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 Беспилотник зафиксировал 8 РСЗО, 19 гаубиц и 16 танков террористов, расположенных в нарушение линий отвода, - ОБСЕ

обсе

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал реактивные системы залпового огня боевиков на полигоне пророссийских наемников в районе оккупированного Миусинска.

Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ.

"По данным воздушного наблюдения было обнаружено наличие восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО, неустановленного типа. - Ред.) расположенных в нарушение линий отвода на вероятном полигоне примерно в 5 км к юго-востоку от Миусинска, что в 62 км к юго-западу от Луганска", - отметили в пресс-службе.

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В ОБСЕ уточнили, что ранее там было зафиксировано не менее 16 РСЗО.

Также на полигоне за пределами мест хранения оружия находится 11 самоходных гаубиц, восемь буксируемых гаубиц и 16 танков неустановленного типа.
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Чому досі ця зброя не знищена ракетним ударом?
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потому-что ты в своё время не выучился и не стал министром обороны...
а только здесь сидишь и постики строчишь...
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Ползучее наступление продолжается, и минские уже не альтернатива, а причина ,
если терпеть и дальше, ситуация станет критической и безвыходной, мы все надеемся когда рашка ослабнет, но не хотим видеть , что война изматывает и нас, нельзя доводить ситуацию до точки невозврата.
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если минск станет райцентром рашки,о чем говорить?
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Дааа, "великий переговорщик" Минск ставит системы ПРО на границе с Украиной, от Украины переговоры ведут кумовья оккупанта , всем ясно, что это уже афера, но по прежнему продолжается безнаказанный расстрел Украины, и соблюдение условий выставленных ,отнюдь, не друзьями Украины.Когда то может это было выгодно, сейчас - мы идем на поводу у оккупанта, только посмотреть на наши потери...
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эта точка невозврата уже пройдена и на Донбассе и в Крыму. Вернуть земли можно, но что и кого в придачу получит Украина...
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какие действия предприняті ОБСЄ? Призвать к віполнению" будет? Или дождуться ватніх бомбежек - нашей ответки потом будут мічать об виновности двух сторон?!
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Беспилотник зафиксировал 8 РСЗО, 19 гаубиц и 16 танков террористов...
Хорошо накопали в шахтах!

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Самое главное оружие патриотической прессы - объективность, поэтому она НИКОГДА не должна упоминать те куски докладов миссии ОБСЕ, где речь идет про украинскую сторону, вроде такого:

"30 июля в подконтрольных правительству районах наблюдатели видели накрытый камуфляжной сеткой 82‑мм миномет на блокпосте на западном въезде в Авдеевку, размещенный там в нарушение линий отвода.
За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения 29 июля в подконтрольных правительству районах команда Миссии зафиксировала 2 гаубицы (Д‑30 «Лягушка», 122 мм) на северной окраине подконтрольного правительству с. Верхнекаменка (84 км к северо‑западу от Луганска), буксируемые в северном направлении.
. В подконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода наблюдатели зафиксировали 15 минометов (десять 2Б11 «Сани», 120 мм, четыре М‑120 «Молот», 120 мм, и один БМ‑37, 82 мм). По наблюдениям СММ, по‑прежнему отсутствовало 6 буксируемых гаубиц (Д‑30) и 10 минометов (семь М‑120 и три 2Б11). Кроме того, впервые было отмечено отсутствие 3 минометов (одного М‑120 и двух 2Б11). Наблюдатели также впервые отметили наличие 2 дополнительных минометов (2Б11). В другом месте хранения в очередной раз было зафиксировано отсутствие 3 противотанковых пушек (МТ‑12 «Рапира», 100 мм).

Миссия зафиксировала боевые бронированные машины[2] в пределах зоны безопасности. 29 июля в подконтрольных правительству районах наблюдатели видели одну БРДМ‑2 и одну БМП‑1 вблизи Золотого."
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Там везде украинская сторона, по скольку на всех международных картах Донбасс- Украина, есть оккупированные украинские территории , то есть те , которые временно захвачены и должны быть возвращены, поскольку -НИКТО , не имеет право на них кроме Украины.
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Вопрос в другом - кто имеет право на Украину? Пока что бандиты и продажная пресса, которая рисует народу фантастические картины.
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Нет и не может быть такого вопроса, на Украину никто не имеет право, возглавляют ее может не совсем достойные доверия люди ,но прав на Украину это им не дает.
Такое может ляпнуть только кацап и, вопрос из разряда " чьих будешь", психология раба, раб должен кому то принадлежать.
Лидеры приходят и уходят, а кое кого и выгоняют , как паршивого пса .
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Права есть теоретические, а есть практические. У тех, кто "кое кого выгоняет, как паршивого пса", возникают практические права по своему произволу убивать и делить народное добро.
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Есть границы государства , признанные на международном уровне, есть признание суверенитета страны,поэтому НИКТО не имеет право делить страну, или отнимать территории.
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Так внутри страны идет постоянный передел, в который активно включаются разные иностранные дяди. Суверенитет страны есть, а вот обладатели его не определены. То ли Захарченко, то ли Кохановский, то ли Порох, то ли Беня.
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Их вообще изолировать,обнести стеной-клеткой и забыть!
Такие вот скоты и задвигают про достижение в космосе?
Да задайте себе вопрос и всё станет ясно,что рузке говно в космос не летало НИКОГДА



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Чим більше виявлено ОБСЕ порушень з боку москалів тим прочніше політичний імідж України.
По - друге - Виявлені скопища ворожої техніки не потрібно рекламувати, а потрібно тримати під контролем і у разі виступу на бойові позиції знищувати.
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И вот уже три года так. Имидж у нас будь здоров, наверное.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБеспилотник зафиксировал 8 РСЗО, 19 гаубиц и 16 танков террористов, расположенных в нарушение линий отвода, - ОБСЕ
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