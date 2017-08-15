 Командование наемников на Донбассе решает проблему некомплекта на передовой путем обмана новобранцев, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины на странице в Facebook.
"Распространяется негативное отношение военнослужащих соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ к руководству псевдореспублик и командованию подразделений, состоящему из русских офицеров. Основными факторами, влияющими на морально-психологическое состояние личного состава российских оккупационных войск является низкая укомплектованность подразделений, прежде всего тех, которые находятся на передовых позициях, и ухудшение денежного и тылового обеспечения", - сказано в сообщении.
Как отмечает ГУР, полное денежное и соответствующее материальное обеспечение получают только наемники в передовых подразделениях. Остальные террористы обеспечивается по остаточному принципу. В отдельных подразделениях питание и приобретение необходимого имущества осуществляется за свой счет.
Также сообщается, что с целью решения проблемы высокой текучести кадров российским оккупационным командованием активизирована кампания по призыву новобранцев.
"Командование 1 и 2 АК пытается решить проблему комплектования подразделений за счет введения в заблуждение жителей временно оккупированных районов, которым обещают прохождение службы в отдаленных от линии соприкосновения районах, а выезд на передовую - только по согласию. Однако после подписания контракта большинство новобранцев отправляется в районы ведения боевых действий, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества фактов дезертирства", - сообщает ГУР.
Также разведка информирует, что в "Д/ЛНР" готовятся изменения в "законодательные акты" о прохождении военной службы, которыми предусмотрено введение отдельных ограничений, в частности, обложение военнослужащих налогом, повышение минимальной выслуги для получения пенсии до 25 лет.
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Местный же сброд, которые с паспортами Украины, выступивший против своей страны, - тот вообще просто-напросто подлежит утилизации не вникая в подробности - как в его руках оказалось оружие. Все просто, и не надо ковыряться в носу и высасывать что-то из пальца, как ГУР, заботливо вникающая в проблемы, трудности и лишения врага.
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