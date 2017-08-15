 95% заемщиков неплатежеспособных банков отказываются погашать свои кредиты, - Фонд гарантирования вкладов

До 95% заемщиков неплатежеспособных банков отказываются обслуживать свои кредиты. Об этом заявляют в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В ведомстве сообщили, что активизируют сотрудничество с Бюро кредитных историй (БКИ) и обновляет информацию о заемщиках неплатежеспособных банков.
"Согласно действующим соглашениям, уже обновлена информация о заемщиках 18 банков. Прежде всего тех, кто не выполняют свои кредитные обязательства. Еще почти 30 финучреждений налаживают процесс автоматической передачи", - говорится в сообщении ФГВФЛ.
Несмотря на то, что отнесение банка к категории неплатежеспособных не прекращает действие кредитных договоров, абсолютное большинство заемщиков - до 95%, просто отказываются обслуживать свои кредиты. Даже те, кто до этого исправно исполнял свои обязательства, заявляют в фонде.
"Возможно, кто-то думает: "при ликвидации банка о заемщике забудут, а долги спишутся". Это не так! Все, кто имеет кредиты, должны их возвращать. Ведь это - активы банка, и средства, полученные от их погашения, направляются на удовлетворение требований кредиторов. Мы часто обнаруживаем заемщиков, прежде всего корпоративных клиентов, которые взяли кредиты сразу в нескольких банках, но ни один договор не обслуживают! Страна, и прежде всего действующие банки, должны знать таких "героев" поименно", - заявила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.
Фонд призвал заемщиков неплатежеспособных банков погашать свои кредиты.
Вместе с тем, ранее Фонд гарантирования вкладов физлиц передал коллекторским компаниям права требования задолженности по кредитам банковских заемщиков на 20 млрд грн.
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Проблема может в том что против Порошенка, Гройсмана и им подобных это не так просто сделать?!
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как говорит представитель "титульной нации" - "...долги отдают только трусы..."
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Откуда взять на это средства? Был такой "гениальный" банкир Сирожа Бибипка, который на привлечении валютных средств за бугром под 3-5% и выдаче украинцам под 14-16% стал долларовым миллиардером. Плюс у него были подельники, которые тоже стали обитателями Форбс. Компашка создавала условия, при которых брать кредиты в гривне было катастрофически невыгодно - только в твердой валюте.
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