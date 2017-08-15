 Матиос о результатах расследования Иловайской трагедии: Будем и дальше делать все, чтобы отдавшие приказ на военное преступление сидели на скамье суда в Гааге

Как передает

, об этом Главный военный прокурор Анатолий Матиос написал на странице в

, комментируя объявление

.

"Наша (военных прокуроров, следователей и всех 32 привлеченных к проведению экспертиз военных экспертов) совесть чиста. Мы сделали и дальше будем делать все, чтобы российская расстрельная команда и те, кто отдал приказ на военное преступление, сидели на скамье суда в Гааге. Это будет. Рано или поздно", - заявил Матиос.

Он подчеркнул, что "они (все, кто положил жизнь и здоровье и попал в плен под Иловайском) защищали Родину!"