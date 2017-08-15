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Все про:болезнь (375) Львовщина (1581) отравление (862)

 Семь человек госпитализированы с пищевым отравлением на Львовщине

отравление

Семь человек госпитализированы поздно вечером 14 августа в Золочевскую районную больницу Львовской области с диагнозом острый гастроэнтероколит

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили департамент по вопросам гражданской защиты населения.

Среди госпитализированных шесть взрослых и 4-летний ребенок.

Медики оценивают состояние людей как средней тяжести.

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Как установлено, все они были 14 августа на свадьбе в селе Янивци Золочевского района, проходившей в местном кафе.
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Видимо большая была свадьба аж из пяти человек,если отравились на свадьбе тг было бы больше отравившихся.
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- Тарелки моются и сушатся при помощи электричества. Кривая желудочных заболеваний резко пошла вниз. (с)
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