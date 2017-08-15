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Все про:нон грата (332) СБУ (14713) Гитлянская (103)

 СБУ выдворила из Украины российскую журналистку Нерсесьян, - Гитлянская

Служба безопасности Украины выдворила из страны российскую журналистку Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян.

Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью ее выдворили с запретом въезда", - сказала Е.Гитлянская.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ принудительно вернула в РФ журналистку телеканалов "Россия-1" и "Россия-24". ФОТО

Другие подробности она не сообщила.

СБУ выдворила из Украины российскую журналистку Нерсесьян, - Гитлянская 01

Тамара Нерсесьян

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з неї така ж "российская" журналістка, як з лаврова російський дипломат. обоє вірменські православні словяниСБУ выдворила из Украины российскую журналистку Нерсесьян, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 3483
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Обращаю внимание - как много в российской "журналистике", "политологии" всяких Нерсесьян-Кургинянов!!! Почему-то именно армяне с радостью делают за русских грязную работу...
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Ана руЗЗЬГая, простА за армяшку замуж вышла, у нЯго длиннее и он не пЙОт...
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А Кургинян за кого замуж вышел? Слыхал про такого? Вот где разжигатель русизма!!! И не дурак. Вот этот. Запомни, и если где встретишь - в морду сразу! Многие народы тебе спасибо скажут! И не смотри, что пожилой - сволочь возраста не имеет.
СБУ выдворила из Украины российскую журналистку Нерсесьян, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 5069
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А вот его высказывание, одно из многих:
"В каких случаях я лгу? Когда мне кажется, что есть нечто высшее, которое это оправдывает, или когда я твердо понимаю, что я участвую в игре, в которой лгут все". Такие вот пропагандоны рксского мира.
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На, Света, читай - про Кургиняна.
Родился в московской семье учёных. Отец - Ерванд Амаякович Кургинян (1914-1996), историк, «родом из глухого армянского села»[5]. Мать - Мария Сергеевна Бекман (1922-1989) была старшим научным сотрудником отдела теории литературы Института мировой литературы имени Горького, специалистом по Т. Манну, автором ряда монографий. Дед по линии матери, Сергей Николаевич Бекман - потомственный дворянин, потомок шведа Бекмана, приехавшего в Россию и поступившего на службу к Ивану Грозному, и польского дворянского рода Бонч-Осмоловских, белый офицер, перешедший к красным, был расстрелян в 1938 году[6]. Бабушка со стороны матери - Мария Семёновна Бекман, урождённая княжна Мещерская из Смоленска[7].

Наверное, точно китаец.
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Там, на Московии-россии, уже был такой же не швед, не калмык, не еврей, а "великий русский человек" - Ленин!
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Я дуже вибачаюсь,аж ніяк не хочу образити чиїсь національні почуття,але мені здається,що він - українець.
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ага еще Сурков и Лавров тоже чистокровне рузьке
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Кургинян припадочный гандон.Его оппоненты всегда в брызгах его слюны.Он первый кидается затыкать тех,у кого другой взгляд на обсуждаемое событие.Там на рашка тв,на ток шоу держат целую свору подобных ему.Жаль,что туда попадают некоторые,вполне адекватные, украинские депутаты.Зачем участвовать в этом позоре?
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Его судить надо как пособника террористов.
Есть видео как за три дня до уничтожения пассажирского боинга МН17 Кургинян в Донецке обсуждает с Пашей Губаревым поставки из РФ именно "БУКов", чтобы сбивать украинские самолеты. Такой он этот армянско-сталинский "гуманитарий".
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Да ну! https://myrotvorets.center/criminal/nersesyan-tamara-levonovna/
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У меня на этом ПК VPN не установлен, так Шо звЫняй не увижу...
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Ну так это же и есть расширения в частности для хрома. Если мне нужно позырить в одноГЛАЗниках Шо то или вкочетактах или на маилСру зайти почитать Шо там кацапсины пишут на официальных сайтах, для этого у меня на ноуте установлена опера, я изменил в ней поисковую систему на гугл (к стати не очень просто это сделать, кацапы постарались) и поставил расширение очень удобное, его можно вкл и выкл и все работает без проблем и довольно шустро.
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ну тоже свой вариант, эта приложуха сама включается и выключается автоматом, если заходишь на сайты из списка заблокированных для Украины.
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Як кажуть каждому своЄ... Домой приду посмотрю, тут не охота Шо то переделывать, не один я пользуюсь этим ПК.
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ДА нет - я просто регулярно смотрю "Первый канал" - вот и примелькались фамилии -лица!
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У Кургиняна, мама Бекман, думаю понятно, что евреи по маме национальность считают)
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Между прочим, когда-то прочитал, что "армяне - двоюродные братья евреев" - в смысле это народы одного корня. Утверждать не берусь, но возможно ведь?
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Самый страшный народ, это когда душой россияне) все остальные безобидные)
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Не за русских, а за российских. А правильнее российских называть их историческим названием - московитами. Русь и Московия-орда, - две большие разницы. Когда же вы уже прозреете?
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Недавно в ПАЧЕС армяне проголосовали против выдворения из этой организации представителя кацапии, который был избран депутатом Госдуры от Крыма. Но того мудака все равно выдворили СБУ выдворила из Украины российскую журналистку Нерсесьян, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 9783Отсюда вывод...
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Не називайте кацапів "руськими". Московщина не має жодного стосунку до Русі ні в просторі, ні в часі.
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Эта та чума, что про "Бандерштадт" снимала...
Пусть теперь снимает сюжеты про турнир по метанию коровьих лепешек в Твери, фестиваль валянка в Вышнем Волочке, динамику роста фекального сталактита в Серове и...бессмертного якутского петуха...
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Вот только вопрос - зачем их вообще пускать в Украину?
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Да потому , что Минстэць за пределами Украины нихера не делает , а такие как эта *зда уже практически убедили европейцев и скоро убедят амеров , что тут типа гражданская война и что тут преследуют инакомыслящих .
И если всех не пускать (а других там нет) , то они будут во Франции тыкать пальцем и истерически вопеть , что в Украине всё запрещают , убивают журналистов ...
Вот скажите , ну кому мешал гебисткий ряженный клоун Бузина ? Зачем его нужно было убивать ? Какие патриотические дебилы это сделали ?!
Эта *зда в Ураине и в Хуйлостане ведет тупую пропаганду про киевскую хунху и прочее .
В странах ЕС они действуют весьма тонко и гибко .
А Украина с этим Стэцём просто сдала без боя позиции .
СБУ нужно не тупо высылать , а сперва пояснять , что , почему и зачем ...
У того же "Миротворца" прекрасная идея и начало было классное -- а потом такая тупость , такая бессистемная хрень .
Вместо того , чтобы всячески поддакивать ЕС и США в вопросах Пиара , в вопросах гражданских , а в военном плане ложить толстых хер на их тупые и некчемные советы , делается всё с точностью до наоборот ... Пэтина власть подставляет армию , заламывает ей руки , а в вопросах имиджа Украины , в вопросах того , как нас видят простые люди и журналисты в ЕС и США кладут на это толстый хер ...
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Тогда объяните мне почему мы узнают это только от Вас, а от тех, кому положенно разъяснять в том числе и простым украинцам ...

Пиздаватизм в том , что эта бляцкая власть со всеми её дебилыми Минстэцями умудряется просрать даже очевидно выигрышное дело !

Такое впечатление , что страной управляют колхозники и ПТУшники ... ничего не умеющие и ничего не знающие , кроме как пилить бабло !
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Ты на "колхозников" особо не наезжай! Именно они сейчас во многом вытягивают Украину - на полях, фермах, да и в АТО их - не меряно!
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Каждый должен быть на своём месте . А управлять страной , армией , политикой должны совсем другие кадры . Если я скажу термин "местечковость" или там винницкий колхозный рынок ... вам будет от того легче ?! Неужели на Майдане , в АТО люди кровь проливали и продолжают проливать , чтобы енакиевское шобло сменило винницкое ?!
Они ведь действуют как вредители . Всё с точностью до наоборот . Там где нужно думать только о жизнях своих бойцов , о военной тактике , они думают об имидже , об пиаре .
А там где действительно нужно тупо пиарить свою страну , где нужно пояснять миру каждый свой шаг , там становятся в позу типа все итак знают , шо мы правы и мокшанские пропогандоны враги наши .
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вот какого хера они сюда прутся? Здесь хунта, бандера, каратели, но все равно лезут и лезут, скоты.
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это то чмо которое Бандере приписала лидерство в УПА вместо ОУН?
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Вірмени ще ті рюс. нацики! Коли вся кацабня зіп' ється, вірмени будуть продовжувати Рюскі мір.
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А ей монтажной пеной дырку закупорили? Вроде бы она, так красочно об этом брехала!?!
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Блд, наших граждан арестовывают в Кацапии пачками, а кацапню - выдворяют. Неужели трудно создать "обменный фонд" из мордовских желателей перепелить лобзиком электроопору в Царичанском районе? Неужели украинцев не жалко нашим керманычам и силовикам? Где совесть и яйца?
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Ну, если некоторым украинцам самим себя не жалко и они по доброй воле, в здравом уме и при памяти едут в оккупированный Крым, то кто ж еще их должен пожалеть?
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Ага, крамским татарам куда деваться, а Карпюк, Сенцов, Кольченко, та сотни не в Крым туристировали...
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Давай не путать теплое с мягким - крымских татар в Крыму и ездящих в Крым из Украины.

Если речь о выдворяемых, то это не проживающие тут постоянно, и сопоставлять их надо с такими же.
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Так я речь веду не о наших "нех.шастать". Тех совсем не жалко. Хотя есть и исключения, все в жизни бывает - тот же Сущенко приехал к родственникам и столько месяцев свободы не видит без суда по существу.
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интересно ...а что мы такого армянам сделали то)))они заполонили все кацапские медиа и задницы рвут против нас на ровне с кацапами и овощными
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вони як і євреї - гроші люблять. А в кацапів бабла більше ніж у нас.
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Мабудь Гарі Каспаров як вірменин й як еврей повинен любити гроши в два рази більше усіх й саме тому на відміну від патриотичної українки з російскьої оппозиції Матвієнко він як голова верхньої палати в госдурі проголосував за введення військ в Україну .
Логіка залізна !
Також не люблять гроші Ані Лорак , Таісія Повалій , не любить гроши Наталка "Корольова" ...
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Вы , Нигоняна имеете ввиду или Армена Джигарханяна ?
А может Шарль Азнавур Вам не по душе ? Певица Шер ?

Я лично об армянах сужу по этим людям . Для меня армянскую душу олецетворяет дудук Джована Гаспаряна , а не гряная интернациональная лоханка без роду и племени , но на подсосе у Хуйла !
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Недавно в ПАЧЕС армяне проголосовали против выдворения из этой организации представителя кацапии, который был избран депутатом Госдуры от Крыма. Но того мудака все равно выдворили Отсюда вывод...
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Брехливым рашистким пропагандонам тут не рады. Шелудивые цепные собаки путлеровского режима должны сидеть на цепи в своей обители.
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Що, просто витурили? І навіть не знайшли в неї пилку з трикольоровою ручкою, якою вона збиралася перепиляти стовпа?
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Россия умирает точно также, как СССР - парады, доклады о головокружительных успехах, войны, посадки неблагонадежных и фанфары в честь вождей!
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Армения вместе с роССией оккупировали часть территории Азербайджяна - Нагорный Карабах. Единственное, что удерживает Азербайджян от возвращения своей земли - это роССийская поддержка армян. То есть Украина и Азербайджян - союзники. Именно поэтому армяне - враги украинцев! Герой Небесной Сотни Сергей Нигоян - очень редкое исключение!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ выдворила из Украины российскую журналистку Нерсесьян, - Гитлянская
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