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 На сегодняшний день психологическую реабилитацию прошли 4 тысячи защитников Украины, - Минобороны

военные военнослужащие ато воины воин муравский

Четыре тысячи участников антитеррористической операции прошли психологическую реабилитацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута.

"По состоянию на сегодняшний день психологическую реабилитацию прошли 4 тыс. защитников Украины", - сказал Праута.

По его словам, в тыловых районах зоны АТО установили 17 пунктов психологической помощи и развернули 4 полевых госпиталя.

Отмечается, что министр обороны Степан Полторак утвердил нормы проведения эвакуации и оказания первой медицинской помощи раненым военным, которые полностью соответствуют стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создается сеть Национальных реабилитационных центров для участников АТО, - АП

Так, установлено, что первая медицинская помощь должна быть оказана непосредственно на поле боя в течение 10 минут, затем раненого бронированным транспортом эвакуируют в сборный пункт, где в течение часа ему должны оказать всю необходимую помощь.

Минобороны подчеркивает, что все военные в зоне АТО полностью обеспечены индивидуальными аптечками.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание Центров по психологической реабилитации для участников антитеррористической операции (АТО).
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Источник: По материалам "Українські новини"
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І то є добре- бо бути на війні то вже психологічна травма. Навіть для професіоналів.
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"- установлено, что первая медицинская помощь должна быть оказана непосредственно на поле боя в течение 10 минут, затем раненого бронированным транспортом эвакуируют в сборный пункт, где в течение часа ему должны оказать всю необходимую помощь.
" -------- А как же потом получается что из АТО в горбатом "москвиче" прут погибших воинов побратимы за свой счет ( на бензин скидываются всем подразделением ..... Опять докладываем -- " РЕАБИЛИТАЦИЯ за полчаса " -- американцы после Вьетнама еще не реабилитировались психологически ( сенатор Маккейн ) -- а наши бля замполиты уже отрапортовали . Бляха когда уже МО разгонит сов офицеров из Генштаба ???
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очень и очень нужная тема - априори любой боец участвующий в боевых действиях,даже слабой интенсивности, становиться другим человеком.Для того шоб выставить по новой нормальную или скажу адекватную систему ценностей, очень нужна квалифицированная помощь,не все могут справиться сами - а это громадная проблема
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Це продовження нашої з тобою розмову про психологічну складову БАРСа- саме тому тоді і задав питання.
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Помощь кого ??? ССыкухи после института ?? Посмотрите на эти кубики -- а потом на те ??? А человек приехав с фронта к себе в город уже в автобусе сталкивается -- с МАРШРУТЧИКОМ --- я тебя туда не посылал и т д . до Председателя исполкома и начальника Жэка .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа сегодняшний день психологическую реабилитацию прошли 4 тысячи защитников Украины, - Минобороны
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