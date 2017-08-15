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 Оккупанты оштрафовали пожилого крымскотатарского активиста за одиночный пикет в Симферополе

татары крымские

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный райсуд Симферополя назначил наказание Ярикулу Давлатову, задержанному силовиками за одиночный пикет в поддержку арестованного Сервера Караметова: штраф в размере 10 тысяч рублей (около 4,3 тыс. грн).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На заседании крымскотатарский активист сказал, что не согласен с предъявленным ему протоколом.

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"Место, где я стоял, указано неверно. Я не стоял на территории Верховного суда (оккупированного Крыма. - Ред.). Я стоял на тротуаре, на тропинке, что ведет к гастроному... Стоял в метрах 150 от суда, никому не мешал", - отметил Давлатов.

На суде свидетель Рустам Куватов, который продает кофе напротив здания суда, рассказал, что Ярикул Давлатов "стоял молча, тихо, с плакатом минут 15, потом его забрала "полиция".

Сотрудник "полиции" Артем Минин сообщил, что видел одиночный пикет на улице Павленко, 2, в районе здания Верховного суда. "Гражданин паспорт предоставил, пояснил, что таким образом поддерживает своего брата по вере. Пригласили в райотдел - не отказался", - сказал Минин.

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При этом судья задавала свидетелям вопросы, где именно находился Ярикул Давлатов, был ли он ближе к магазину или зданию суда. По словам Куватова, одиночный пикет проходил ближе к жилому дому, чем к суду, на тропинке общего пользования. Сотрудник полиции, наоборот, утверждает, что пикет проходил ближе к суду.

Пожилого активиста крымскотатарского движения Ярикула Давлатова задержали 14 августа за одиночный пикет в поддержку арестованного ранее Сервера Карметова. Его доставили в Железнодорожный РУВД Симферополя, где на него составили админпротокол по части первой статьи 20.2 КоАП России - за "несанкционированный митинг".

Решение подконтрольного Кремлю Железнодорожного суда Симферополя в отношении пожилого крымчанина Ярикула Давлатова будет обжаловано, вплоть до международных судов. Об этом сообщили после суда вечером 14 августа крымские адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев.

Сам Ярикул Давлатов, комментируя вынесенный в отношении него приговор, отметил, что считает правосудие "никудышным, маломощным".

Адвокат Эдем Семедляев поблагодарил крымчан, которые до 11 часов вечера находились у здания суда, ожидая результатов вынесения приговора крымскотатарскому активисту.

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Семедляев отметил, что адвокатам понятны чувства крымчан, возмущенных происходящим, но призвал их "делать это, не нарушая закона", законными мирными способами, чтобы потом не пришлось отстаивать в судах других активистов, и "пополнять казну" штрафами.

Эмиль Курбединов назвал судебное заседание "очередным фарсом".

"Те материалы, которые были представлены в суде, не выдерживают никакой критики. Те протоколы, которые составила полиция, мы не могли в некоторых местах сдержать смех. Мы так и не определились где стоял Ярикул-ага - это территория, прилегающая к суду, или нет", - сказал адвокат.

Он рассказал, что защита заявила ходатайства, но суд отказал адвокатам. Также он прокомментировал одиночные пикеты, которые 14 августа проходили в Крыму.

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"Эти люди ( пожилые крымчане, участники пикетов. - Ред.) имеют право на выражение своих мыслей и чувств. Они вышли показать свою солидарность и поддержку Серверу-ага... 76-летний старик который день находится в спецприемнике. Меня удивляет, что некоторые говорят, будто эти люди вышли за деньги, что их заставили. Эти люди прожили жизнь, и они могут поучить уму всех нас. Они адекватные, умные люди, и выразили свою солидарность. Ничего не нарушили, просто сказали правду, и стоит брать с них пример", - сказал Курбединов.

В оккупированном Симферополе возле "правительственных" зданий 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Оккупанты начали задерживать митингующих. Впоследствии большинство из них отпустили.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил пожилому крымскотатарскому активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".​
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бесстрашные рузькевитязи обоссались от одного старичка
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А они только и умеют - со стариками, женщинами да детьми воевать..."Защитники", "асвабадители"...
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