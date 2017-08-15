 Встреча Суркова и Волкера, скорее всего, состоится в Минске. Дата будет согласована в ближайшие дни, - Чеснаков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил на своей странице в соцсети директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Встреча Владислава Суркова и Курта Волкера, скорее всего, состоится в Минске", - написал он.
По его словам, дата встречи "может быть согласована в ближайшие дни".
Американская сторона предлагала встретиться в Вене, российская - в Калининграде.
"Минск мог бы стать удобной для обеих сторон точкой встречи. Для российской делегации это хороший компромисс - территория союзного государства России и Белоруссии и от Калининграда недалеко. Для американцев тоже уступка небольшая - лететь придется только на час-полтора дольше", - написал А.Чеснаков.
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После поставок партии снайперских винтовок калибра 12,7 мм "Барретт" М82 и М107 Вооруженным силам и Национальной гвардии Украины, США осуществили новую поставку - ручные гранатометы PSRL-1.
Об этом журналист Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook.
По его словам, еще в апреле 2017 года НГУ купила 100 таких гранатометов у американской компании AirTronic USA.
https://www.obozrevatel.com/politics/letalnoe-oruzhie-ssha-uzhe-v-ukraine-butusov.htm
с ПОЧИНОМ!
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Все должно быть по чеснаку!) Источник: https://censor.net.ua/n451703
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