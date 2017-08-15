 Суд отказался рассматривать дело против Симоненко по протоколу НАПК за нарушение финансирования КПУ

Подольский райсуд Киева отказался рассматривать дело главы Компартии Украины Петра Симоненко по протоколу Национального агентства по предотвращению коррупции, в котором ведомство просит привлечь его к административной ответственности. Об этом свидетельствует решение суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В документе сказано, что НАПК 30 июня составило акт по итогам проведения анализа отчета КПУ, в котором зафиксирован ряд нарушений при получении денежных взносов в пользу партии.
"Это свидетельствует о нарушении первым секретарем ЦК КПУ установленного законом порядка получения взноса в поддержку политической партии, а соответственно, и о совершении им административного правонарушения", - говорится в постановлении.
Однако суд отказался рассматривать протокол НАПК, поскольку дело "территориально не находится в пределах юрисдикции Подольского райсуда" и перенаправил обратно в НАПК, чтобы агентство передало его в другой суд, отметив, что дела об административных правонарушениях рассматриваются по месту совершения правонарушения, а офис КПУ, скорее всего, функционирует не по адресу ул. Борисоглебская, 7 в Подольском районе, а по ул. Ванды Василевской, 7 в Шевченковском районе столицы.
Статья предусматривает штраф от 70 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 190 - 1 700 гривень).
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- А чье же? - Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье? - Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?(с)
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нАменклатури у судах...
і посилають Правду "нах!
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"Не понимаю, почему люди носят на шеях огромные золотые кресты. Они думают, что бог - это огромная сорока, которая унесёт их в рай?(с)
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Таким образом, заявляют в НАПК, КПУ по-прежнему осуществляет деятельность как политическая партия и, соответственно, на нее распространяется требование о предоставлении ежеквартальных отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.Отметим, что жалобу Компартии на ее запрет, поданную 28 декабря 2015 года, по сей день рассматривает Киевский апелляционный административный суд. Также в интернете по-прежнему функционирует сайт КПУ, а лидер партии Петр Симоненко участвует в международных встречах представителей левых политсил. Например, 23 января он выступил на Европейской коммунистической встрече в Брюсселе.
https://focus.ua/country/365182/
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гарнийважливий кандидат для влади?
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Нам что то не договаривают !
Ожидается реванш коммунистов?
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