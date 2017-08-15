 Ким Чен Ын заявил, что пока воздержится от пуска ракет по США: "Если американцы продолжат испытывать сдержанность КНДР, она примет важное решение"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
В заявлении официального информационного агентства Пхеньяна говорится, что северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал своей армии всегда быть готовой к ракетному удару, но сказал, что еще некоторое время будет наблюдать за тем, что делают Соединенные Штаты, прежде чем принимать решение о пуске ракет.
"Соединенные Штаты, которые первыми совершили провокацию с приближением к нам множества стратегических ядерных установок, должны сначала принять правильное решение и показать своими действиями, хотят ли они ослабить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение. Если американцы продолжат свои чрезвычайно опасные безрассудные действия, испытывая сдержанность КНДР, она примет важное решение, о котором уже заявлено", - передает слова Ким Чен Ына северокорейское агентство.
Министр обороны США Джим Маттис 14 августа заявил журналистам в Вашингтоне, что Соединенные Штаты готовы обезвредить любую ракету, выпущенную по их территории, а такой пуск будет рассматриваться как акт войны. "Если они будут стрелять по Соединенным Штатам, это может быстро перерасти в войну", - подчеркнул глава Пентагона.
На днях в Пхеньяне объявили, что разрабатывают план испытательного ракетного удара, который должен охватить со всех сторон в международных водах американский остров Гуам в Тихом океане с его важными для США военными базами.
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Все равно его надо колпашить...
Время играет на него и его северных благодетелей,которые могут напоставить ему еще бимбов...
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самое время его клепануть
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Это х@йловские приколы, что бы типа "попросите меня и я договорюсь с кимче3/14даром, а вы мне санкции, так и быть, снимите"...
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15th Август 2017 anti-colorados
На крыльях августа
По мере приближения конца августа, все ближе время «Ч» или день «Д», когда Штаты примут мяч антиядерных мероприятий, относительно КНДР. Приближение этого момента обязано было привести к активизации действий тех, кто так или иначе завязан на этой проблеме. За последний месяц прошел целый ряд консультаций разного уровня, с участием Южной Кореи, Японии и США. Причем, большая часть консультаций касалась именно военных аспектов решения проблемы.
Тут надо отметить важную новеллу во внешней политике США. Пока она проявляется в ряде последовательных заявлений и подготовке соответствующих мероприятий, но в самое ближайшее время она начнет воплощаться в реальные действия и в разных уголках мира. Штаты смещают акценты военного партнерства в сторону стран, которые готовы взвалить на свои плечи часть адекватную ответственности, расходов и возможных потерь. В Европе это уже заметно по уровню сотрудничества Вашингтона с Варшавой и Бухарестом. В отличие от старых стран членов НАТО, они сохранили адекватность и желание принимать участие в активных действиях, направленных против внешней угрозы, исходящей от России.
Таким же образом Штаты подтвердили свою полную поддержку Израиля, в его заочном противостоянии с Ираном. В результате Иран получил новый пакет санкций. А на Дальнем Востоке, Штаты делают ставку на Японию и Южную Корею, ибо те сами готовы принимать собственные меры, против взбесившегося поросенка Ына. Там прекрасно понимают, что с ядерной программой КНДР надо что-то срочно делать, пока это будет стоить не так много. Упустив момент, соседи Пхеньяна получат страну-изгоя с десятками боеголовок и средствами их доставки. Собственно говоря, момент наиболее благоприятного решения вопроса малой кровью - упущен. Произошло это под гарантии Обамы, но теперь уже понятно, что экс-президент США избрал ущербную политику, которая уже дала свои плоды, в виде десятка ядерных зарядов у КНДР. Так что эти страны ждут конца августа, когда истечет срок, данный Штатами Китаю для бескровного решения вопроса. Только сегодня, за две недели до истечения срока, Пекин решился на введение санкций, блокирующий корейский экспорт в части каменного угля, свинца, морепродуктов и еще нескольких позиций, которые исчерпывают экспортные возможности КНДР. Но этого недостаточно и поздно, а кроме того, беглые северокорейские функционеры сообщают о том, что армия КНДР уже взята на довольствие РФ и туда идут бесплатные поставки, в частности - нефти и нефтепродуктов. Так что перекрытие экспорта в Китай - не решение проблемы.
На самом деле, позиция Китая очень важна, но не настолько, чтобы стать решающей. Путин удачно воспользовался ситуацией, когда Си Циньпин дал слово Трампу за лето решить вопрос с ЯО Северной Кореи путем экономического давления и компенсировал это давление своими поставками. В результате, Си оказался в роли трепла и все вернулось в ту точку, на которой была взята пауза, к силовому решению проблемы денуклеаризации. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Китаю так же не выгоден неуправляемый Ын с ядерным оружием, как и кому угодно. Мало того, в Пекине не могут не понимать, что мордатым неадекватом уже манипулирует Путин и все чаще - в ущерб Китаю. В этой ситуации, Штаты могут отработать крайне жестко, опираясь на союзников, просто имея за спиной нейтралитет Пекина. Между прочим, нынешний руководитель Китая Си Цзиньпин, имеет личные и очень теплые отношения с южнокорейскими политическими деятелями. У него был некоторый период опалы, когда казалось, что дальнейшая его карьера во властной иерархии Китая окончена, именно в Южной Корее он нашел понимание и дружеское отношение, позволившее собраться с силами и двинуться на вершину власти.
Да и с Японией у нынешнего Китая сложились более чем партнерские отношения. Масса японских предприятий имеет высокотехнологичные производства в Китае. Поэтому, жесткая конфронтация Китая с коалицией трех стран вряд ли в интересах Китая.
В общем, все идет к тому, что в конце августа состоится разговор между руководителями двух стран и Трамп напомнит Си о том, что по его просьбе была дана трехмесячная отсрочка операции, а теперь Си должен исполнить свою часть джентльменского соглашения. Если ему не удалось все решить миром, то будет реализовано уже не совсем мирное решение.
Нам трудно судить о том, каким будет это решение и будет ли вообще, но вероятность этого - велика. В этом случае будет внесена ясность во многие вопросы, в частности о том, откуда Ын взял ракеты и ядерные боеголовки, а раз так, игры Путина с Китаем приобретут свое истинное лицо. Вот тогда наступит самое интересное, ибо Пекин вряд ли простит Путину и РФ попыток стравить большой Китай с остальным миром, чтобы под этот шум уладить вопросы с разворованной многотриллионной казной РФ. Есть мнение, что Китай уже знает цену, которую он возьмет с России за все эти чудеса. В общем, осталось подождать исхода второй половины августа.
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Это как? Жить по-вампирски - в подвалах, спать в гробах?
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Но это все следствия, причина одна, имперская клоака, готовая устраивать войны по всему миру с целью расшатывания цивилизованного западного мира.
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