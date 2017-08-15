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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8838) декларация (1012) налоги (2593) проверка (507)

 ГПУ расследует возможное уклонение нардепа Березкина от уплаты налогов

березкин

Генеральная прокуратура 20 июня возбудила уголовное производство в отношении нардепа Станислава Березкина (группа "Возрождение") по ч. 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Об этом сообщает агентство Українські Новини, ссылаясь на определение Печерского районного суда Киева от 9 августа. В документе, обнародованном в Едином реестре судебных решений, фамилия депутата не указана,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Досудебное расследование установило, что в электронной декларации за 2015 год Березкин указал 480 тыс. долларов и 3 млн гривен наличных средств, а в декларации за 2016 год - 475 тыс. долларов и 1,1 млн гривен наличных.

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Кроме того, согласно декларации депутату принадлежит 9 объектов ценного движимого имущества, а в 2016 году он приобрел часы за 250 тыс. гривен.

Вместе с тем, по данным Государственной фискальной службы, доходы Березкина за период с 1998 по 2015 годы составили лишь 1,7 млн гривен. В 2016 году задекларированный доход составил 143 289 гривен.

Предварительный анализ таких сведений указывает на наличие возможного уклонения от уплаты налогов и сборов.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и предоставил Генпрокуратуре доступ к декларациям Березкина за 2015 и 2016 годы, а также к письменным пояснениям, поданным им относительно подачи исправленных деклараций.

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Березкин - депутат трех созывов Верховной Рады. Впервые в парламент прошел по спискам БЮТ в 2011 году, в 2012 году стал нардепом уже по спискам Партии регионов. В текущий созыв Рады прошел, победив на мажоритарном округе в Кировоградской области.
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Какой нах "кацап"? Это жулик с Кировограда-Кропивницкого, который кидаловом своих бизнес-партнеров занимался, будучи под Юлькой, а позже под Яныком. А при Порохе его Веревский натянул по полной самого.
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С такой рожей уклонение от уплаты налогов не возможное, а 100%.На ряхе написано -вор- к гадалке не ходи.
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Вот, именно, просто жулик. И не важно какой национальности
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"Креатива" ("Сонола") больше нет - теперь это все "Кернел".
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ох уж эти нардепы...Зачем такие уклонисты, популисты и просто пустомели нужны
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- Святая инквизиция, прежде чем сжечь свою несчастную жертву, служила торжественную мессу с песнопениями.(с)
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нафиг ГПУ, натравите на него комиссара реву, вон какую будку нажрал Березкин, явно переедает!
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Нет, просто "обилетят" и забудут до следующего сезона
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вот ишак.....билет у проверяющих намного дороже, чем в кассе на вокзале
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Эх, Славик, Славик... Зря ты в БПП не переметнулся в 2014 году! Тебе то не привыкать. Сидел бы как кот в сметане и Веревский бы твои предприятия не отжал. А так гляди и посадят еще.
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"ГПУ расследует возможное уклонение нардепа Березкина от уплаты налогов"

Займётся ли ГПУ всевозможными уклонениями Порошенко?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ расследует возможное уклонение нардепа Березкина от уплаты налогов
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