 Оккупанты оштрафовали пожилого крымскотатарского активиста за одиночный пикет в Симферополе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
На заседании крымскотатарский активист сказал, что не согласен с предъявленным ему протоколом.
"Место, где я стоял, указано неверно. Я не стоял на территории Верховного суда (оккупированного Крыма. - Ред.). Я стоял на тротуаре, на тропинке, что ведет к гастроному... Стоял в метрах 150 от суда, никому не мешал", - отметил Давлатов.
На суде свидетель Рустам Куватов, который продает кофе напротив здания суда, рассказал, что Ярикул Давлатов "стоял молча, тихо, с плакатом минут 15, потом его забрала "полиция".
Сотрудник "полиции" Артем Минин сообщил, что видел одиночный пикет на улице Павленко, 2, в районе здания Верховного суда. "Гражданин паспорт предоставил, пояснил, что таким образом поддерживает своего брата по вере. Пригласили в райотдел - не отказался", - сказал Минин.
При этом судья задавала свидетелям вопросы, где именно находился Ярикул Давлатов, был ли он ближе к магазину или зданию суда. По словам Куватова, одиночный пикет проходил ближе к жилому дому, чем к суду, на тропинке общего пользования. Сотрудник полиции, наоборот, утверждает, что пикет проходил ближе к суду.
Пожилого активиста крымскотатарского движения Ярикула Давлатова задержали 14 августа за одиночный пикет в поддержку арестованного ранее Сервера Карметова. Его доставили в Железнодорожный РУВД Симферополя, где на него составили админпротокол по части первой статьи 20.2 КоАП России - за "несанкционированный митинг".
Решение подконтрольного Кремлю Железнодорожного суда Симферополя в отношении пожилого крымчанина Ярикула Давлатова будет обжаловано, вплоть до международных судов. Об этом сообщили после суда вечером 14 августа крымские адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев.
Сам Ярикул Давлатов, комментируя вынесенный в отношении него приговор, отметил, что считает правосудие "никудышным, маломощным".
Адвокат Эдем Семедляев поблагодарил крымчан, которые до 11 часов вечера находились у здания суда, ожидая результатов вынесения приговора крымскотатарскому активисту.
Семедляев отметил, что адвокатам понятны чувства крымчан, возмущенных происходящим, но призвал их "делать это, не нарушая закона", законными мирными способами, чтобы потом не пришлось отстаивать в судах других активистов, и "пополнять казну" штрафами.
Эмиль Курбединов назвал судебное заседание "очередным фарсом".
"Те материалы, которые были представлены в суде, не выдерживают никакой критики. Те протоколы, которые составила полиция, мы не могли в некоторых местах сдержать смех. Мы так и не определились где стоял Ярикул-ага - это территория, прилегающая к суду, или нет", - сказал адвокат.
Он рассказал, что защита заявила ходатайства, но суд отказал адвокатам. Также он прокомментировал одиночные пикеты, которые 14 августа проходили в Крыму.
"Эти люди ( пожилые крымчане, участники пикетов. - Ред.) имеют право на выражение своих мыслей и чувств. Они вышли показать свою солидарность и поддержку Серверу-ага... 76-летний старик который день находится в спецприемнике. Меня удивляет, что некоторые говорят, будто эти люди вышли за деньги, что их заставили. Эти люди прожили жизнь, и они могут поучить уму всех нас. Они адекватные, умные люди, и выразили свою солидарность. Ничего не нарушили, просто сказали правду, и стоит брать с них пример", - сказал Курбединов.
В оккупированном Симферополе возле "правительственных" зданий 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Оккупанты начали задерживать митингующих. Впоследствии большинство из них отпустили.
9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил пожилому крымскотатарскому активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".
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