 "Укроборонпром" обеспечил 100% выполнение гособоронзаказа и уплатил в бюджет 12,4 млрд гривен, - пресс-служба предприятия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Как отмечается, "Укроборонпром" обеспечил полное выполнение госзаказа, увеличил мощности предприятий для других заказчиков, а также уплатил в бюджет 12,4 млрд гривен.
Такие результаты деятельности крупнейшего оборонно-промышленного объединения государства содержатся в ежегодном отчете работы нового менеджмента, который был назначен Президентом Украины в июле 2014 года.
"По данным отчета четко видно, что 100% стоимости техники, заказанной по ГОЗу, возвращены государству в виде налогов и сборов всех уровней", - сообщили в Концерне.
Отмечается, что удельный вес поступлений в бюджет, которые перечисляют предприятия-участники оборонно-промышленного объединения страны, генерируется благодаря выполнению экспортных заказов.
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От чому деяким так не подобається, що Україна експортує зброю.
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А ментів в нас немає.
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Скільки грошей було- стільки і озброєння країна отримала.
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Кожному своє.
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кто киздит?
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