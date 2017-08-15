Госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов", - Госэнергоэффективности.

"Теперь все желающие утеплить свое жилье, заменить газовый котел на твердотопливный и создать энергоэффективный дом могут присоединиться к правительственной программе. Этим уже воспользовалось около 300 тыс. семей. Безвозвратная государственная финансовая помощь гарантирована. Главное - сознательно подойти к вопросу энергосбережения и подготовки к зиме", - прокомментировал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как отмечается в сообщении, благодаря программе можно значительно сэкономить при внедрении энергоэффективных мер и впоследствии снизить коммунальные платежи. Наилучший эффект достигается при полном утеплении дома. В частности, по данным ОСББ-участников программы, после комплексной термомодернизации счета за отопление уменьшаются вдвое и даже более.
С начала действия программы "теплых кредитов" ею воспользовалось около 300 тыс. домохозяйств, которые привлекли почти 4 млрд грн. Правительство, в свою очередь, возместило им около 1,6 млрд грн.
В Госэнергоэффективности напоминают, что правительство недавно дополнительно выделило 400 млн грн на программу "теплых кредитов".
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через 1-2 зашла компенсация в 30%.
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Другими словами, процесс "нагрева" населения продолжается...
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