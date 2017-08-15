 СБУ выдворила из Украины российскую журналистку Нерсесьян, - Гитлянская

Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью ее выдворили с запретом въезда", - сказала Е.Гитлянская.
Другие подробности она не сообщила.
Тамара Нерсесьян
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СБУ начала расследование обстоятельств взрыва на территории посольства США, - Гитлянская. ВИДЕО(25)
Стрелявший в волонтера гражданин Чабан не имеет и не имел никакого отношения к СБУ, - Гитлянская(44)
СБУ проводит обыск у интернет-провайдера "Дабл-Ю Нет" по статье о захвате власти, - Гитлянская(18)
"У СБУ есть чем заняться": Спецслужба отвергла обвинения Егора Соболева в слежке(89)
СБУ запретила въезд в Украину российской телеведущей Варнаве, - Гитлянская(315)
Паспортные центры возобновили работу, - спикер ГП "Документ" Полищук(8)
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"В каких случаях я лгу? Когда мне кажется, что есть нечто высшее, которое это оправдывает, или когда я твердо понимаю, что я участвую в игре, в которой лгут все". Такие вот пропагандоны рксского мира.
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Родился в московской семье учёных. Отец - Ерванд Амаякович Кургинян (1914-1996), историк, «родом из глухого армянского села»[5]. Мать - Мария Сергеевна Бекман (1922-1989) была старшим научным сотрудником отдела теории литературы Института мировой литературы имени Горького, специалистом по Т. Манну, автором ряда монографий. Дед по линии матери, Сергей Николаевич Бекман - потомственный дворянин, потомок шведа Бекмана, приехавшего в Россию и поступившего на службу к Ивану Грозному, и польского дворянского рода Бонч-Осмоловских, белый офицер, перешедший к красным, был расстрелян в 1938 году[6]. Бабушка со стороны матери - Мария Семёновна Бекман, урождённая княжна Мещерская из Смоленска[7].
Наверное, точно китаец.
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http://memorybook.org.ua/21/saruhanyan.htm
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Есть видео как за три дня до уничтожения пассажирского боинга МН17 Кургинян в Донецке обсуждает с Пашей Губаревым поставки из РФ именно "БУКов", чтобы сбивать украинские самолеты. Такой он этот армянско-сталинский "гуманитарий".
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Пусть теперь снимает сюжеты про турнир по метанию коровьих лепешек в Твери, фестиваль валянка в Вышнем Волочке, динамику роста фекального сталактита в Серове и...бессмертного якутского петуха...
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И если всех не пускать (а других там нет) , то они будут во Франции тыкать пальцем и истерически вопеть , что в Украине всё запрещают , убивают журналистов ...
Вот скажите , ну кому мешал гебисткий ряженный клоун Бузина ? Зачем его нужно было убивать ? Какие патриотические дебилы это сделали ?!
Эта *зда в Ураине и в Хуйлостане ведет тупую пропаганду про киевскую хунху и прочее .
В странах ЕС они действуют весьма тонко и гибко .
А Украина с этим Стэцём просто сдала без боя позиции .
СБУ нужно не тупо высылать , а сперва пояснять , что , почему и зачем ...
У того же "Миротворца" прекрасная идея и начало было классное -- а потом такая тупость , такая бессистемная хрень .
Вместо того , чтобы всячески поддакивать ЕС и США в вопросах Пиара , в вопросах гражданских , а в военном плане ложить толстых хер на их тупые и некчемные советы , делается всё с точностью до наоборот ... Пэтина власть подставляет армию , заламывает ей руки , а в вопросах имиджа Украины , в вопросах того , как нас видят простые люди и журналисты в ЕС и США кладут на это толстый хер ...
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Пиздаватизм в том , что эта бляцкая власть со всеми её дебилыми Минстэцями умудряется просрать даже очевидно выигрышное дело !
Такое впечатление , что страной управляют колхозники и ПТУшники ... ничего не умеющие и ничего не знающие , кроме как пилить бабло !
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Они ведь действуют как вредители . Всё с точностью до наоборот . Там где нужно думать только о жизнях своих бойцов , о военной тактике , они думают об имидже , об пиаре .
А там где действительно нужно тупо пиарить свою страну , где нужно пояснять миру каждый свой шаг , там становятся в позу типа все итак знают , шо мы правы и мокшанские пропогандоны враги наши .
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Если речь о выдворяемых, то это не проживающие тут постоянно, и сопоставлять их надо с такими же.
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Логіка залізна !
Також не люблять гроші Ані Лорак , Таісія Повалій , не любить гроши Наталка "Корольова" ...
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А может Шарль Азнавур Вам не по душе ? Певица Шер ?
Я лично об армянах сужу по этим людям . Для меня армянскую душу олецетворяет дудук Джована Гаспаряна , а не гряная интернациональная лоханка без роду и племени , но на подсосе у Хуйла !
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