 Москва надеется, что до очередного обострения не дойдет и отношения с США удастся стабилизировать, - МИД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы внимательно следим за всеми сигналами относительно того, как дальше поведет себя американская сторона в вопросе об организации деятельности наших диппредставительств в США", - заявил Рябков, комментируя появившиеся в СМИ публикации о возможных ответных мерах США на сокращение Россией численности сотрудников американских дипмиссий.
По его словам, любой шаг в направлении нового осложнения работы дипломатов будет означать для Москвы, "во-первых, необходимость ответить и, во-вторых, серьезный политический сигнал о том, что американская сторона по-прежнему не демонстрирует готовности переводить двусторонние отношения на более разумные рельсы".
Как сообщалось ранее, вице-президент США Майкл Пенс обвинил Россию в попытках силой изменить международные границы, а также подорвать демократию на Западных Балканах.
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закройте "военторг"на Донбассе
и нах из Крыма.потом надейтесь.
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считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков... (с)
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Тимошенко отреагировала на сообщения об украинских ракетных двигателях для КНДР
Юлия Тимошенко
Фото: РИА Новости
Глава фракции партии «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что против Украины могут быть введены санкции из-за поставок ракетных двигателей в КНДР. Об этом в понедельник, 14 августа, она написала на своей странице в Facebook.
«Если эта информация подтвердится, то Украина может попасть под санкции, а значит - остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира. Это катастрофа для нашей страны», - заявила Тимошенко.
Она добавила, что такая ситуация является прямым следствием непрофессионализма и преступного поведения президента страны Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. «Эта власть уничтожает Украину!» - подчеркнула Тимошенко.
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Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
Ранее в этот же день газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш».
«Очень похоже на то, что эти двигатели поступили с Украины, и, скорее всего, нелегально. Отдельный вопрос - сколько изделий заполучила КНДР и помогают ли ей украинцы до сих пор. Это очень беспокоит», - прокомментировал ситуацию эксперт по ракетной технике из IISS Майкл Эллеман. В свою очередь, в «Южмаше» все обвинения опровергли.
8 августа Северная Корея объявила о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане.
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єдине, що лишается надувати щоки) й казати що все ок!
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Кто знает как будет сравнительная и превосходная степень слова "свинья" ??
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