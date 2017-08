 Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР, - эксперт Эльман отказался от своих слов

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют его сообщения в Twitter. "Хочу уточнить по поводу источника двигателей для ракет Северной Кореи: "Южное" - один из возможных вариантов, есть и другие в России. Я не думаю, что украинское правительство одобряло или знало, если двигатели были из Украины. Наоборот - Украина арестовала северных корейцев в 2012!", - написал он.Речь идет о том, что 2012 году СБУ задержала севернокорейских шпионов, которые работали под прикрытием торгпредства Северной Кореи в Минске и попали в поле зрения контрразведки СБУ после попыток через интернет установить контакт с предприятием, связанным с ракетным КБ "Южное". Приехав поездом в Днепропетровск, развернули активную охоту за секретными документами по проектированию твердотопливных и жидкостных двигателей, системам поставки топлива, отделения ступеней ракет, соответствующим компьютерным программам, другой специфической информацией, составляющей государственную тайну. Пытались завербовать граждан Украины, обещая вознаграждение, однако те на провокации не поддались и заявили в СБУ.Напомним, The New York Times со ссылкой на "данные экспертного анализа, опубликованного в понедельник, и засекреченные оценки американских разведслужб" сообщила, что "успех Северной Кореи в испытаниях межконтинентальных баллистических ракет, как представляется, способных достичь США, стал возможен благодаря покупкам на черном рынке мощных ракетных двигателей, возможно, с украинского завода". Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею Завод "Южмаш" также опроверг публикацию The New York Times , назвав информацию американского издания провокацией.