 ВСУ до конца года получат 130 санитарных машин "Богдан", - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге во вторник в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута.
"Начато обеспечение воинских частей новым полноприводным высокопроходимым санитарным транспортом типа "Богдан". В рамках государственного оборонного заказа в этом году будет закуплено более 130 таких машин", - рассказал он.
Праута также отметил, что обеспечение бронированной эвакуационной техникой в боевых воинских частях осуществляется за счет переоборудования малых бронированных тягачей и бронемашин "Саксон", а также поступления принятой на вооружение ВСУ санитарной военной техники.
По словам спикера ведомства, сейчас украинские военнослужащие в зоне проведения АТО полностью обеспечены индивидуальными аптечками, а боевые подразделения - лекарственными средствами и имуществом.
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Из полевого в стационарный госпиталь не волах людей возить? А в тыловых частях, не полигонах - на уазиках ? Или у тебя армия - это только линия фронта и все? С поля боя вывез на МТЛБ - а дальше пешком?
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Санітарний автомобіль Богдан 2251
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І ще- добре, що не в рашці закупили, а зроблене в Україні.
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Интересно чей же этот" Богдан" будет?
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Прежде всего это автомобили скорой помощи для эвакуации раненых с поля боя до ближайших больниц.
Почему Кабмин тормозит оформление машин скорой помощи, которые волонтеры покупают заграницей для зоны АТО?
https://youtu.be/cYabKqCxZxU
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Корпорация "Богдан" входит в финансово-промышленную группу "Укрпроминвест", которую связывают непосредственно с политиком и бизнесменом Петром Порошенко (экс-секретарь СНБО, бывший нардеп-"нашеукраинец"). Кроме "Богдана", в группу входят корпорация "Рошен", судостроительный завод "Ленинская кузня", корпорация "ИСТА", "Агропродинвест" и т.д.
http://file.liga.net/company/2060-bogdan_korporaciya.html
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