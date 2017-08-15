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 ФСБ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму

фсб

ФСБ России заявляет о предотвращении совершения в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента" Службы безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во вторник сообщили в ЦОС ФСБ России.

"Управлением ФСБ России по республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов. 12 августа Геннадий Лемешко задержан сотрудниками органов ФСБ при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый свет", - сказано в сообщении.

По их информации, у задержанного обнаружено и изъято: две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередачи) и цифровой фотоаппарат "для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами Службы безопасности Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На админгранице с оккупированным Крымом ФСБ "опрашивает" детей граждан Украины, - нардеп Фриз

В сообщении отмечено, что гражданин Украины Г.Лемешко - уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в зоне АТО "в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, 9 августа 2017 года прибыл в Крым, где, в соответствии с заданием СБУ, должен был совершить ряд противоправных действий".

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможных сообщников и пособников "украинского диверсанта", отметили в ЦОС ФСБ России.
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АХЕНТОМ БУ-БУ ОКАЗАЛСЯ ХУ..ЛЕНОК ПО КЛИЧКЕ ОКУРОК НЕДОЕ..ТЫЙ...
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это полный пи*дец!!!Атас испанцы-я прусь на танцы!!))) с ручной пилой для подпиливания опор)))) а где же визитка Яроша? а пляжки-деверсионные? а бандура с автографом Парасюка?
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Очередной сьездил покупаться... А ведь предупреждали...
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и взорвать Черное море.... вместе с Черномором и его 33 богатырями
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"белочку" в кавычки надо взять ))) так как она на всю голову....
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еще со времен нещастного собутыльника бабушки арины,плагиаторщика пушкина Аса
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так весь краснодарский край и тамань ТУДЫ пойдут...
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иии ....обрушить Луну на красные стены кремБЛЯ!
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Также он подговаривал рыб подточить Крымский мост и планировал вырыть подземный ход в Вену, чтобы оттуда доставлять пропагандистские провокационные материалы, которые должны были бы будоражить умы крымчан.
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а пАтом резиновыми тапками вычерпать керченский пролив..чтоб в крым пехом пробрались неХры- натАвцы,вооруженные наномонтажной пЭной,которые жаждут хотят крымских всех бабушек-епилептичек
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фига себе! Не агент,а прямо Зевс-громовержец!
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Чем бы детейКРЫСЧАН ни тешили, лишь бы не плакалиДЕНЕГ НЕ ПРОСИЛИ...
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про цифровой фотоаппарат это явный перебор.
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Ваша правда -- фотоаппарат у дивирсанта Хунты и бывшего члена КПСС старшего прапорщика Ноздрева был " Смена " -- в 1973 году он за него отвалил 15 целковых .
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"ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередачи)" это, что он ножовкой собирался спилить електроопоры?
Дебилы бля (с)
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У него еще была неопровержимая улика-парашют за спиной.
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Ну да! )))
Вот она на снимке, эта "неопровержимая улика" из ближайшего хоз.мага!
ФСБ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму - Цензор.НЕТ 2359
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Поняли, крысчане, всем бояться! ДРГ СБУ не дремлют! Всем следить за своими соседями - вдруг они того... А за недоносительство в Россиюшке вам тюремный срок полагается!
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Подтверждаю - Вологодская область тоже не газифицирована...
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ижевские "пасторальные е*еня" в том числе..)
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Тут в полном объеме - ВСЕ вЯличие раиси представлено

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Кончайте ерундой плеваться.
В зап.Европе газифицирован совсем небольшой процент частных домов.
Топят и углем, и дровами, и как роскошь - пеллетами.

Вот фото. Это бельгийский Намюр, рядом с границей с Люксембургом (дрова в кадре)

И таких фото могу накидать воз и маленькую тележку.


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ты ж не равняй твердотопливный котел с автоматикой,что в Европах с кирпичной печкой на дровах (чуть не вчерную отапливающую избу)
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Еще один турист. Скорее всего пошел отлить под столбом.
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Не ну а чего, ручной пилой опоры пилять оно конечно удобно.
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а главное быстро то как! Чииик - и всё! Нет опоры!
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Мощностей не хватает у них, ибо жара, все кондеры гоняют. Вот и нашли причину.
Кто всралась? Невистка!
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На заработки в пидорашку поехал, что ли? Или отдыхать в Крым поперся?
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Отдыхать ездило в окупированный крым с*ка. Вот пускай там и остается.
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а сбу не пофиг,есть опоры в новом свете или нету? все равно ж электричества нет.
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Да есть у них свет, его правда маловато, и во время пиковых нагрузок не хватает, но в межсезонье, вроде все нормально.
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да ты шо)) а вода? за свободу,как у нас, вообще молчу))
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С питьевой водой там проблем после 2016-2017-го вроде нет, были долгие дожди и водохранилища набрались. Северокрымский канал, использовался в основном для земледелия северного Крыма. Там проблемы конечно, учитывая что ВВП Крыма на более чем на 50% составляла агропродукция. Плюс, он еще подпитывал водохранилище в Симферополе, из которого, еще и качали воду в Севастополь, по огромной такой 1,5 метровой трубе. Короче им повезло с водой в 2016-м. Дело в том, что когда я там еще жил, начиная с 2012-го были засушливые года, и водохранилища буквально попересыхали.
Не знаю, был у своих, мне кажется что вода соленее стала, хотя скорее просто отвык.
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там всегда вода была другая и ты точно отвык с этим согласен - выбор без выбора прошел - вопрос для Крыма вернее для его жителей цивилизационный,на мой взгляд именно так - да у нас не просто ,но пример всех стран вокруг, какие выбрали другой путь развития, чем северный сосед очевиден и лично меня устраивает гораздно больше
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... и раскладной перочинный нож для покушения на Путина.
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Родина не забудет твой подвиг , Фео Пронт ...
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"у задержанного обнаружено и изъято: две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередачи) и цифровой фотоаппарат "для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами Службы безопасности Украины".
А синие шлёпанцы где??? У агента СБУ обязательно должны быть синие шлёпанцы!
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Если действительно Атошник , могли выкрасть мужика ... Сомневаюсь я, чтобы человек после Ато добровольно в крысм поперся 😕
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Если спецы ФСБ подключат к розетке, то любой может агентом ЦРУ и Моссада стать..
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скорей всего отслужил и поехал отдохнуть
недолугий хлопчик
а всех вьезжающих пробивают по соцсетям и слитым спискам л/с ВСУ
"отдохнул" в общем
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главный вывод - граждане Украины - кто хочет стать ,вот так сразу ,без подготовки то есть на шару - матерым диверсантом - добро пожаловать на отдых в Крым))) может даже по телеку покажут)
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Все один в один с прошлогодним августом и захватом Панова. Сейчас путен заноет
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А что там с задержанными российскими "заблудившимися" погранцами? Их уже отпкстили? Извинились?
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Киднеппинг продолжается, границы открыты и любой "путешественник" может стать субъектом обмена на российских Агеевых.
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путянский "энергомост" на деревяных опорах? Мдя..., сильно... А он их ножовкой, ножовкой, ручной.
Смешно, конечно, но очередной придурок вляпался, а ведь предупреждают...
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Если допустить такую фантастическую возможность что это не фейк и ему ничего не подбросили. То возникает вопрос, как он мог провезти две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранатУ РГД-5 с вкрученным запалом? На границе все проверяют с собаками, там провезти что либо такое запретное практически нереально. Далее, какой смысл с такого рода диверсий!? Ну взорвал бы он опору, обесточил какой-то район, через 2 часа приехала бы аварийка и все в течение суток починила бы. Короче, все это чушь, собачья. Или чувак неадекватен, но если бы он был неадекватный, то это бы вылезло бы еще в 2014-м а не в 2017-м.
Итого, вывод, кацапам не хватает электроэнергии в виду жары и большой нагрузки на сеть. И по старому НКВД-шному обычаю, находится враг народа, немецкий/японский/украиснский шпиён.
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Самое интересное, я про пилу не говорю, выложили паспорт Украины. Да какой уважающий себя шпиен глубинной разведки, пойдет со своим паспортом на оккупированную территорию. Дыбилы бля.
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нда...теперь мы можем наглядно представить с чем лазают кацапские диверсанты - если этот набор для них в порядке вещей)))))
ФСБ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму - Цензор.НЕТ 7935
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Опять какая-то мутная история. Если он реально служил в ато, то что он делал в Крыму? Нахера тудам ехать? Только не говорите, что проведать родственников.
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