 Матиос о результатах расследования Иловайской трагедии: Будем и дальше делать все, чтобы отдавшие приказ на военное преступление сидели на скамье суда в Гааге

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Главный военный прокурор Анатолий Матиос написал на странице в Facebook, комментируя объявление результатов расследования Иловайской трагедии.
"Наша (военных прокуроров, следователей и всех 32 привлеченных к проведению экспертиз военных экспертов) совесть чиста. Мы сделали и дальше будем делать все, чтобы российская расстрельная команда и те, кто отдал приказ на военное преступление, сидели на скамье суда в Гааге. Это будет. Рано или поздно", - заявил Матиос.
Он подчеркнул, что "они (все, кто положил жизнь и здоровье и попал в плен под Иловайском) защищали Родину!"
"А запоребрыковые "ихтамнеты" на чужой им земле хладнокровно расстреливали еще недавно украинских братьев, значительная часть которых говорила на русском, защищая СВОЮ землю. Почивайте с миром! Все не зря. Вы защищали страну. Мы в тяжких муках строим Государство. Государство без "Военторга" с танками и "Градами" для других стран. Государство людей, которые веками отдавали жизни за свободную и суверенную Украину", - заявил Матиос.
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хороводыпарады по Крещатику водили!
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Дуже,вже,ми, малохольні й нікчемні !!!!
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Я серьёзно, может чего пропустила?
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Тогда, возможно, вам начнут верить.
А пока что это все очередная пафосная болтовня от толика-тепловизора.
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Пустозвонство же от "живущихпановому" дарований уже всех, мягко говоря, утомило.
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делать все, чтобы отдавшие приказ на военное преступление сидели на скамье суда в Гаагеипать вола.
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Скамья в Гааге длинная и там места хватит не только путлерам,но и некоторым украинским трусам и предателям.
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