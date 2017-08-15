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 Николаевские полицейские остановили распространение рекламы наркосайта в YouTube

В Николаеве сотрудники правоохранительных органов остановили распространение рекламы наркосайта в популярной соцсети YouTube.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.
"Сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области и отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области обнаружили и остановили распространение рекламы наркосайта в социальной видеосети YouTube. Она демонстрировалась жителям Николаевской области. Наркосайт также вербовал к преступной деятельности жителей Николаева", - сказано в сообщении.

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Оказалось, что злоумышленники создали контент рекламного ролика, который смог обойти бдительную систему блокировки социальной сети. Ведь согласно правилам пользования сетью, реклама запрещенных препаратов не может быть размещена на YouTube.
Благодаря оперативным действиям полицейских, администрация сети заблокировала нелегальный контент.

Николаевские полицейские остановили распространение рекламы наркосайта в YouTube 01


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Потрібно відділятися від кацапського бюро Ютуба і відкривати український, але це не потрібно нашому мінстецю. І так і маємо кацапську рекламу спайса.
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Им оставить только чебурнет и сказки с дебилятора.
Ещё можно включить прямую трансляцию с космоса где рузке космонавты-водяные делают ремонт в резиновых перчатках при температуре -140 с


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так в Киеве все стены домов и заборы этими спидами, лизерами пробами и прочей ху...ей исписаны, а нам рассказывают о подвигах николаевских мусоров...
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У нас в Сумах многие дома разрисованы рекламой Амфитамина,Солей,Спайсов и т.д,и при этом написано что продают они 24 часа и 7 дней в неделю а именно 24/7.Даже на тротуарах делают большую рекламу ,Соли или Амфитамина еще пишут как Солевая ванна,или Амф.
Со стороны Химика как идти на Басы то там каждый третий жилой дом исписан рекламой наркотиков особенно Амфитамин и Соль.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНиколаевские полицейские остановили распространение рекламы наркосайта в YouTube
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