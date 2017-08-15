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 Политика Украины
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 ВСУ до конца года получат 130 санитарных машин "Богдан", - Минобороны

праута

До конца текущего года для нужд Вооруженных Сил Украины будут закуплены 130 санитарных машин "Богдан".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге во вторник в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута.

"Начато обеспечение воинских частей новым полноприводным высокопроходимым санитарным транспортом типа "Богдан". В рамках государственного оборонного заказа в этом году будет закуплено более 130 таких машин", - рассказал он.

Праута также отметил, что обеспечение бронированной эвакуационной техникой в боевых воинских частях осуществляется за счет переоборудования малых бронированных тягачей и бронемашин "Саксон", а также поступления принятой на вооружение ВСУ санитарной военной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

По словам спикера ведомства, сейчас украинские военнослужащие в зоне проведения АТО полностью обеспечены индивидуальными аптечками, а боевые подразделения - лекарственными средствами и имуществом.


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Який може бути Богдан? Це що знущання? Нам потрібні медично-евакуаціні МТЛБ на фронті, бо колісна техніка не йде по полю! Які можуть бути Богдани? Що це за маячня? Мафія розкрадає останні гроші з бюджету! Нам ще не вистачало броньованої маршрутки на базі китайської вантажівки! Це повний пістець! Ми виробники МТЛБ будемо купляти якісь Богдани на китайському шасі, при тому що весь світ бере МТЛБ за основу і створює нові броньовані транспорти та тягачі! Польща подовжила базу МТЛБ та робить вже третє покоління броньованих тягачів на базі МТЛБ
ВСУ до конца года получат 130 санитарных машин "Богдан", - Минобороны - Цензор.НЕТ 4544
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Подивіться на це жахіття! Це ж китайська вантажівка, яка не має нічого спільного до бронемашин високої прохідності. Двигун лежить на передній осі і тому передній звіс великий і це унеможливлює долання перешкод на місцевості! Ця корова сяде на першій ліпші кочці або пеньку! Ну як можна на китайському шасі робити бронемашини? Що це за маразм?

ВСУ до конца года получат 130 санитарных машин "Богдан", - Минобороны - Цензор.НЕТ 8555
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Игорь! Один вой ученик пересел с Газ-66 на эту вот машинку. Как-то, когда он вернулся с АТО я его спросил "как она тебе?" . Ответ "как корова на льду" - дословно. Хотя, говорит, в ней в плане защищенности - спокойнее.
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Блин, ну прежде чем вопеть - чутка подумать - не судьба? Это не машина поля боя...
Из полевого в стационарный госпиталь не волах людей возить? А в тыловых частях, не полигонах - на уазиках ? Или у тебя армия - это только линия фронта и все? С поля боя вывез на МТЛБ - а дальше пешком?
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Машина без броні та підкачки колес на фронті не потрібна! Немає можливості міняти колеса під обстрілами.
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запропонуй свої машини, через систему prozzoro, там твою пропозицію розглянуть... чи ти зрадобот, який просто сре в коментах?
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Взяли Богдан покрасили зелёной краской и вуаля,Петя заработал на заказе для деток в Лондоне
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Ясен перец, что "Богдан", ведь там в смотрящих кореш гидранта Свинарчук-Гладковский.
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Машины Пэдра,конечно, лучшие в мире как для санитарных.)
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Вот случайно повезло что Порошенко делает эти Богданы, иначе не пришлось бы закупать их для военных
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богдаша - порошенко давным давно не является держателем акций "Богдана". до вас тупых не довели?
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Один залп ненавистными Киевскими тортами отгонит козлорылых аж за Уральский поребрик.
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Краще пізніше, ніж ніколи.
І ще- добре, що не в рашці закупили, а зроблене в Україні.
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ВСУ до конца года получат 130 санитарных машин "Богдан", - Минобороны

Интересно чей же этот" Богдан" будет?
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Любий 10-річний реанімобіль з Німеччини кращий за це корито під назвою "Богдан" і в 3 рази дешевший
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чего мелочиться ? давай санитарные корабли от ленинской кузни !
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Все равно зрады на вентилятор накидали... Ущербные.
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Порошенко за народ!Майдан победил,реформы,ура
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Цікаво наш гарант знає, що таке совість чи сором... Чи у всіх наших чиновників ці слова викликають лишень сміх...
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слов совесть и нравственность-в торе нет,значит таких понятий не существует...
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Главное, чтобы у однотуровых совесть и стыд проснулись, чтобы они головой начали думать. И тогда все наладится, у народа, а не у шоколадной свиньи, с булавой.
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ВСУ получат 130 санитарных машин "богдан" и 133 шоколадки "рошен". что бы не так горько было.
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ВСУ до конца года получат 130 санитарных машин "Богдан", - Минобороны - Цензор.НЕТ 9337Теперь хоть прояснилось,что к чему, Машины, приобретенные волонтерами за границей для военных нужд в зоне АТО, по несколько месяцев стоят на границе и в зонах таможенного контроля по всей стране

Прежде всего это автомобили скорой помощи для эвакуации раненых с поля боя до ближайших больниц.

Почему Кабмин тормозит оформление машин скорой помощи, которые волонтеры покупают заграницей для зоны АТО?
https://youtu.be/cYabKqCxZxU
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а чего это эти машины стоят на таможне? неужели "волонтеры" их решили по закону растомаживать? или ты опять врешь!
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Тому що влада хоче заробити на життях наших солдат! А заробить собі шибеницю на цьому світі і пекло на тому!
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Ролик от февраля...на дворе август...и что до сих пор стоят..?? Ты уверен..??
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Не розумію, чому Юлька не випускає військову техніку? Клич "все для фронту" ВОНи не стосується?
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Хотелось бы услышать отзывы специалистов о машинке. А вдруг и вправду что-то толковое? По любому надо!.
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я слышал что отзывы плохие....китайско-рошеновский автопром
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Без обид но на "я слышал" вспомнился Высоцкий "ходят слухи, буд-то сплетни запретят". А вдруг? Ну не все же китайское - дерьмо?
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Наш негарант Конституции продолжает зарабатывать на войне!

Корпорация "Богдан" входит в финансово-промышленную группу "Укрпроминвест", которую связывают непосредственно с политиком и бизнесменом Петром Порошенко (экс-секретарь СНБО, бывший нардеп-"нашеукраинец"). Кроме "Богдана", в группу входят корпорация "Рошен", судостроительный завод "Ленинская кузня", корпорация "ИСТА", "Агропродинвест" и т.д.
http://file.liga.net/company/2060-bogdan_korporaciya.html
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А ведь у Краза есть нормальные бронированные санитарные машины с противоминной защитой типа Шрек или Фиона, но Пэтя все продвигает свое полукитайское непотребство.
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