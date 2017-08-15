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 Политика Украины
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Все про:КПУ (2606) Симоненко (1749) суд (21409) НАПК (492)

 Суд отказался рассматривать дело против Симоненко по протоколу НАПК за нарушение финансирования КПУ

симоненко

Национальное агентство по предотвращению коррупции просит суд привлечь к ответственности главу Коммунистической партии Украины, бывшего депутата Верховной Рады Петра Симоненко за нарушения в финансировании партии. В протоколе НАПК зафиксирован ряд нарушений при получении денежных взносов в пользу КПУ.

Подольский райсуд Киева отказался рассматривать дело главы Компартии Украины Петра Симоненко по протоколу Национального агентства по предотвращению коррупции, в котором ведомство просит привлечь его к административной ответственности. Об этом свидетельствует решение суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В документе сказано, что НАПК 30 июня составило акт по итогам проведения анализа отчета КПУ, в котором зафиксирован ряд нарушений при получении денежных взносов в пользу партии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "С украинским безвизовым паспортом, за российские гонорары, в ненавистной Европе": Симоненко с коробкой вина засекли в аэропорту Барселоны. ФОТОфакт

"Это свидетельствует о нарушении первым секретарем ЦК КПУ установленного законом порядка получения взноса в поддержку политической партии, а соответственно, и о совершении им административного правонарушения", - говорится в постановлении.

Однако суд отказался рассматривать протокол НАПК, поскольку дело "территориально не находится в пределах юрисдикции Подольского райсуда" и перенаправил обратно в НАПК, чтобы агентство передало его в другой суд, отметив, что дела об административных правонарушениях рассматриваются по месту совершения правонарушения, а офис КПУ, скорее всего, функционирует не по адресу ул. Борисоглебская, 7 в Подольском районе, а по ул. Ванды Василевской, 7 в Шевченковском районе столицы.

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Статья предусматривает штраф от 70 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 190 - 1 700 гривень).
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Теж здивувало. І ніхто його не пікетує, вікна не б'є і не палить.
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- Это не ваше имущество! - А чье же? - Не ваше.
- А чье же? - Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье? - Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?(с)
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жарко тебе флудист - не спиться, чешется твой кАнал...?
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прикинь ! а ти не знав ? жити по новому.....
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сидять свати,брати і невістки
нАменклатури у судах...
і посилають Правду "нах!
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такі й не ходять..вони власні церкви у дворищах зводять.."візов Бога на дом"
"Не понимаю, почему люди носят на шеях огромные золотые кресты. Они думают, что бог - это огромная сорока, которая унесёт их в рай?(с)
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Бо вони не вірять в Бога, вони лише бояться пекла.
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В Украине идет декоммунизация. Почему эта партия не декоммунизована? Взяли бы новое название- партия проходимцев и воров.
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это торговая марка уже зарегистрирована на других людей..
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В УКРАИНЕ ИДЕТ ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ АНТИМАЙДАН полным ходом
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В Нацагентстве по предотвращению коррупции (НАПК) пояснили, что решение Окружного административного суда Киева от 16 декабря 2015 года о запрете деятельности КПУ пока не вступило в силу, так как было обжаловано партией в апелляционном порядке.
Таким образом, заявляют в НАПК, КПУ по-прежнему осуществляет деятельность как политическая партия и, соответственно, на нее распространяется требование о предоставлении ежеквартальных отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.Отметим, что жалобу Компартии на ее запрет, поданную 28 декабря 2015 года, по сей день рассматривает Киевский апелляционный административный суд. Также в интернете по-прежнему функционирует сайт КПУ, а лидер партии Петр Симоненко участвует в международных встречах представителей левых политсил. Например, 23 января он выступил на Европейской коммунистической встрече в Брюсселе.
https://focus.ua/country/365182/
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Действительно в Украине идет декоммунизация, сносят коммунистические памятники, переименовывают улицы, то есть ведут борьбу с прошлым. А тут действует коммунистическая партия, под предводительством которой уничтожены миллионы людей. Я за снос памятников коммунизма, но когда уже на законодательном уровне запретят действующую коммунистическую партию Украины, которая снова проповедует насилие, убийство людей, поддержала оккупацию Украины, которая снова вынашивает планы прийти к власти.
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для чого згадали симоненіна?! можливі вибори і воно гарний важливий кандидат для влади?
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все это провластное кодло стремится в зад в ssср к братужкам кацапам ,к рузкаму миру...
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Суд отказал ...
Нам что то не договаривают !
Ожидается реванш коммунистов?

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Симоненка і суддів на уранові рудники. Мабуть свого часу були однопартійцями. То як то можна судити свого шефа???
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Коммуняки были в среде антимайдана в 2014 со своими флагами и в среде сепаратистов, неужели к симону нет никаких вопросов у правоохранителей?
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Однако суд отказался рассматривать протокол НАПК, поскольку дело "территориально не находится в пределах юрисдикции Подольского райсуда-если Подольский райсуд территориально не находится в пределах юрисдикции Украины и ее территории...расформировать его к у,,,,ям.как баласт на кармане украинского народа.
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Симоненка засклить у рамку і повісить у кутку!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отказался рассматривать дело против Симоненко по протоколу НАПК за нарушение финансирования КПУ
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