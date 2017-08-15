 Николаевские полицейские остановили распространение рекламы наркосайта в YouTube

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.
"Сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области и отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области обнаружили и остановили распространение рекламы наркосайта в социальной видеосети YouTube. Она демонстрировалась жителям Николаевской области. Наркосайт также вербовал к преступной деятельности жителей Николаева", - сказано в сообщении.
Оказалось, что злоумышленники создали контент рекламного ролика, который смог обойти бдительную систему блокировки социальной сети. Ведь согласно правилам пользования сетью, реклама запрещенных препаратов не может быть размещена на YouTube.
Благодаря оперативным действиям полицейских, администрация сети заблокировала нелегальный контент.
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Ещё можно включить прямую трансляцию с космоса где рузке космонавты-водяные делают ремонт в резиновых перчатках при температуре -140 с
Смотреть YouTube
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Со стороны Химика как идти на Басы то там каждый третий жилой дом исписан рекламой наркотиков особенно Амфитамин и Соль.
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