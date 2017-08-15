 Беспилотник зафиксировал 8 РСЗО, 19 гаубиц и 16 танков террористов, расположенных в нарушение линий отвода, - ОБСЕ

Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ.
"По данным воздушного наблюдения было обнаружено наличие восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО, неустановленного типа. - Ред.) расположенных в нарушение линий отвода на вероятном полигоне примерно в 5 км к юго-востоку от Миусинска, что в 62 км к юго-западу от Луганска", - отметили в пресс-службе.
В ОБСЕ уточнили, что ранее там было зафиксировано не менее 16 РСЗО.
Также на полигоне за пределами мест хранения оружия находится 11 самоходных гаубиц, восемь буксируемых гаубиц и 16 танков неустановленного типа.
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ZVISTKA.NET
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а только здесь сидишь и постики строчишь...
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если терпеть и дальше, ситуация станет критической и безвыходной, мы все надеемся когда рашка ослабнет, но не хотим видеть , что война изматывает и нас, нельзя доводить ситуацию до точки невозврата.
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Хорошо накопали в шахтах!
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"30 июля в подконтрольных правительству районах наблюдатели видели накрытый камуфляжной сеткой 82‑мм миномет на блокпосте на западном въезде в Авдеевку, размещенный там в нарушение линий отвода.
За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения 29 июля в подконтрольных правительству районах команда Миссии зафиксировала 2 гаубицы (Д‑30 «Лягушка», 122 мм) на северной окраине подконтрольного правительству с. Верхнекаменка (84 км к северо‑западу от Луганска), буксируемые в северном направлении.
. В подконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода наблюдатели зафиксировали 15 минометов (десять 2Б11 «Сани», 120 мм, четыре М‑120 «Молот», 120 мм, и один БМ‑37, 82 мм). По наблюдениям СММ, по‑прежнему отсутствовало 6 буксируемых гаубиц (Д‑30) и 10 минометов (семь М‑120 и три 2Б11). Кроме того, впервые было отмечено отсутствие 3 минометов (одного М‑120 и двух 2Б11). Наблюдатели также впервые отметили наличие 2 дополнительных минометов (2Б11). В другом месте хранения в очередной раз было зафиксировано отсутствие 3 противотанковых пушек (МТ‑12 «Рапира», 100 мм).
Миссия зафиксировала боевые бронированные машины[2] в пределах зоны безопасности. 29 июля в подконтрольных правительству районах наблюдатели видели одну БРДМ‑2 и одну БМП‑1 вблизи Золотого."
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Такое может ляпнуть только кацап и, вопрос из разряда " чьих будешь", психология раба, раб должен кому то принадлежать.
Лидеры приходят и уходят, а кое кого и выгоняют , как паршивого пса .
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Такие вот скоты и задвигают про достижение в космосе?
Да задайте себе вопрос и всё станет ясно,что рузке говно в космос не летало НИКОГДА
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По - друге - Виявлені скопища ворожої техніки не потрібно рекламувати, а потрібно тримати під контролем і у разі виступу на бойові позиції знищувати.
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