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Все про:оборона (982) Укроборонпром (458)

 "Укроборонпром" обеспечил 100% выполнение гособоронзаказа и уплатил в бюджет 12,4 млрд гривен

техника

Государственный концерн "Укроборонпром" за три года получил государственного оборонного заказа на сумму 11,7 млрд гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Как отмечается, "Укроборонпром" обеспечил полное выполнения госзаказа, увеличил мощности предприятий для других заказчиков, а также уплатил в бюджет 12,4 млрд гривен.

Такие результаты деятельности крупнейшего оборонно-промышленного объединения государства содержатся в ежегодном отчете работы нового менеджмента, который был назначен Президентом Украины в июле 2014 года.

"По данным отчета четко видно, что 100% стоимости техники, заказанной по ГОЗу, возвращены государству в виде налогов и сборов всех уровней", - сообщили в Концерне.

Отмечается, что удельный вес поступлений в бюджет, которые перечисляют предприятия-участники оборонно-промышленного объединения страны, генерируется благодаря выполнению экспортных заказов.

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