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Все про:КНДР (262) США (13219) Ким Чен Ын (54)

 Ким Чен Ын заявил, что пока воздержится от пуска ракет по США: "Если американцы продолжат испытывать сдержанность КНДР, она примет важное решение"

Северная Корея 15 августа перевела свою армию в состояние повышенной боевой готовности, но в то же время заявила, что пока воздерживается от пусков ракет по территории США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В заявлении официального информационного агентства Пхеньяна говорится, что северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал своей армии всегда быть готовой к ракетному удару, но сказал, что еще некоторое время будет наблюдать за тем, что делают Соединенные Штаты, прежде чем принимать решение о пуске ракет.

"Соединенные Штаты, которые первыми совершили провокацию с приближением к нам множества стратегических ядерных установок, должны сначала принять правильное решение и показать своими действиями, хотят ли они ослабить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение. Если американцы продолжат свои чрезвычайно опасные безрассудные действия, испытывая сдержанность КНДР, она примет важное решение, о котором уже заявлено", - передает слова Ким Чен Ына северокорейское агентство.

Читайте также: Если КНДР начнет атаку, то "это может очень быстро перерасти в войну", - Пентагон

Министр обороны США Джим Маттис 14 августа заявил журналистам в Вашингтоне, что Соединенные Штаты готовы обезвредить любую ракету, выпущенную по их территории, а такой пуск будет рассматриваться как акт войны. "Если они будут стрелять по Соединенным Штатам, это может быстро перерасти в войну", - подчеркнул глава Пентагона.

На днях в Пхеньяне объявили, что разрабатывают план испытательного ракетного удара, который должен охватить со всех сторон в международных водах американский остров Гуам в Тихом океане с его важными для США военными базами.
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Трамп не лишить в спокої Кім Чен Ина, Трампу не потрібні неконтрольовані маніяки. Кім Чем Ина буде усунуто а КНДР буде об'єднана з Південною Кореєю на радість всіх корейців. Трамп нарешті покладе край цьому комуністичному божевіллю.
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Потёк Винни Пых...
Все равно его надо колпашить...
Время играет на него и его северных благодетелей,которые могут напоставить ему еще бимбов...
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Перелякався, маленький. Чи таки Китай натиснув?
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походу до жирдяя дошло, что химкинские ракетки в случае запуска на его же чучхе упадут
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Кім Чен Ин - нічого не вирішує , а вирішує все - Пут Ін !
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Від сьогодні починають діяти санкціі Китая на імпорт з КНДР!!!
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хомяк заднюю включил))
самое время его клепануть
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все понятно, закончится как всегда составом с рисом и чучхе еще лет на пять пропадут из вида.
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Влад! Уже был такой диктатор в Африке - объявил войну то ли Англии, то ли США - утром объявил о войне, вечером - о победе! Правда, со временем удрал из страны
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Ага, он самый! Я просто запамятовал. И победил он таки США!

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Ну чемпионат мира по футболу они уже выиграли... Теперь настало время победить США)
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походу у него в советниках росейская лошадь из мида рашки
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- Весь театр военных действий ночью до неузнаваемости разворотил кот, которого держали в полковой канцелярии писаря. Кот нагадил на австро-венгерский фронт на карте и хотел было зарыть кучку, но повалил флажки и размазал кал по всем позициям, оросил фронты и предмостные укрепления и запакостил армейские корпуса. (с)
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Ой, @ля, пухлый тормоз? Все закончится тем, что Америка разнесет Северную Корею, не вступив на их территорию. Сидел бы дальше, готовил шлюшек для себя, ел пищу с Европы, пользовался китайскими технологиями и управлял зомби-стадом.. Не, решил в танки и солдатиков поиграться. Ну-ну. В сентябре-октябре разнесут пухлого...
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столько лет сидел тихо - и вдруг "решил", ракеты появились и т.д. и все как раз во время касабской войны в Сирии, на Донбассе и оккупации Крыма...
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помнится покойный саддам перед перед тем как его как бомжа из погреба вытаскивали тож раздухарился ненашутку , корейский пончик Ы решил пойти его путем.. ну счастливой встречи !!
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Опять у Пончика сено кончилось . Война отменяется .
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Это румяное 3/14дрило кимчепух, не само до этого додумалось...
Это х@йловские приколы, что бы типа "попросите меня и я договорюсь с кимче3/14даром, а вы мне санкции, так и быть, снимите"...
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Конец корейских каникул
Ким Чен Ын заявил, что пока воздержится от пуска ракет по США: "Если американцы продолжат испытывать сдержанность КНДР, она примет важное решение" - Цензор.НЕТ 4813 15th Август 2017 Ким Чен Ын заявил, что пока воздержится от пуска ракет по США: "Если американцы продолжат испытывать сдержанность КНДР, она примет важное решение" - Цензор.НЕТ 4813 anti-colorados

Ким Чен Ын заявил, что пока воздержится от пуска ракет по США: "Если американцы продолжат испытывать сдержанность КНДР, она примет важное решение" - Цензор.НЕТ 3067

Ким Чен Ын заявил, что пока воздержится от пуска ракет по США: "Если американцы продолжат испытывать сдержанность КНДР, она примет важное решение" - Цензор.НЕТ 4813
На крыльях августа

По мере приближения конца августа, все ближе время «Ч» или день «Д», когда Штаты примут мяч антиядерных мероприятий, относительно КНДР. Приближение этого момента обязано было привести к активизации действий тех, кто так или иначе завязан на этой проблеме. За последний месяц прошел целый ряд консультаций разного уровня, с участием Южной Кореи, Японии и США. Причем, большая часть консультаций касалась именно военных аспектов решения проблемы.
Тут надо отметить важную новеллу во внешней политике США. Пока она проявляется в ряде последовательных заявлений и подготовке соответствующих мероприятий, но в самое ближайшее время она начнет воплощаться в реальные действия и в разных уголках мира. Штаты смещают акценты военного партнерства в сторону стран, которые готовы взвалить на свои плечи часть адекватную ответственности, расходов и возможных потерь. В Европе это уже заметно по уровню сотрудничества Вашингтона с Варшавой и Бухарестом. В отличие от старых стран членов НАТО, они сохранили адекватность и желание принимать участие в активных действиях, направленных против внешней угрозы, исходящей от России.
Таким же образом Штаты подтвердили свою полную поддержку Израиля, в его заочном противостоянии с Ираном. В результате Иран получил новый пакет санкций. А на Дальнем Востоке, Штаты делают ставку на Японию и Южную Корею, ибо те сами готовы принимать собственные меры, против взбесившегося поросенка Ына. Там прекрасно понимают, что с ядерной программой КНДР надо что-то срочно делать, пока это будет стоить не так много. Упустив момент, соседи Пхеньяна получат страну-изгоя с десятками боеголовок и средствами их доставки. Собственно говоря, момент наиболее благоприятного решения вопроса малой кровью - упущен. Произошло это под гарантии Обамы, но теперь уже понятно, что экс-президент США избрал ущербную политику, которая уже дала свои плоды, в виде десятка ядерных зарядов у КНДР. Так что эти страны ждут конца августа, когда истечет срок, данный Штатами Китаю для бескровного решения вопроса. Только сегодня, за две недели до истечения срока, Пекин решился на введение санкций, блокирующий корейский экспорт в части каменного угля, свинца, морепродуктов и еще нескольких позиций, которые исчерпывают экспортные возможности КНДР. Но этого недостаточно и поздно, а кроме того, беглые северокорейские функционеры сообщают о том, что армия КНДР уже взята на довольствие РФ и туда идут бесплатные поставки, в частности - нефти и нефтепродуктов. Так что перекрытие экспорта в Китай - не решение проблемы.
На самом деле, позиция Китая очень важна, но не настолько, чтобы стать решающей. Путин удачно воспользовался ситуацией, когда Си Циньпин дал слово Трампу за лето решить вопрос с ЯО Северной Кореи путем экономического давления и компенсировал это давление своими поставками. В результате, Си оказался в роли трепла и все вернулось в ту точку, на которой была взята пауза, к силовому решению проблемы денуклеаризации. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Китаю так же не выгоден неуправляемый Ын с ядерным оружием, как и кому угодно. Мало того, в Пекине не могут не понимать, что мордатым неадекватом уже манипулирует Путин и все чаще - в ущерб Китаю. В этой ситуации, Штаты могут отработать крайне жестко, опираясь на союзников, просто имея за спиной нейтралитет Пекина. Между прочим, нынешний руководитель Китая Си Цзиньпин, имеет личные и очень теплые отношения с южнокорейскими политическими деятелями. У него был некоторый период опалы, когда казалось, что дальнейшая его карьера во властной иерархии Китая окончена, именно в Южной Корее он нашел понимание и дружеское отношение, позволившее собраться с силами и двинуться на вершину власти.
Да и с Японией у нынешнего Китая сложились более чем партнерские отношения. Масса японских предприятий имеет высокотехнологичные производства в Китае. Поэтому, жесткая конфронтация Китая с коалицией трех стран вряд ли в интересах Китая.
В общем, все идет к тому, что в конце августа состоится разговор между руководителями двух стран и Трамп напомнит Си о том, что по его просьбе была дана трехмесячная отсрочка операции, а теперь Си должен исполнить свою часть джентльменского соглашения. Если ему не удалось все решить миром, то будет реализовано уже не совсем мирное решение.
Нам трудно судить о том, каким будет это решение и будет ли вообще, но вероятность этого - велика. В этом случае будет внесена ясность во многие вопросы, в частности о том, откуда Ын взял ракеты и ядерные боеголовки, а раз так, игры Путина с Китаем приобретут свое истинное лицо. Вот тогда наступит самое интересное, ибо Пекин вряд ли простит Путину и РФ попыток стравить большой Китай с остальным миром, чтобы под этот шум уладить вопросы с разворованной многотриллионной казной РФ. Есть мнение, что Китай уже знает цену, которую он возьмет с России за все эти чудеса. В общем, осталось подождать исхода второй половины августа.
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Этот пухлый кимирсен запуски ракет называет сдержанностью. Если США приявший такую же сдержанность, то Северная Корея перестанет существовать.
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Ну если и россия объявит,шо она не будет обваливать экономику США и заменять доллар своим рублём как мировую денежную единицу,то можно спать спокойно
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этот мешок фаршированный дерьмом и жиром, не в состоянии просчитать меру ответственности за свои действия, Господи храни нашу планету.
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Очкует кремлевский недомерок , в данном конкретном случае !
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Ким Чен Ын приказал своей армии всегда быть готовой к ракетному удару

Это как? Жить по-вампирски - в подвалах, спать в гробах?
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Вы видели? Все видели? Вы свидетель! Что я сейчас с ним сделаю! это будет море крови!!!
Ким Чен Ын заявил, что пока воздержится от пуска ракет по США: "Если американцы продолжат испытывать сдержанность КНДР, она примет важное решение" - Цензор.НЕТ 3802

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Обосралась жирная скотина !!!!! Понял , что рога отшибут на раз !
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Все это следствие беззубой политики Афро-американского миротворца, слившего Крым, Сирию, а Трампушке расхлебывать, если сейчас не уничтожить КНДР завтра расейские ядерные ракеты будут у Зимбабве, Боливии и т.д.
Но это все следствия, причина одна, имперская клоака, готовая устраивать войны по всему миру с целью расшатывания цивилизованного западного мира.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКим Чен Ын заявил, что пока воздержится от пуска ракет по США: "Если американцы продолжат испытывать сдержанность КНДР, она примет важное решение"
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