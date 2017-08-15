EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  1299  4
Материалы по теме:
Все про:боевик (19069) разведка (1853) Донбасс (15747)

 Командование наемников на Донбассе решает проблему некомплекта на передовой путем обмана новобранцев, - ГУР

разведка

Полное денежное и материальное обеспечение получают только российские наемники в подразделениях на передовой, остальные - по остаточному принципу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

"Распространяется негативное отношение военнослужащих соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ к руководству псевдореспублик и командованию подразделений, состоящему из русских офицеров. Основными факторами, влияющими на морально-психологическое состояние личного состава российских оккупационных войск является низкая укомплектованность подразделений, прежде всего тех, которые находятся на передовых позициях, и ухудшение денежного и тылового обеспечения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе, пытаясь украсть арбузы, устроили драку и подорвали местного жителя гранатой, - разведка

Как отмечает ГУР, полное денежное и соответствующее материальное обеспечение получают только наемники в передовых подразделениях. Остальные террористы обеспечивается по остаточному принципу. В отдельных подразделениях питание и приобретение необходимого имущества осуществляется за свой счет.

Также сообщается, что с целью решения проблемы высокой текучести кадров российским оккупационным командованием активизирована кампания по призыву новобранцев.

"Командование 1 и 2 АК пытается решить проблему комплектования подразделений за счет введения в заблуждение жителей временно оккупированных районов, которым обещают прохождение службы в отдаленных от линии соприкосновения районах, а выезд на передовую - только по согласию. Однако после подписания контракта большинство новобранцев отправляется в районы ведения боевых действий, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества фактов дезертирства", - сообщает ГУР.

Читайте также: Оккупанты на Донбассе проводят замену командиров подразделений, что вызывает недовольство террористов, - разведка

Также разведка информирует, что в "Д/ЛНР" готовятся изменения в "законодательные акты" о прохождении военной службы, которыми предусмотрено введение отдельных ограничений, в частности, обложение военнослужащих налогом, повышение минимальной выслуги для получения пенсии до 25 лет.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Осмелюсь доложить, господин капитан, - вмешался Швейк, - что вместо ста пятидесяти граммов венгерской колбасы солдаты получили по две открытки.(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О.. Начнут брить в солдаты, как при царе на 25 лет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как всегда, ГРУ намешали в кучу коней и людей. Среди противостоящих Украинп нет и не может быть иных, чем РОССИЙСКИЕ наемники, не могут же они в самом деле быть наняты Украиной. Всех их наняла россия тем либо иным способом - кого за деньги, кого - за миску похлебки, кого- за лишние лычки на погонах. И разбираться в сортах дерьма нам вовсе необязательно - кто там россиянин-военный, кто - оренбургский нищеброд - кредитчик, а кто - удмурт, приехавший спасать от хунты своих братьев-донбассян.
Местный же сброд, которые с паспортами Украины, выступивший против своей страны, - тот вообще просто-напросто подлежит утилизации не вникая в подробности - как в его руках оказалось оружие. Все просто, и не надо ковыряться в носу и высасывать что-то из пальца, как ГУР, заботливо вникающая в проблемы, трудности и лишения врага.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У них недокомплект,пянство,наркомания,дезертирство,недовольствие командованием- то есть такое воинство можно брать голыми руками. У нас каждый день раненые,тяжело раненые,погибшие,обстрелы гражданского населения.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомандование наемников на Донбассе решает проблему некомплекта на передовой путем обмана новобранцев, - ГУР
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти