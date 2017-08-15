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 Политика Украины, Экономика
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Все про:оборона (982) Укроборонпром (458)

 "Укроборонпром" обеспечил 100% выполнение гособоронзаказа и уплатил в бюджет 12,4 млрд гривен, - пресс-служба предприятия

техника

Государственный концерн "Укроборонпром" за три года получил государственного оборонного заказа на сумму 11,7 млрд гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Как отмечается, "Укроборонпром" обеспечил полное выполнение госзаказа, увеличил мощности предприятий для других заказчиков, а также уплатил в бюджет 12,4 млрд гривен.

Такие результаты деятельности крупнейшего оборонно-промышленного объединения государства содержатся в ежегодном отчете работы нового менеджмента, который был назначен Президентом Украины в июле 2014 года.

"По данным отчета четко видно, что 100% стоимости техники, заказанной по ГОЗу, возвращены государству в виде налогов и сборов всех уровней", - сообщили в Концерне.

Отмечается, что удельный вес поступлений в бюджет, которые перечисляют предприятия-участники оборонно-промышленного объединения страны, генерируется благодаря выполнению экспортных заказов.

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Нічого собі... Усе держзамовлення за рахунок податків сплачено- навіть податків трохи більше.
От чому деяким так не подобається, що Україна експортує зброю.
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Сашко іде війна і ці кошти мали би бути в десятки разів більшими...
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В тебе є чарівна паличка? Чи знайома золота рибка?
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Є - переглянути бюджет держави і за рахунок зменшення витрат по всім без вийнятку статтям видатків збільшити бюджет армії до 10%. Підкреслюю - Армії, а не ментам і всім іншим...
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ГПУ вважає що Укроборонпром отримав мільярди гривень і не поставив зброю та бронетехніку на ці гроші, тобто існує заборгованість і скорше за все повідомлення Укроборонпрому є брехливим і за це має відповідати керівництво Укроборонпрому, яке просрало все що могло!
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Мент завжди лишиться ментом, як ти його не назови!! Який з Голубана коп--ментяра , ганебна потвора !!!)))
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Ніби і непогана новина... Але 11,7мрд гривень за Три з половиною роки війни - це повна фігня, тобто зовсім мало. Цікаво скільки коштує один танк Булат чи Оплот, або скільки коштує літак, чи ракета до Граду чи Урагану.
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Для війни потрібні три речі- гроші, гроші і ще раз гроші!
Скільки грошей було- стільки і озброєння країна отримала.
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То так, але пасок мають затягувати всі громадяни , а не лише пересічні!!!)))
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Оно-то так, Саша, но ведь еще и крадут...и крадут...и налоги не платят...и офшоры!!!
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Так. І в один день це не виправити. Це справа на покоління- і починати треба з правильного виховання.
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А что непоганого?Гособоронзаказ...Бюджет...Это разве не из левого кармана в правый переложить?Прибыль откуда?Или я что то возможно не понимаю..
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Ну дак объясни.Госзаказы финансируются из вне пополняя бюджет?
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Якщо не відрізняєшь держзамовлення , від надходжень від вирообничої діяльності , то краще помовчи !!!)))
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Это не переложить из кармана в карман, а сделать за счет отчислений в бюджет с экспортных доходов бесплатным для страны выполнение внутреннего госзаказа. Т.е. по балансу выполнили госзаказ на сумму равную отчислениям в бюджет с экспортных заказов.
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Дивись!! Оборонпром виконав держзамовлення на 11,7 лярд, , все крапка !!! Від виробничої діяльності Оборонпром отримав і перерахував в держбюджет 12,4 лярд, все крапка !!! Це різні статті і одна до одної не мают жодного відношення !!))
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Якщо виконав,то фінансування було і саме з держбюджета!! Але виконання держзамовлення, це лише частка виробничої діяльності Оборонпрома!!
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То кажи вже прямим текстом що, ЗРАДА. Ми все зрозуміємо.
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Так пост за адресою до Ліщука, це ж він ідею про зраду проштовхує.
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Цікаво, а скількі грошей , за ці роки , витрачено на оздоровлення ВРУ, КМ ,Ап та т. ін.??? На іх автопарк, ДУСю та т. ін .???))))
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Ці уроди про себе не забувають - кожен рік збільшують собі зарплати і кошти на обслуговування - ніяк падли не нажеруться...
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Стандарт 10-15% по державі, а в армії мабуть більше...
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И опять - ХОРОШО, НО МАЛО!!! Вот 20 минут назад зашел знакомый - 36 лет. Оформляет с женой докусенты - на Чехию. Всем оформляет - себе, жене, ребенку...Кто в Украине работать будет?
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Той, для кого це Батьківщина, без якої він жити не може.
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Кресту: Это так - но скажу тебе честно - я уже жалею, что лет 20 назад не уехал - хотя бы на время. А ведь звали!!! Понимай, как хочешь.
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Я не жалкую, що не поїхав. Хоча до іноземного громадянства лишався один крок. І теж 20 років тому.
Кожному своє.
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Я так саме не жалкую!! Ганьба що Батьківщина, до громадян, гірше за злу мачуху ставиться !!!))
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Ганьба громадянам, що довели Батьківщину до такого стану.
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Згоден!! Обрали, це кубло гельмінтів, до влади, то і мают те що мают !!!)))
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на прошлой неделе говорили, что гос. заказа недобор.
кто киздит?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укроборонпром" обеспечил 100% выполнение гособоронзаказа и уплатил в бюджет 12,4 млрд гривен, - пресс-служба предприятия
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