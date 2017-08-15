"ГПУ расследует возможное уклонение нардепа Березкина от уплаты налогов"

Об этом сообщает агентство Українські Новини, ссылаясь на определение Печерского районного суда Киева от 9 августа. В документе, обнародованном в Едином реестре судебных решений, фамилия депутата не указана,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Досудебное расследование установило, что в электронной декларации за 2015 год Березкин указал 480 тыс. долларов и 3 млн гривен наличных средств, а в декларации за 2016 год - 475 тыс. долларов и 1,1 млн гривен наличных.
Кроме того, согласно декларации депутату принадлежит 9 объектов ценного движимого имущества, а в 2016 году он приобрел часы за 250 тыс. гривен.
Вместе с тем, по данным Государственной фискальной службы, доходы Березкина за период с 1998 по 2015 годы составили лишь 1,7 млн гривен. В 2016 году задекларированный доход составил 143 289 гривен.
Предварительный анализ таких сведений указывает на наличие возможного уклонения от уплаты налогов и сборов.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора и предоставил Генпрокуратуре доступ к декларациям Березкина за 2015 и 2016 годы, а также к письменным пояснениям, поданным им относительно подачи исправленных деклараций.
Березкин - депутат трех созывов Верховной Рады. Впервые в парламент прошел по спискам БЮТ в 2011 году, в 2012 году стал нардепом уже по спискам Партии регионов. В текущий созыв Рады прошел, победив на мажоритарном округе в Кировоградской области.
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Займётся ли ГПУ всевозможными уклонениями Порошенко?
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