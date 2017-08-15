 ДТП с автобусом в Турции: граждан Украины среди пострадавших нет, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.
"Консул сообщает об отсутствии граждан Украины среди пострадавших в результате аварии в Турции 14.08.17", - сказано в сообщении.
Напомним, вчера на трассе Анкара-Конья в Турции пассажирский автобус, в котором находились 49 человек, столкнулся с крупным рогатым скотом и съехал с трассы. Известно, что в результате происшествия погибли по меньшей мере 4 человека.
Власти Турции опасаются, что число погибших может вырасти, так как многие пассажиры получили тяжелые травмы.
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