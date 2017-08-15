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 Политика Украины
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Все про:КНДР (266) ракеты (559)

 Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР, - эксперт Эльман отказался от своих слов

кндр

Эксперт из Международного института стратегических исследований Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times, уточнил свое заявление о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют его сообщения в Twitter.

"Хочу уточнить по поводу источника двигателей для ракет Северной Кореи: "Южное" - один из возможных вариантов, есть и другие в России. Я не думаю, что украинское правительство одобряло или знало, если двигатели были из Украины. Наоборот - Украина арестовала северных корейцев в 2012!", - написал он.

Речь идет о том, что 2012 году СБУ задержала севернокорейских шпионов, которые работали под прикрытием торгпредства Северной Кореи в Минске и попали в поле зрения контрразведки СБУ после попыток через интернет установить контакт с предприятием, связанным с ракетным КБ "Южное". Приехав поездом в Днепропетровск, развернули активную охоту за секретными документами по проектированию твердотопливных и жидкостных двигателей, системам поставки топлива, отделения ступеней ракет, соответствующим компьютерным программам, другой специфической информацией, составляющей государственную тайну. Пытались завербовать граждан Украины, обещая вознаграждение, однако те на провокации не поддались и заявили в СБУ.

Напомним, The New York Times со ссылкой на "данные экспертного анализа, опубликованного в понедельник, и засекреченные оценки американских разведслужб" сообщила, что "успех Северной Кореи в испытаниях межконтинентальных баллистических ракет, как представляется, способных достичь США, стал возможен благодаря покупкам на черном рынке мощных ракетных двигателей, возможно, с украинского завода".
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею.

Завод "Южмаш" также опроверг публикацию The New York Times, назвав информацию американского издания провокацией.



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Юле надо читать первоисточники прежде чем бежать отмазывать пуйло, сломя голову. Она же английский знает!!!
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Два еврея разговаривают:
- Абрам, ты ко мне больше в гости не приходи, а то после твоего прошлого
прихода у нас серебряная ложка пропала.
- Да? И что, нашли?
- Да найти-то нашли, но такой неприятный осадок остался
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Просто запомните

МH-17 сбили россияне буком.
Борт Президента Польши Качинского с их полит-научной элитой - уничтожили россияне.
Хизбалу и Талибан спонсирует РФ.
Игил это РФ.
Война в Грузии, Украине, Чечне, Приднестровье, Сирии - это РФ.
Поставка ракет и ядерного вооружения в КНДР, где фонари на улицах не работают - это РФ.
Хакерские атаки на мировые торговые центры и полит партии США, подкупы чиновников, спонсирование праворадикальных организаций по всему миру - все это РФ.
Только в Украине за 3 года - 11000 погибших.
Сотни тысяч убитых в других войнах.
Литвиненко, Немцов, все эти десятки зажмуренных дипломатов, бизнесменов, беглых разведчиков только за эти годы - все это РФ.
Химическое оружие по детям в Сирии, полит. убийства в Киеве, убийства наших работников спецслужб - РФ.
Когда территорию занимаемую РФ зачистят от террористов и обезопасят не спрашивайте - почему?
Спросите себя - Что я сделал, что бы обезопасить человечество от РФ?
М.ГайНе верю, что Украина поставляла двигатели КНДР, - эксперт Эльман отказался от своих слов - Цензор.НЕТ 2860
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народ - а мы можем тута отмотать на вчера - как тролли и плаксы старались,как старались)))
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І про нібито наші ракетні двигуни... Надзвичайно цікаво було почитати сторінку у Фейсбуці того, хто в статті New York Times виступав ракетним експертом. Мова про Michael Elleman, a missile expert at the International Institute for Strategic Studies. Так ось... Дружину він не дуже любить виставляти на сторінці, але є кілька фотографій. Її звати Тетяна і вона судячи з усього росіянка. Є фотографія, де ймовірно ця ж Тетяна у військовій формі Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР, - эксперт Эльман отказался от своих слов - Цензор.НЕТ 8643 Хто вона? У неї є звання? Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР, - эксперт Эльман отказался от своих слов - Цензор.НЕТ 2058 Ну-ну... Сина звати Нікіта. Собаку звати Sobaka. А п'є наш експерт "Путінку" Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР, - эксперт Эльман отказался от своих слов - Цензор.НЕТ 2058 До речі, під фотографіями сина коментарі росіян. Серед них є цікавий чувачок на ім'я Олег Валентинович Шульга, який працював у московському офісі відомого виробника зброї американської компанії Lokheed Martin. Батько ж ракетного експерта теж був пов'язаний з оборонкою і космосом. Корочє... Цікава особистість, щоб розібрати на молекули. Прошу переглянути скріни. Сподіваюсь журналісти скористаються цими фактами, щоб розповісти про автора сенсації. Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР, - эксперт Эльман отказался от своих слов - Цензор.НЕТ 4255 Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР, - эксперт Эльман отказался от своих слов - Цензор.НЕТ 1732 Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР, - эксперт Эльман отказался от своих слов - Цензор.НЕТ 9010
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Конец корейских каникул 15th Август 2017 anti-colorados
Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР, - эксперт Эльман отказался от своих слов - Цензор.НЕТ 4770 На крыльях августаПо мере приближения конца августа, все ближе время «Ч» или день «Д», когда Штаты примут мяч антиядерных мероприятий, относительно КНДР. Приближение этого момента обязано было привести к активизации действий тех, кто так или иначе завязан на этой проблеме. За последний месяц прошел целый ряд консультаций разного уровня, с участием Южной Кореи, Японии и США. Причем, большая часть консультаций касалась именно военных аспектов решения проблемы.Тут надо отметить важную новеллу во внешней политике США. Пока она проявляется в ряде последовательных заявлений и подготовке соответствующих мероприятий, но в самое ближайшее время она начнет воплощаться в реальные действия и в разных уголках мира. Штаты смещают акценты военного партнерства в сторону стран, которые готовы взвалить на свои плечи часть адекватную ответственности, расходов и возможных потерь. В Европе это уже заметно по уровню сотрудничества Вашингтона с Варшавой и Бухарестом. В отличие от старых стран членов НАТО, они сохранили адекватность и желание принимать участие в активных действиях, направленных против внешней угрозы, исходящей от России.Таким же образом Штаты подтвердили свою полную поддержку Израиля, в его заочном противостоянии с Ираном. В результате Иран получил новый пакет санкций. А на Дальнем Востоке, Штаты делают ставку на Японию и Южную Корею, ибо те сами готовы принимать собственные меры, против взбесившегося поросенка Ына. Там прекрасно понимают, что с ядерной программой КНДР надо что-то срочно делать, пока это будет стоить не так много. Упустив момент, соседи Пхеньяна получат страну-изгоя с десятками боеголовок и средствами их доставки. Собственно говоря, момент наиболее благоприятного решения вопроса малой кровью - упущен. Произошло это под гарантии Обамы, но теперь уже понятно, что экс-президент США избрал ущербную политику, которая уже дала свои плоды, в виде десятка ядерных зарядов у КНДР. Так что эти страны ждут конца августа, когда истечет срок, данный Штатами Китаю для бескровного решения вопроса. Только сегодня, за две недели до истечения срока, Пекин решился на введение санкций, блокирующий корейский экспорт в части каменного угля, свинца, морепродуктов и еще нескольких позиций, которые исчерпывают экспортные возможности КНДР. Но этого недостаточно и поздно, а кроме того, беглые северокорейские функционеры сообщают о том, что армия КНДР уже взята на довольствие РФ и туда идут бесплатные поставки, в частности - нефти и нефтепродуктов. Так что перекрытие экспорта в Китай - не решение проблемы.
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Далее
На самом деле, позиция Китая очень важна, но не настолько, чтобы стать решающей. Путин удачно воспользовался ситуацией, когда Си Циньпин дал слово Трампу за лето решить вопрос с ЯО Северной Кореи путем экономического давления и компенсировал это давление своими поставками. В результате, Си оказался в роли трепла и все вернулось в ту точку, на которой была взята пауза, к силовому решению проблемы денуклеаризации. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Китаю так же не выгоден неуправляемый Ын с ядерным оружием, как и кому угодно. Мало того, в Пекине не могут не понимать, что мордатым неадекватом уже манипулирует Путин и все чаще - в ущерб Китаю. В этой ситуации, Штаты могут отработать крайне жестко, опираясь на союзников, просто имея за спиной нейтралитет Пекина. Между прочим, нынешний руководитель Китая Си Цзиньпин, имеет личные и очень теплые отношения с южнокорейскими политическими деятелями. У него был некоторый период опалы, когда казалось, что дальнейшая его карьера во властной иерархии Китая окончена, именно в Южной Корее он нашел понимание и дружеское отношение, позволившее собраться с силами и двинуться на вершину власти.Да и с Японией у нынешнего Китая сложились более чем партнерские отношения. Масса японских предприятий имеет высокотехнологичные производства в Китае. Поэтому, жесткая конфронтация Китая с коалицией трех стран вряд ли в интересах Китая.В общем, все идет к тому, что в конце августа состоится разговор между руководителями двух стран и Трамп напомнит Си о том, что по его просьбе была дана трехмесячная отсрочка операции, а теперь Си должен исполнить свою часть джентльменского соглашения. Если ему не удалось все решить миром, то будет реализовано уже не совсем мирное решение.Нам трудно судить о том, каким будет это решение и будет ли вообще, но вероятность этого - велика. В этом случае будет внесена ясность во многие вопросы, в частности о том, откуда Ын взял ракеты и ядерные боеголовки, а раз так, игры Путина с Китаем приобретут свое истинное лицо. Вот тогда наступит самое интересное, ибо Пекин вряд ли простит Путину и РФ попыток стравить большой Китай с остальным миром, чтобы под этот шум уладить вопросы с разворованной многотриллионной казной РФ. Есть мнение, что Китай уже знает цену, которую он возьмет с России за все эти чудеса. В общем, осталось подождать исхода второй половины августа.
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Китай скажи мени будь ласка - а яка ця цина? по русски спрошу. Китай,а какова эта цена скажи мне пожалуйста. и по китайски спросил бы да не знаю. все кто смог выучить их язык и письменность - крутые.
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Так любой вменяемый ,умеющий думать логически, сразу понял, что это утка выпущена ,чтобы отмазать кацапов.
Ищи кому выгодно и увидишь все как на ладони.
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а тепер заціни - "качка" випущена ліберастичною нью-йорк таймс, тою самою що найголосніше верещить "імпічмееент", яка вже неоднократно запускала фейки про неіснуючі зв'язки Трампа з кацапами, яка в упор не бачить мільяйрдів хуйла у фондах клінтонів і яка вже змушена була звільняти своїх співробітників за фейкові неперевірені матеріали проти людей Трампа .
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Саша, о людях нельзя судить по тому, что говорит пресса, о них судят по работе и направленности их интересов, думаю правда, какой бы она не была все равно вылезет на поверхность , так было всегда.
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ліберастичні зомбі не побачать правди хоч ти їх тич в неї сто разів на день. По суті вони - той же самий зазомбований совок, тільки з протилежним знаком.
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К СБУ вопросов особо нет. Южмаш со времен СССР имеет в осадке агентов КГБ-ФСБ Еще недавно президента какого имели. А вот ЦРУ - оценочка двоечка.
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Здрада закончилась ... "Агент" ФСБ решил , что большие кремлёвские деньги выйдут ему боком.
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Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР, - эксперт Эльман отказался от своих слов
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Админы Цензора!!!

ФРАЗА В ШАПКЕ СТАТЬИ - ВЫРВАНА ИЗ КОНТЕКСТА И НА ОСНОВАНИИ ЕЕ АДМИН НАПИСАЛ СВОЙ ВЫВОД КОТОРЫЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СМЫСЛУ ВСЕГО ПОСЫЛА Международного института стратегических исследований Майкла Эльмана.

И ОСТАЕТСЯ ЗАГАДКОЙ, ПОЧЕМУ АДМИН НЕ УВИДЕЛ В ЭТОЙ СТАТЬЕ ВОТ ЭТУ ФРАЗУ:
Позвольте мне уточнить относительно источника поступления двигателей для межконтинентальных баллистических ракет в КНДР: "Южное" - один из нескольких возможных источников.Источник: https://censor.net.ua/n451719

СКАЗАВ ШО НЕ ВЕРИТ - ЭТО ОН ВЫСКАЗАЛ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.

НО, ОТ СВОИХ СЛОВ ОН - НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ!!!

И ДАЛЬШЕ ОН ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРДИЛ РАНЕЕ СКАЗАННОЕ: ЮЖНОЕ - ОДИН ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ.



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Ще на щось сподіваєшся? А мовчки обтікти не хочеш?
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Понимаю ольгинских троллей - это их работа, они за это деньги получают, но не понимаю проукраинские ресурсы (Цезор в частности) и украинских участников форума. Обсуждать двое суток явно кацапский фейк, вброшенный за деньги престарелым икзпердом времен Леонида Ильича. Он в Штатах уже двадцать лет уже нахер никому не нужен, потому таких пердунов ФСБ скупает оптом пачками даже в США. Потом их возят за счет газпромов по разным "валдаям", и всю оставшуюся жизнь оно фапает на кацапию, активно роняя песок в свои 75. Есть такие старперы, у которых еще друзья из выпускников Лумумбы 70-го левелагода. Оно со своим образованием иксперда по СССР разницу в двигателях для баллистических ракет и ракет, предназначенных для вывода объектов на околоземную орбиту различает приблизительно, как козел вкус кольраби и брюссельской капусты
.Вот для тех, у кого вчера руки не дошли погуглить, да простит мне форумная общественность за смердящую балалайками ссылку, но она сама на меня "прыгнула" с первой страницы - http://ru.valdaiclub.com/about/experts/7692/
Фото похоже времен кучмы, когда эллман еще писал об украинских кольчугах в Ираке.
В общем, трезвомыслящий человек эту новость далее обсуждать не будет, а валдайским пенсионером пусть занимаются санитары из АНБ. Это теперь их проблема, равно как и вправление мозгов некоторым менеджерам New York Times.
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Не не не, я например не согласен. Если бы это написала желтая газетенка, то и вопросов к ней не было бы. Какого черта это публикуется в New York Times? Вот в чем вопрос, или туда можно как на цензре коменты писать?
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Понимай это так ... Это очень дорогая жёлтая газетёнка. Чтобы туда разместить статью с "жёлтым цветом" понадобятся очень большие деньги.
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"проукраинские" ресурсы (Це(н)зор в частности)

ларчик просто відкривається - ліберастична НЮТ та цензор(разом із іншими т. зв. номінально "українськими" ресурсами) фінансуються з одного джерела. А це джерело разом із світовими фінансовими спекулянтами підживлює в т.ч. і хуйло теж.
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Ну вот понеслась! Украина - должна, не дать заглохнуть этой теме. Докопаться до самых корней, вытащить лживые мордяки на мировое обозрение и преподав мордякам урок, вытереть о них беспардонно ноги! Это вопрос престижа, гордости страны и умения отстаивать свои интересы. (Если проще? За базары - нужно ответить по понятиям! )
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А Сукашвілі не дурний. Вчора цілий день дивуюсь чому його чорна пащека мовчить?
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Скільки зрадогівнюкам треба щоб обтікти і обсохнути?
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Да нисколько. Тут отмолчатся и в соседней теме будут в ударных темпах гнать зраду по какому-нить другому поводу.
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Эльман - вот настоящий хозяин своего слова. Захотел - дал слово. Захотел - обратно забрал
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пэдро из за как минимум двувластия нф-бпп не контролирует в полной мере ситуацию в стране в плане кто кому может продавать материалы и технологии, а грыцацуев вместо прямой своей обязаности, с самого начала не ловит мышей, ибо он выполняет другие забоганки его хозяина, а барыгам пох на страну они за валюту готовы не то что секреты, а продать всех и вся - страна давно не управляема и это надо срочно исправлять
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По этой теме все кацапские казачки на цензоре спалились.
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Надеюсь, хотя бы Тимошенко не откажется от своих слов?
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Да я давно говорил, что Украина это сверхдержава которая крутит США и Россией как цыган солнцем
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"Есть и другие возможности у России", - пишет Эльман.


Фактически крендель заявляет, что питарашка поставляет пупсу оружие, неважно чьего производства, но делает именно питарашка))))
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Звичайно, якби у нас на посаді президента була порядна людина, то ніхто і не подумав би робити подібні припущення. Але оскільки на чолі України стоїть потомственний злодій і патологічний брехун, який не має ні поваги ні авторитету в наших партнерів, то і ніякої віри до слів наших "високопосадовців" ні в кого немає. На жаль така реальність.
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Как говорил товарищ Геббельс, главное кинуть в СМИ и распостранить по всему миру любую ложную информацию, а после этого пусть доказывают, что это вранье. Все равно, по статистике,18% из 70% людей, получивших эту информацию, будут искренне в эту ложь верить и никакие контрагументы о лжи их не переубедят. А 18% верящих - это миллионы людей.

Российское КГБ действует по принципам доктора Геббельса с 1937 года, и ни разу эти геббельсовские тезисы кацапскую кегебню не подводили.
А сейчас, во время "гибридной" войны с сотнями тысяч убитых кацапами людей и войны против всего адекватного Мира цитаты друга Молотова доктора Геббельса как никогда кацапам пригодились на практике.
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Так отказался или допустил, что у Северной Кореи могли быть другие источники помимо украинских?
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Пусть раскрутят тему,с номерами,серийниками,ответственные в Расцее найдутся а потом плешивый обмылок высерет-"их там нет".Ему уже и винторогие не верят...
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ПОРОХОБОТЫ!!! СМОТРИТЕ, ШОБЫ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕ ПРИШЛОСЬ ВАС РАЗЫСКИВАТЬ, КАК ЭТО ОБЫЧНО БЫВАЕТ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе верю, что Украина поставляла двигатели КНДР, - эксперт Эльман отказался от своих слов
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