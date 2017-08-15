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Все про:Госдепартамент США (656) Минск (1134) Сурков (167) Волкер Курт (39)

 Встреча Суркова и Волкера, скорее всего, состоится в Минске. Дата будет согласована в ближайшие дни, - Чеснаков

волкер

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер могут встретиться в Минске.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил на своей странице в соцсети директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Встреча Владислава Суркова и Курта Волкера, скорее всего, состоится в Минске", - написал он.

По его словам, дата встречи "может быть согласована в ближайшие дни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфликт на Донбассе становится для России "дорогой проблемой", - спецпредставитель США Волкер

Американская сторона предлагала встретиться в Вене, российская - в Калининграде.

"Минск мог бы стать удобной для обеих сторон точкой встречи. Для российской делегации это хороший компромисс - территория союзного государства России и Белоруссии и от Калининграда недалеко. Для американцев тоже уступка небольшая - лететь придется только на час-полтора дольше", - написал А.Чеснаков.
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Летальное оружие США уже в Украине - Бутусов

После поставок партии снайперских винтовок калибра 12,7 мм "Барретт" М82 и М107 Вооруженным силам и Национальной гвардии Украины, США осуществили новую поставку - ручные гранатометы PSRL-1.
Об этом журналист Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook.
По его словам, еще в апреле 2017 года НГУ купила 100 таких гранатометов у американской компании AirTronic USA.
https://www.obozrevatel.com/politics/letalnoe-oruzhie-ssha-uzhe-v-ukraine-butusov.htm

с ПОЧИНОМ!
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Потому что был назначен директором Центра политической конъюнктуры.
Все должно быть по чеснаку!) Источник: https://censor.net.ua/n451703
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- Я пришёл сюда в сопровождении полицейского, потому как мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка. (с)
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Пистец компромис. Минск ето уже фактически территория Рашистской Пидерации.
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Вот так и переговариваемся, с оккупантами и их приспешниками
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зачем выводить Минск на политическую арену как город миротворец.....зачастую лицо этого минска руцкое.
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Не надейся. Судьбу Украины решать будут, причем, без Украины
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кому эта кацапская тварь сурков стала вдруг интересной, это говеное хавало своими мутками войну тут устроила, и о чем в принципе можно разговаривать с человеком враждующей с нами страны? О том сколько еще мужиков и малых девченок на фронте помрет от вонючих руских пуль? место кацапии в помойной яме, никаких договорняков с этими косоролыми чебуреками. Единственный договор с на росией будет состоять в том, чтоб это вонючее быдло кацапское больше никогда не лезло в Украину. На этом мы с удовольствием прекратим войну, и продолжим строить свой дом в Украиине
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Сурков кукловод марионеток на дамбасе, ничего хорошего от этой встречи не будет для украинской стороны, поскольку Волкер новый чел. Да вообще бредотина получается с одной стороны в минских договорняках Сурков с другой стороны Медведчук переговорщик от Украины)
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Та Сурков просто пытается снять с себя персональные ограничения
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Я конечно понимаю,что Украина должна использовать все *рычаги* ну как может сурков ,который все это устроил на Донбассе и в аннексированном Крыму ,о чем то договариваться с США ? Ему место в ГААГЕ!
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Как не выбирай место, но мы и так хорошо знаем, чем обычно заканчиваются встречи сурка и волка.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВстреча Суркова и Волкера, скорее всего, состоится в Минске. Дата будет согласована в ближайшие дни, - Чеснаков
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