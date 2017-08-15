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Все про:МИД РФ (1040) Россия (71852) США (13218)

 Москва надеется, что до очередного обострения не дойдет и отношения с США удастся стабилизировать, - МИД РФ

мид

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве хотели бы надеяться на то, что до очередного обострения российско-американских отношений не дойдет и их удастся стабилизировать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы внимательно следим за всеми сигналами относительно того, как дальше поведет себя американская сторона в вопросе об организации деятельности наших диппредставительств в США", - заявил Рябков, комментируя появившиеся в СМИ публикации о возможных ответных мерах США на сокращение Россией численности сотрудников американских дипмиссий.

По его словам, любой шаг в направлении нового осложнения работы дипломатов будет означать для Москвы, "во-первых, необходимость ответить и, во-вторых, серьезный политический сигнал о том, что американская сторона по-прежнему не демонстрирует готовности переводить двусторонние отношения на более разумные рельсы".

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Тем не менее, отметил Рябков, в Москве "все-таки хотели бы надеяться, что до очередного обострения не дойдет и отношения эти удастся стабилизировать".
Как сообщалось ранее, вице-президент США Майкл Пенс обвинил Россию в попытках силой изменить международные границы, а также подорвать демократию на Западных Балканах.


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твари конченные...
закройте "военторг"на Донбассе
и нах из Крыма.потом надейтесь.
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У МИД РФ постоянно тексты по дебильному написаны
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- Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков... (с)
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Если Китай склоняется в сторону штатов, то не та весовая категория.
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По сути Кацапия это большое КНДР,такое же нищее,и размахивающее ядерной дубинкой.
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Ну какое обострение? Рашу тихо экономически раздавят и забудут. Вон сегодня первый рашабанк от свифта отключили. То ли ещё будет.
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Ага, только запустите украинской ракетой по США из Северной Кореи. А так вы нипричем. Надо нормализовать отношения.
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украинской ракетой " ?! откуда такая інфа? із достоверніх срунеток или от брехливого експЄрда русоагеНто
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Как бы невзначай , между делом, выдавать фейк за истину.....
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18:23, 14 августа 2017
Тимошенко отреагировала на сообщения об украинских ракетных двигателях для КНДР

Москва надеется, что до очередного обострения не дойдет и отношения с США удастся стабилизировать, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1856

Юлия Тимошенко

Фото: РИА Новости
Глава фракции партии «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что против Украины могут быть введены санкции из-за поставок ракетных двигателей в КНДР. Об этом в понедельник, 14 августа, она написала на своей странице в Facebook.
«Если эта информация подтвердится, то Украина может попасть под санкции, а значит - остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира. Это катастрофа для нашей страны», - заявила Тимошенко.
Она добавила, что такая ситуация является прямым следствием непрофессионализма и преступного поведения президента страны Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. «Эта власть уничтожает Украину!» - подчеркнула Тимошенко.
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Москва надеется, что до очередного обострения не дойдет и отношения с США удастся стабилизировать, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1856
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне

Ранее в этот же день газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш».
«Очень похоже на то, что эти двигатели поступили с Украины, и, скорее всего, нелегально. Отдельный вопрос - сколько изделий заполучила КНДР и помогают ли ей украинцы до сих пор. Это очень беспокоит», - прокомментировал ситуацию эксперт по ракетной технике из IISS Майкл Эллеман. В свою очередь, в «Южмаше» все обвинения опровергли.
8 августа Северная Корея объявила о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане.
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Насрали амерам, подсунув толстяку ракетніе двигателя,,а теперь хотят дружить?
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что уже обосрались кацорылые. То ли еще будет. Ждите новых санкций
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кацапам нема чим відповісти американцям!
єдине, що лишается надувати щоки) й казати що все ок!
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У кацов всегда так: сначала всем нагадят , а потом - давайте дружить... Тьху на них
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заберайтеся з Криму та Донбасу , а ще краще куйла свого скиньте , тоді загострення саме пройде
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Загадка :
Кто знает как будет сравнительная и превосходная степень слова "свинья" ??
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Котяры шкодливые! Нагадили- напакостили, а теперь покормите нас, напоите нас, оденьте нас, а мы снова вам всем нагадим-напакостим.....
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Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
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Когда Гитлер скиздил Судетскую область он тоже надеялся...
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По его словам, любой шаг в направлении нового осложнения работы дипломатов(760 дипломатических шагов куйло ужо сделал) -рельсы разобрал...
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Висящий на спасских воротах кремля труп путина - лучший сигнал для налаживания отношений Вашингтона и москвы!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМосква надеется, что до очередного обострения не дойдет и отношения с США удастся стабилизировать, - МИД РФ
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