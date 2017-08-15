 ФСБ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во вторник сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Управлением ФСБ России по республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов. 12 августа Геннадий Лемешко задержан сотрудниками органов ФСБ при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый свет", - сказано в сообщении.
По их информации, у задержанного обнаружено и изъято: две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередачи) и цифровой фотоаппарат "для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами Службы безопасности Украины".
В сообщении отмечено, что гражданин Украины Г.Лемешко - уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в зоне АТО "в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, 9 августа 2017 года прибыл в Крым, где, в соответствии с заданием СБУ, должен был совершить ряд противоправных действий".
Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможных сообщников и пособников "украинского диверсанта", отметили в ЦОС ФСБ России.
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детейКРЫСЧАН ни тешили, лишь бы не плакалиДЕНЕГ НЕ ПРОСИЛИ...
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Дебилы бля (с)
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Вот она на снимке, эта "неопровержимая улика" из ближайшего хоз.мага!
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В зап.Европе газифицирован совсем небольшой процент частных домов.
Топят и углем, и дровами, и как роскошь - пеллетами.
Вот фото. Это бельгийский Намюр, рядом с границей с Люксембургом (дрова в кадре)
И таких фото могу накидать воз и маленькую тележку.
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ЛИЦО....
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Кто всралась? Невистка!
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Не знаю, был у своих, мне кажется что вода соленее стала, хотя скорее просто отвык.
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А синие шлёпанцы где??? У агента СБУ обязательно должны быть синие шлёпанцы!
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недолугий хлопчик
а всех вьезжающих пробивают по соцсетям и слитым спискам л/с ВСУ
"отдохнул" в общем
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Смешно, конечно, но очередной придурок вляпался, а ведь предупреждают...
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Итого, вывод, кацапам не хватает электроэнергии в виду жары и большой нагрузки на сеть. И по старому НКВД-шному обычаю, находится враг народа, немецкий/японский/украиснский шпиён.
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