Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута.
"По состоянию на сегодняшний день психологическую реабилитацию прошли 4 тыс. защитников Украины", - сказал Праута.
По его словам, в тыловых районах зоны АТО установили 17 пунктов психологической помощи и развернули 4 полевых госпиталя.
Отмечается, что министр обороны Степан Полторак утвердил нормы проведения эвакуации и оказания первой медицинской помощи раненым военным, которые полностью соответствуют стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО).
Так, установлено, что первая медицинская помощь должна быть оказана непосредственно на поле боя в течение 10 минут, затем раненого бронированным транспортом эвакуируют в сборный пункт, где в течение часа ему должны оказать всю необходимую помощь.
Минобороны подчеркивает, что все военные в зоне АТО полностью обеспечены индивидуальными аптечками.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание Центров по психологической реабилитации для участников антитеррористической операции (АТО).
На сегодняшний день психологическую реабилитацию прошли 4 тысячи защитников Украины, - Минобороны
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" -------- А как же потом получается что из АТО в горбатом "москвиче" прут погибших воинов побратимы за свой счет ( на бензин скидываются всем подразделением ..... Опять докладываем -- " РЕАБИЛИТАЦИЯ за полчаса " -- американцы после Вьетнама еще не реабилитировались психологически ( сенатор Маккейн ) -- а наши бля замполиты уже отрапортовали . Бляха когда уже МО разгонит сов офицеров из Генштаба ???
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