заголовки: "Мне сказали свои голым задом видом сеять в укропских рядах массовое помешательство и импотенцию со смертельным исходом".
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Ну , и кто мешает СБУ задержать в Киеве кацапа с ножовкой и спичками , который бы должен был перепилить опоры моста и поджечь Днепр ???
Что мы вечно оправдываемся за всякий кацапский бред ???
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Не нахожу принципиальной разницы ни в методах их работы, ни в предназначении этих спецслужб.
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З пилкою по дереву хотів металевого стовпа перепиляти ? Казкові дятли....
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это такой себе своеобразный привет от фсб всем кто ездит туда на заработки или отдыхать.... в то время когда идет война с хуйлостаном.
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Следующий "диверсант" будет водолазом, подпиливать ручной пилкой опоры керченского "моста", паспорт конечно тоже при нем, в гондон завернутый, чтоб не размок
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А что, в СБУ не готовят шпионов и диверсантов или наши шпионы и диверсанты никогда не попадаются нашим врагам? )
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Реалии подсказывают,что в нашем СБУ полно шпионов с засрашки. Так что, кого они могут послать делать диверсии? Во-во, дебила с пилкой.
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Мне кажется, что шпион и диверсант несколько отличается от обывателя (пусть даже и служившего в АТО), который с дебильным упорством якобы перепиливает бетонную опору ножовкой по дереву. Плюс таская с собой на это дело одновременно гранату, бутылки с зажигательной смесью и обязательно украинский паспорт. Мало того - задерживающие его на месте преступления имеют (какое удачное совпадение) с собой видеокамеру и тут же производят дознание и он им все выкладывает как на духу. Какой замечательный сюжет для касабского триллера.
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Сейчас можно только строить догадки, чем и как он там занимался. Почему-то вспомнились взрывы опор ЛЭП крымско-татарскими активистами в 2015.
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Запустить агента, чтобы тот спилил энергостолб,
Новости из психизолятора.
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Тут даже скажу СПАСИБО ху..ловскому гестапо! На одного проруснявого пи..ора в УКРАИНЕ будет меньше!!! Все, кто едет отдыхать в Крым из УКРАИНЫ- все диверсанты, "биндеровцы", пожиратели сруцкагаварящих младенцев и агенты сбу. Всех на 20 лет на Колыму!!!
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В ответ задержать пару десятков кацапских "диверсантов", найдя у них зажигалку и обвинив в попытке поджогов.
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Радиостанцию, прибор ночного видения и "балаклаву" он, видимо, успел сбросить.
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Ялтинская киностудия наконец-то восстановила свою работу. Трейлер треш-хорор муви уже прошёл по ведущим российским каналам и скоро на экранах зомбоящиков появится очередной полнометражный *шедевр* зомбирования населения.
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Завтра может и "не предотвратить", как это было с Будённовском и Волгодонском. Своих не пожалел окурок, а про вас и говорить нечего. Вы господа, крысчане, сидите на пороховой бочке, если ещё не поняли.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержание ФСБ РФ "агента" украинской спецслужбы в оккупированном Крыму - очередная провокация и фейк, - СБУ
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