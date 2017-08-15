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 Политика Украины
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Все про:Матиос Анатолий (529) Военная прокуратура (571) Иловайск (345)

 Матиос о результатах расследования Иловайской трагедии: Будем и дальше делать все, чтобы отдавшие приказ на военное преступление сидели на скамье суда в Гааге

матиос

Украинская сторона будет делать все возможное, чтобы российские военные сидели на скамье подсудимых в Гааге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Главный военный прокурор Анатолий Матиос написал на странице в Facebook, комментируя объявление результатов расследования Иловайской трагедии.

"Наша (военных прокуроров, следователей и всех 32 привлеченных к проведению экспертиз военных экспертов) совесть чиста. Мы сделали и дальше будем делать все, чтобы российская расстрельная команда и те, кто отдал приказ на военное преступление, сидели на скамье суда в Гааге. Это будет. Рано или поздно", - заявил Матиос.

Он подчеркнул, что "они (все, кто положил жизнь и здоровье и попал в плен под Иловайском) защищали Родину!"

"А запоребрыковые "ихтамнеты" на чужой им земле хладнокровно расстреливали еще недавно украинских братьев, значительная часть которых говорила на русском, защищая СВОЮ землю. Почивайте с миром! Все не зря. Вы защищали страну. Мы в тяжких муках строим Государство. Государство без "Военторга" с танками и "Градами" для других стран. Государство людей, которые веками отдавали жизни за свободную и суверенную Украину", - заявил Матиос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иловайская трагедия: Украина передала доказательства военных преступлений в Международный уголовный суд, - ГПУ
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да это страшно слово Иловайск, а потом еще и Дебальцево....
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Матиос,конечно кацапские фашисты должны сидеть в тюрьме и суд в Гааге важен. Но почему нет наказания Муженку,его вина есть без сомнения в Иловайской трагедии.Он допустил окружение,сомнительные и тупые,а может и предательские "переговоры" с агрессором ,он не дал помощь,хотя обещал 10 дней,он кормил обещаниями людей и они на него надеялись и сами не предпринимали попыток выйти из окружения,а потом их просто напросто расстреляли,вместо помощи. Муженко уже минимум 2 года должен сидеть в тюрьме ,если у нас есть правосудие,а не беспредел и безнаказанность высокопоставленных преступников.
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Неудачная попытка -это уже говорит,что Муженко неудачный глава Генштаба,но до сих пор Порошенко его держит. Если была неудачная попытка,почему не сказал солдатам самим выходить из окружения и не надеяться на Генштаб? Они бы сами вышли с намного меньшими потерями.Они бы выходили группами ,ночью,а не просто шли как в тире,когда их расстреляли практически в упор. Это ужасное преступление и агрессора и Муженка однозначно. Нельзя договариваться с фашистами.,это глупо,непрофессионально,а возможно и преднамеренное предательство.
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с расстрелом при выходе там отдельная, мутная история...все, конечно списывают на жесткость рашистов, но можно ли было этого избежать, пойдя на требования рашистов и пожертвовав техникой?ну и если прорываться, то наверное не по коридору, который указали рашисты?читай, ниже я привел текст
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давно ты чмошкино стало экспертом в военном деле?
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ну а вина муженко в том, что не смог оценить оперативную обстановку вовремя, так как поначалу не верил информации о рашистком вторжении, а потом уже было поздно
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Да некогда им, мужленкам с будками, было! Они очередные звезды приливали да хороводы парады по Крещатику водили!
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Что значит не верил?Оккупация Крыма и части Донбасса,вооруженные войска сепаратистов и рос. наемников,куча военной техники и рос. снабжение сепаров на Донбассе,тысячи погибших уже в то время людей -это не война,это не рос. агрессия? Это игрушки? Это называется предательство и преступная некомпетентность. За такое надо расстреливать,а он сидит до сих пор в Генштабе и прикрывается Порошенком.
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не оправдывая муженко понимаешь, что находился он в сложной ситуации, инфа о рашистком вторжении проскакивала и раньше, но не находила подтверждения..с другой стороны, надо и задачу поставленную верховным выполнять, илловайск все же был ключевым нас.пунктом
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Можно еще добавить обстрел наших частей с территории мордора............а может не было никакого обстрела? Ведь после такого обычно вводят ВП, а не конхветками торгуют! Это не власть -- это кровавые барыги!
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Да,я помню сектор Д,где ежедневно месяц или больше обстреливали с рос. территории и убивали наших солдат на узкой приграничной открытой полосе и все это прошло безнаказанно. Не помню только кто тогда был,по -моему сатана Гелетей. В этой войне много преступлений со стороны Генштаба и все им сошло с рук.
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Это было в июле 2014. Мужленко уже был начГенштаба, а хелетей уже в Славянске прапоры вешал. После этих обстрелов, отмазка Сережи, который Ли, что мужленко не верил во вторжение орков звучит как-то по детски. Вся вина за военную кампанию 2014 года лежит на верховном главнокомандующем! Здесь даже не нужно быть тепловизором-матиосом, чтобы это увидеть!
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Верховного навряд ли кто -то сейчас накажет, а вот Муженко должен быть наказан и снят с должности.
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Согласен, но как-то пьяный в хлам пЭтро Будка уже кричал журналистам, что Муженка никогда не сдаст. Как-то читал статью, в которой пришли к выводу, что Иловайск -- трагедия на совести барыги, сильно ему тогда победы хотелось........быстрой и красивой, как в Славянске и Краматорске. Поэтому как минимум до 2019 мы ничего не увидим и не услышим нового.
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еще раз, троляка, точной инфы именно о вторжении(не помощи, не обстрал итд) не было...и как оперативную обстановку оценивать?на основании фантазий 1970-kva?
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Слышь, придурок, а десантников, "заблудившихся" куда дели? Или их вообще не было? Что, сказать нечего, начинаешь ярлыки цеплять? Я знаю -- это возлюбленный прием шоколадной ботофЭрмы, имбицилом навозным которой ты и есть!
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То есть Петя отдавший приказ о выходе через коридор смерти?
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Но, понятно, что шансы на успех были невелики и 29 августа, и 1-2 сентября. Именно поэтому на всех уровнях украинская сторона пыталась договориться с россиянами о т.н. «зеленом коридоре». Об этих переговорах уже много написано и сказано. Приведем лишь то, что рассказал Виктора Муженко в одном из своих интервью: "Я лично общался с первым заместителем начальника Генерального штаба РФ генералом Богдановским Н.В., и после заявления Путина в СМИ в том, что они готовы предоставить «зелёный» коридор для выхода наших подразделений. Причём на условиях того, что наши подразделения выйдут и с техникой, и с вооружением. Но приблизительно в 23:00 28 августа на меня вышел генерал Богдановский и информировал, что условия меняются, и выход возможен лишь, если мы оставим вооружение и технику в тех районах, которые мы занимали, и тогда будет разрешён выход военнослужащих. На эти условия мы не могли согласиться, потому было принято решение о прорыве. К сожалению, этот прорыв не состоялся, так как было принято решение на более низком уровне о выходе под определённые гарантии. С утра 29 августа было общение с парламентерами с российской стороны. Где-то около 8:30 две колонны по ранее оговоренным маршрутам начали выход из района Иловайска. Один маршрут был севернее, другой - чуть южнее. Они все замыкались на Старобешево. Если бы это был прорыв, то априори уходить по заранее согласованным маршрутам было бы нельзя, поскольку там уже тебя будут ждать. Уровень безопасности, по сути, опускался до нуля». В дальнейшем, отвечая на вопрос о том, кто же отдал приказ прорываться из Иловайского котла утром 29 августа, Муженко сказал: «Это было решение руководства сектора «Б», которое, как я понимаю, принималось коллегиально. Надо их тоже понять, у них под рукой были сотни человек слабоуправляемых подразделений из добровольческого батальонов, у них там было своё понимание возможностей и выхода из сложившейся ситуации. К сожалению, вышло так, как случилось». Иными словами, всю ответственность за то, что произошло в дальнейшем, генерал В. Муженко перевел на командующего сектора Б генерала Р. Хомчака, командиров добровольческих батальонов, а также политиков, которые систематически вмешивались в боевую работу штаба АТО и штаба сектора "Б" и имели влияния на личный состав батальонов.
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Да я и говорю,что у нас высокопоставленные чиновники вне закона,всю вину перекладывают на подчиненных. А главная вина - Муженко,он занимает высокий пост и у него высокая ответственность за все. Он допустил ряд окружений,он не обеспечил помощи,деблокирования и преступно вел переговоры с агрессором о сомнительном зеленом коридоре.В его случае нужно было просто дать приказ отступать своими силами и сказать ,что помощь предоставить нет возможности. На это много мозгов не надо и это спасло бы многие жизни наших солдат. Я не знаю как можно спокойно жить имея за собой столько загубленных жизней. Муженко -нелюдь однозначно.
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А вести переговоры с врагом когда Муженко 12 раз звонит -это не военное преступление?
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Матиос не копает ,а акцентирует вину на агрессоре,которая и без того понятна и прикрывает Муженка,который не менее виновен в расстреле солдат,потому что допустил много ошибок, и сам котел допустил и по большому счету предал этих окруженцев и возможно работает на Путина.
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Под ху** ла , который ввёл регулярные рашенские войска , для уничтожения наших защитников !
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........а пэтро Будка ВП ввел, после ввода кацапских войск? ....а так - да, тепловизор копает под своего шефа-хуйла....
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- Вы вовсе не идиот, Швейк, вы хитрая бестия и пройдоха, вы жулик, хулиган, сволочь! (с)
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Время всё расставит по своим местам, хотя уже и сегодня многое ясно. Виновники - будут гореть в аду, согласно Божьему суду.
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Хорошо поет.... Прямо соловей.... А, украинские типа военспецы сделали все возможное, чтобы трагедии на случилось? Может с них и начать? С соловья матиоса. например.....
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Хотелось бы ,чтобы они ответили не только на том свете ,но и на этом,если у нас правовое государство,а не криминально -олигархическая забегаловка.
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Плошают часто-густо те, кто не имеет на это право, но от кары Божьей не отвертеться.
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Часто и густо "Божья кара" нам не ведома........а хотелось бы в осизаемой жизни увидеть наказание за преступления!
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кремлеботы как активизировались... хуйло отбеливаете ?
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А кого ж їм відбілювати , як не кремлівську моль ?
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скільки б тут не пінилися- винних не накажуть.
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влада себе не висіче ...!, справедливість можлива,хіба, від месників. Може доростемо до - "кров, - за кров" ....
Дуже,вже,ми, малохольні й нікчемні !!!!
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"Мы сделали и будем дальше делать для привлечения к ответственности..." - простите, я не в курсе, кто то подскажет , а что сделали?
Я серьёзно, может чего пропустила?
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Клоун,для начала ратифицируйте Римский Статут
Матиос о результатах расследования Иловайской трагедии: Будем и дальше делать все, чтобы отдавшие приказ на военное преступление сидели на скамье суда в Гааге - Цензор.НЕТ 9649
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він не клоун, в нього інше псевдо - "тєпловізор"
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возбудятся по раисським хенералам, о наших скромно умолчат, #ониженаши
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Пам"ятаю як на Цензорі люди просто криком кричали що ту колону відріжуть і оточать, але реакції - нуль.
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не реакция была вся петушня: сажкы хрыщати, гыги, номерные, амёбы, ирады, остальные менее известные соевые дегенераты шикали "зрада" и спамили.
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странно, порохоботы вроде не кричат о зраде)))
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если все так - признайте пидорашку страной-агрессором принятием соответствующего решения ВР, введите визовый режим, разорвите все торгово-экономические отношения и т. д. И далее: пособников агрессора и коллаборантов захараста и плотву объявите в международный розыск (после начала их уголовного преследования, естессно), объявите на весь мир дырявые республики террористическим организациями.
Тогда, возможно, вам начнут верить.
А пока что это все очередная пафосная болтовня от толика-тепловизора.
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"объявите на весь мир дырявые республики террористическим организациями". ---объявить на весь мир это не значит, что весь мир нас в этом поддержит...официально, по мнению запада, там не террористы, а сепаратисты, борющиеся за русский язык
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имелось в виду, что делать подобные заявления надо аргументировано, с фактами и доказателсьвами. .
Пустозвонство же от "живущихпановому" дарований уже всех, мягко говоря, утомило.
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ну террористами мы их называем, но насколько это соответствует определению терроризма?есть ли факты умышленного убийства мирных?даже боинг, скорее всего был сбит по ошибке, т.к одна машина бука не может четко идентифицировать цель, и была инфа что по этому маршруту будет лететь военный ан
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.....ну если по ошибке, то тогда нужно понять и простить........и купить пару мле тонн антрацита, чтобы Роттердам+++ не простаивал!
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в юриспрюденции даже убийство по неосторожности тоже квалифицируется как преступление,поэтому наказание должно быть
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Так ты для себя определись - ты умный или шоколадный? Пишешь здесь два взаимоисключающих текста!
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может потому что мир не черный и не белый, а в нем полутона и цвета есть?а у троллей, что у ватных, что у вышиватных мир черно-бел
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........ага, еще скажи что он, мир, шоколадом пахнет, дЭбил шоколадно вафельный!
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и в чем взаимоисключение?если ты по пьяни кого то собьешь на машине, то тебя обязательно в террористы надо записать?
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Все, придурок, иди подлизывай пЭтру будке шоколадное очЪко! Ты мне не интересен, шоколадно-вафельный дЭбил!
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в гугле забанили что ли?если так интересно, найди
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Вы суки сначала римский статут ратифицируйте, а потом за Гаагу пиздите.....
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Цифровой , не нервничай , и не матерись на украинском ресурсе- не поможет !
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ты потерялся владик? а ну пшел вон тварь конченая
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Словоблуддя покидьків !!! , - Інакше не сприймаю!
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Неужели Муженко и Гелетея посадят??????????????????? не верю ((((((((((((
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Матиос о результатах расследования Иловайской трагедии: Будем и дальше делать все, чтобы отдавшие приказ на военное преступление сидели на скамье суда в Гааге ипать вола.
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намыленный матиос))))
Скамья в Гааге длинная и там места хватит не только путлерам,но и некоторым украинским трусам и предателям.
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Головне, аби сіли ті, хто, свідомо ігноруючи благання родичів воїнів у Іловайську,українського народу про прийняття екстрених мір, цинічно і жорстоко проводив військовий парад на Хрещатику. Вина і кров на Путіні, Кремлі, а інша вина - на організаторі параду.
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Матиос так говорит буд-то кто-то уже сидит в Гааге на этой самой скамье в результате его усилий.
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читаем между строк...- Будем и дальше делать все, чтобы отдавшие приказ на военное преступление НЕ сидели на скамье суда в Гааге, успешно заметаем следы...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМатиос о результатах расследования Иловайской трагедии: Будем и дальше делать все, чтобы отдавшие приказ на военное преступление сидели на скамье суда в Гааге
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