EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  1868  17
Все про:банки (1584) кредит (2074) энергоэффективность (57) Госэнергоэффективности (1)

 Госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов", - Госэнергоэффективности

энергоэффективность утепление

Государственные банки 14 августа возобновили выдачу кредитов на повышение энергоэффективности - т. н. "теплых кредитов" - для населения и ОСББ, сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

"Теперь все желающие утеплить свое жилье, заменить газовый котел на твердотопливный и создать энергоэффективный дом могут присоединиться к правительственной программе. Этим уже воспользовалось около 300 тыс. семей. Безвозвратная государственная финансовая помощь гарантирована. Главное - сознательно подойти к вопросу энергосбережения и подготовки к зиме", - прокомментировал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в сообщении, благодаря программе можно значительно сэкономить при внедрении энергоэффективных мер и впоследствии снизить коммунальные платежи. Наилучший эффект достигается при полном утеплении дома. В частности, по данным ОСББ-участников программы, после комплексной термомодернизации счета за отопление уменьшаются вдвое и даже более.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В июле 86 ОСМД и ЖСК воспользовались программой "Теплые кредиты", - Гройсман

С начала действия программы "теплых кредитов" ею воспользовалось около 300 тыс. домохозяйств, которые привлекли почти 4 млрд грн. Правительство, в свою очередь, возместило им около 1,6 млрд грн.

В Госэнергоэффективности напоминают, что правительство недавно дополнительно выделило 400 млн грн на программу "теплых кредитов".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Постоянно слышу банковскую рекламу о тепловом кредите, да еще со скидкой. Но самое главное. В конце рекламы, вскользь сказано, что дают в евро. Не напоминает вам это ничего? (Валютный кредит на жилье)

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
врешь про евро. У привата просто платишь обычной картой, сканы счета-фактуры загрузил,
через 1-2 зашла компенсация в 30%.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Финансовая пропасть- самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь... (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тёплые кредиты?! Это в смысле, что вас на них нагреют ?! 😕
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Брать в Украине кредит, все равно что гадить на морозе. Сначала даже тепло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В частных домах утепление это понятно, а вот в многоэтажках как? Сколько не утепляй общий счетчик учета тепла на дом как то не стимулирует...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такая же махинация правительства как и с субсидиями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В том что чтобы одни их получали остальные должны платить за газ в 5 раз дороже. У меня например родители пенсионеры никогда не получали субсидии потому что у них пенсия на 50грн больше чем положено для субсидий. Тоесть для Гнойсмана человек получающий пенсию в 1500грн. уже мульенер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Моя семья имеет общий доход 12000. Я работаю, жена в декрете + трое детей. Субсидия по прошлому году выгоднее чем льгота УБД. Правда излишков жилплощади нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обясните мне, какой ето нах.кредит , когда ты платишь по етой программе за теплые материалы в магазине всю сумму из своего кармана а потом чтобы якобы государство компенсировало тебе часть (притом какую часть компенсирует не понятно до самого конца) тебе нужно взять кредит в банке Гнойсмана и Пецо под проценты банка, кроме того сразу же банк тебе начисляет 5-6% от кредита за услуги банка. И потом два месяца ждешь платя проценты банку погасит тебе государство часть кредита или нет. Если нет то ты вместо економии попадаешь на переплату.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов", - Госэнергоэффективности.

Другими словами, процесс "нагрева" населения продолжается...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосбанки возобновили выдачу "теплых кредитов", - Госэнергоэффективности
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти