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 95% заемщиков неплатежеспособных банков отказываются погашать свои кредиты, - Фонд гарантирования вкладов

кредит

Фонд гарантирования вкладов призвал заемщиков неплатежеспособных банков выплачивать кредиты.

До 95% заемщиков неплатежеспособных банков отказываются обслуживать свои кредиты. Об этом заявляют в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В ведомстве сообщили, что активизируют сотрудничество с Бюро кредитных историй (БКИ) и обновляет информацию о заемщиках неплатежеспособных банков.

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"Согласно действующим соглашениям, уже обновлена информация о заемщиках 18 банков. Прежде всего тех, кто не выполняют свои кредитные обязательства. Еще почти 30 финучреждений налаживают процесс автоматической передачи", - говорится в сообщении ФГВФЛ.

Несмотря на то, что отнесение банка к категории неплатежеспособных не прекращает действие кредитных договоров, абсолютное большинство заемщиков - до 95%, просто отказываются обслуживать свои кредиты. Даже те, кто до этого исправно исполнял свои обязательства, заявляют в фонде.

"Возможно, кто-то думает: "при ликвидации банка о заемщике забудут, а долги спишутся". Это не так! Все, кто имеет кредиты, должны их возвращать. Ведь это - активы банка, и средства, полученные от их погашения, направляются на удовлетворение требований кредиторов. Мы часто обнаруживаем заемщиков, прежде всего корпоративных клиентов, которые взяли кредиты сразу в нескольких банках, но ни один договор не обслуживают! Страна, и прежде всего действующие банки, должны знать таких "героев" поименно", - заявила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

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Фонд призвал заемщиков неплатежеспособных банков погашать свои кредиты.

Вместе с тем, ранее Фонд гарантирования вкладов физлиц передал коллекторским компаниям права требования задолженности по кредитам банковских заемщиков на 20 млрд грн.
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Простая и гениальная идея! А если по взрослому, то где страховые фонды банков? Они что на финансовый рынок вышли с голой ж? Просто у Васи брали, а Пете давали? Так это чистой воды уголовщина. За нее надо имуществом ответить Имуществом банкиров. Думаю, хватит
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хозяева банков набирают управленцев с голой жопой, что ты с них возьмешь?
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кроме того, должно ответить НБУ, в обязанности которого входит контроль этой ситуации. Кто из НБУ сидит или под следствием?
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И что теперь Гнойсман предлагает? скинуться нам всем чтобы погасить ихние кредиты как с самой крупной махинацией правительства Приватбанком? Нех. было выдавать кредиты кому не попадя.
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А мысль здравая и вполне реализуемая. Ведь институт печатающий деньги есть, а справедливо взыскивающий с должников - отсутствует
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наверное Вы малолетка привыкшая с дошкольных времен дразниться-обзываться... ведь не премьер, не Вы себе родителей и фамилии не выбирали и Вас никто номерным шнобелем здесь не называет....так может пора повзрослеть, а если удастся, то и поумнеть
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- «Солдаты, вы прежде всего должны осознать, что казармы - это не гастрономический магазин. Каждый солдат должен быть настолько умён, чтобы безропотно сожрать всё, что выдаётся, и должен быть настолько дисциплинирован, чтобы не задумываться над качеством того, что дают.» (с)
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Подавайте в суд, изымайте имущество. В чем проблема?
Проблема может в том что против Порошенка, Гройсмана и им подобных это не так просто сделать?!
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Надо было выдавать кредиты под нормальные проценты как в Ес или СшА, но что говорить если у НБУ ставка рефинансирования ниже 13 % не опускается несколько лет, отсюда и дорогие кредиты, которые просто невозможно выплатить.
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Гранину: И что интересно - по депозитам ставки упали и продолжают падать, а по кредитам - фиг вам! Отчего так?
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так а нахер их брать если вы их выплатить не можете?
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Интересно, конечно. Я как-то закрутился - и не векс в Приват по кредиту обязательный месячный платеж - так тут же пеня! Небольшая, но она таки была! Больше я так не шучу. А тут 95% людей ничего не боятся? Они смелые или я тупой? Объясните, не обижусь.
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думаю некоторые бы платили, но не знают куда. Банка ведь нет, куда оплачивать не понятно. Сразу скажу у меня кредитов нет. А вообще на такой случай между банками должна быть создана система "плохих заемщиков" что-бы при выдаче кредита один банк мог посмотреть как его клиент отдавал кредит в другом банке и решал, давать деньги или нет.
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вы прoсто не той нации, походу...
как говорит представитель "титульной нации" - "...долги отдают только трусы..."
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не для того брали, аби повертати, влада компенсує за рахунок громадян !!!
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Фонд Гарантування Вкладів - Держава виділила гроші на відшкодування вкладникам тієї 1 000 гр . , ощадбанку срср , чому не всім видали ту нещасну 1 000 гр . ХТО ВКРАВ НАШІ ГРОШІ ?? Трамп повинен приїхати розібратись ??????
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Если фонд быстренько отдаст людям депозиты, то будет иметь полное моральное право требовать обслуживание кредитов, но это ж не так. Когда государство постоянно имеет своих граждан, что оно хочет в ответ? Пока система не изменится каждый будет считать своим долгом хоть немножко поиметь государство.
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Рома, а нахер такая банковская система нужна была во главе с Гонтаревой? Обесценить гривну в три раза и сократить количество банков в Украине на треть. Кредит который больше 20 % это можно отдать только с преступных доходов.
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Надо закончить начатое:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59453
Откуда взять на это средства? Был такой "гениальный" банкир Сирожа Бибипка, который на привлечении валютных средств за бугром под 3-5% и выдаче украинцам под 14-16% стал долларовым миллиардером. Плюс у него были подельники, которые тоже стали обитателями Форбс. Компашка создавала условия, при которых брать кредиты в гривне было катастрофически невыгодно - только в твердой валюте.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины95% заемщиков неплатежеспособных банков отказываются погашать свои кредиты, - Фонд гарантирования вкладов
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