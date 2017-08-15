 "Укроборонпром" обеспечил 100% выполнение гособоронзаказа и уплатил в бюджет 12,4 млрд гривен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Как отмечается, "Укроборонпром" обеспечил полное выполнения госзаказа, увеличил мощности предприятий для других заказчиков, а также уплатил в бюджет 12,4 млрд гривен.
Такие результаты деятельности крупнейшего оборонно-промышленного объединения государства содержатся в ежегодном отчете работы нового менеджмента, который был назначен Президентом Украины в июле 2014 года.
"По данным отчета четко видно, что 100% стоимости техники, заказанной по ГОЗу, возвращены государству в виде налогов и сборов всех уровней", - сообщили в Концерне.
Отмечается, что удельный вес поступлений в бюджет, которые перечисляют предприятия-участники оборонно-промышленного объединения страны, генерируется благодаря выполнению экспортных заказов.
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