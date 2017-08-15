 Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР, - эксперт Эльман отказался от своих слов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют его сообщения в Twitter.
"Хочу уточнить по поводу источника двигателей для ракет Северной Кореи: "Южное" - один из возможных вариантов, есть и другие в России. Я не думаю, что украинское правительство одобряло или знало, если двигатели были из Украины. Наоборот - Украина арестовала северных корейцев в 2012!", - написал он.
Речь идет о том, что 2012 году СБУ задержала севернокорейских шпионов, которые работали под прикрытием торгпредства Северной Кореи в Минске и попали в поле зрения контрразведки СБУ после попыток через интернет установить контакт с предприятием, связанным с ракетным КБ "Южное". Приехав поездом в Днепропетровск, развернули активную охоту за секретными документами по проектированию твердотопливных и жидкостных двигателей, системам поставки топлива, отделения ступеней ракет, соответствующим компьютерным программам, другой специфической информацией, составляющей государственную тайну. Пытались завербовать граждан Украины, обещая вознаграждение, однако те на провокации не поддались и заявили в СБУ.
Напомним, The New York Times со ссылкой на "данные экспертного анализа, опубликованного в понедельник, и засекреченные оценки американских разведслужб" сообщила, что "успех Северной Кореи в испытаниях межконтинентальных баллистических ракет, как представляется, способных достичь США, стал возможен благодаря покупкам на черном рынке мощных ракетных двигателей, возможно, с украинского завода".
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею.
Завод "Южмаш" также опроверг публикацию The New York Times, назвав информацию американского издания провокацией.
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"Предположения авторов публикации не имеют ничего общего с реальностью", - "Южмаш" опроверг поставки ракетных двигателей в КНДР(53)
Вероятно, двигатели для баллистических ракет КНДР незаконно поступили из Украины, - The New York Times(335)
Россия создает военную угрозу всей Европе, создав милитаризованную зону в оккупированном Крыму, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА(46)
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"Правитель в Пхеньяне сумасшедший, но не готов перейти черту", - Маккейн(48)
"Авиа- и ракетостроение - области, где мы должны сохранить ведущие позиции в мире", - Гройсман о запуске ракеты Vega(179)
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- Абрам, ты ко мне больше в гости не приходи, а то после твоего прошлого
прихода у нас серебряная ложка пропала.
- Да? И что, нашли?
- Да найти-то нашли, но такой неприятный осадок остался
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МH-17 сбили россияне буком.
Борт Президента Польши Качинского с их полит-научной элитой - уничтожили россияне.
Хизбалу и Талибан спонсирует РФ.
Игил это РФ.
Война в Грузии, Украине, Чечне, Приднестровье, Сирии - это РФ.
Поставка ракет и ядерного вооружения в КНДР, где фонари на улицах не работают - это РФ.
Хакерские атаки на мировые торговые центры и полит партии США, подкупы чиновников, спонсирование праворадикальных организаций по всему миру - все это РФ.
Только в Украине за 3 года - 11000 погибших.
Сотни тысяч убитых в других войнах.
Литвиненко, Немцов, все эти десятки зажмуренных дипломатов, бизнесменов, беглых разведчиков только за эти годы - все это РФ.
Химическое оружие по детям в Сирии, полит. убийства в Киеве, убийства наших работников спецслужб - РФ.
Когда территорию занимаемую РФ зачистят от террористов и обезопасят не спрашивайте - почему?
Спросите себя - Что я сделал, что бы обезопасить человечество от РФ?
М.Гай
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На крыльях августаПо мере приближения конца августа, все ближе время «Ч» или день «Д», когда Штаты примут мяч антиядерных мероприятий, относительно КНДР. Приближение этого момента обязано было привести к активизации действий тех, кто так или иначе завязан на этой проблеме. За последний месяц прошел целый ряд консультаций разного уровня, с участием Южной Кореи, Японии и США. Причем, большая часть консультаций касалась именно военных аспектов решения проблемы.Тут надо отметить важную новеллу во внешней политике США. Пока она проявляется в ряде последовательных заявлений и подготовке соответствующих мероприятий, но в самое ближайшее время она начнет воплощаться в реальные действия и в разных уголках мира. Штаты смещают акценты военного партнерства в сторону стран, которые готовы взвалить на свои плечи часть адекватную ответственности, расходов и возможных потерь. В Европе это уже заметно по уровню сотрудничества Вашингтона с Варшавой и Бухарестом. В отличие от старых стран членов НАТО, они сохранили адекватность и желание принимать участие в активных действиях, направленных против внешней угрозы, исходящей от России.Таким же образом Штаты подтвердили свою полную поддержку Израиля, в его заочном противостоянии с Ираном. В результате Иран получил новый пакет санкций. А на Дальнем Востоке, Штаты делают ставку на Японию и Южную Корею, ибо те сами готовы принимать собственные меры, против взбесившегося поросенка Ына. Там прекрасно понимают, что с ядерной программой КНДР надо что-то срочно делать, пока это будет стоить не так много. Упустив момент, соседи Пхеньяна получат страну-изгоя с десятками боеголовок и средствами их доставки. Собственно говоря, момент наиболее благоприятного решения вопроса малой кровью - упущен. Произошло это под гарантии Обамы, но теперь уже понятно, что экс-президент США избрал ущербную политику, которая уже дала свои плоды, в виде десятка ядерных зарядов у КНДР. Так что эти страны ждут конца августа, когда истечет срок, данный Штатами Китаю для бескровного решения вопроса. Только сегодня, за две недели до истечения срока, Пекин решился на введение санкций, блокирующий корейский экспорт в части каменного угля, свинца, морепродуктов и еще нескольких позиций, которые исчерпывают экспортные возможности КНДР. Но этого недостаточно и поздно, а кроме того, беглые северокорейские функционеры сообщают о том, что армия КНДР уже взята на довольствие РФ и туда идут бесплатные поставки, в частности - нефти и нефтепродуктов. Так что перекрытие экспорта в Китай - не решение проблемы.
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На самом деле, позиция Китая очень важна, но не настолько, чтобы стать решающей. Путин удачно воспользовался ситуацией, когда Си Циньпин дал слово Трампу за лето решить вопрос с ЯО Северной Кореи путем экономического давления и компенсировал это давление своими поставками. В результате, Си оказался в роли трепла и все вернулось в ту точку, на которой была взята пауза, к силовому решению проблемы денуклеаризации. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Китаю так же не выгоден неуправляемый Ын с ядерным оружием, как и кому угодно. Мало того, в Пекине не могут не понимать, что мордатым неадекватом уже манипулирует Путин и все чаще - в ущерб Китаю. В этой ситуации, Штаты могут отработать крайне жестко, опираясь на союзников, просто имея за спиной нейтралитет Пекина. Между прочим, нынешний руководитель Китая Си Цзиньпин, имеет личные и очень теплые отношения с южнокорейскими политическими деятелями. У него был некоторый период опалы, когда казалось, что дальнейшая его карьера во властной иерархии Китая окончена, именно в Южной Корее он нашел понимание и дружеское отношение, позволившее собраться с силами и двинуться на вершину власти.Да и с Японией у нынешнего Китая сложились более чем партнерские отношения. Масса японских предприятий имеет высокотехнологичные производства в Китае. Поэтому, жесткая конфронтация Китая с коалицией трех стран вряд ли в интересах Китая.В общем, все идет к тому, что в конце августа состоится разговор между руководителями двух стран и Трамп напомнит Си о том, что по его просьбе была дана трехмесячная отсрочка операции, а теперь Си должен исполнить свою часть джентльменского соглашения. Если ему не удалось все решить миром, то будет реализовано уже не совсем мирное решение.Нам трудно судить о том, каким будет это решение и будет ли вообще, но вероятность этого - велика. В этом случае будет внесена ясность во многие вопросы, в частности о том, откуда Ын взял ракеты и ядерные боеголовки, а раз так, игры Путина с Китаем приобретут свое истинное лицо. Вот тогда наступит самое интересное, ибо Пекин вряд ли простит Путину и РФ попыток стравить большой Китай с остальным миром, чтобы под этот шум уладить вопросы с разворованной многотриллионной казной РФ. Есть мнение, что Китай уже знает цену, которую он возьмет с России за все эти чудеса. В общем, осталось подождать исхода второй половины августа.
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Ищи кому выгодно и увидишь все как на ладони.
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Админы Цензора!!!
ФРАЗА В ШАПКЕ СТАТЬИ - ВЫРВАНА ИЗ КОНТЕКСТА И НА ОСНОВАНИИ ЕЕ АДМИН НАПИСАЛ СВОЙ ВЫВОД КОТОРЫЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СМЫСЛУ ВСЕГО ПОСЫЛА Международного института стратегических исследований Майкла Эльмана.
И ОСТАЕТСЯ ЗАГАДКОЙ, ПОЧЕМУ АДМИН НЕ УВИДЕЛ В ЭТОЙ СТАТЬЕ ВОТ ЭТУ ФРАЗУ:
Позвольте мне уточнить относительно источника поступления двигателей для межконтинентальных баллистических ракет в КНДР: "Южное" - один из нескольких возможных источников.Источник: https://censor.net.ua/n451719
СКАЗАВ ШО НЕ ВЕРИТ - ЭТО ОН ВЫСКАЗАЛ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
НО, ОТ СВОИХ СЛОВ ОН - НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ!!!
И ДАЛЬШЕ ОН ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРДИЛ РАНЕЕ СКАЗАННОЕ: ЮЖНОЕ - ОДИН ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ.
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левелагода. Оно со своим образованием иксперда по СССР разницу в двигателях для баллистических ракет и ракет, предназначенных для вывода объектов на околоземную орбиту различает приблизительно, как козел вкус кольраби и брюссельской капусты
.Вот для тех, у кого вчера руки не дошли погуглить, да простит мне форумная общественность за смердящую балалайками ссылку, но она сама на меня "прыгнула" с первой страницы - http://ru.valdaiclub.com/about/experts/7692/
Фото похоже времен кучмы, когда эллман еще писал об украинских кольчугах в Ираке.
В общем, трезвомыслящий человек эту новость далее обсуждать не будет, а валдайским пенсионером пусть занимаются санитары из АНБ. Это теперь их проблема, равно как и вправление мозгов некоторым менеджерам New York Times.
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ларчик просто відкривається - ліберастична НЮТ та цензор(разом із іншими т. зв. номінально "українськими" ресурсами) фінансуються з одного джерела. А це джерело разом із світовими фінансовими спекулянтами підживлює в т.ч. і хуйло теж.
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Фактически крендель заявляет, что питарашка поставляет пупсу оружие, неважно чьего производства, но делает именно питарашка))))
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Российское КГБ действует по принципам доктора Геббельса с 1937 года, и ни разу эти геббельсовские тезисы кацапскую кегебню не подводили.
А сейчас, во время "гибридной" войны с сотнями тысяч убитых кацапами людей и войны против всего адекватного Мира цитаты друга Молотова доктора Геббельса как никогда кацапам пригодились на практике.
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