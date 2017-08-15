 Семь человек госпитализированы с пищевым отравлением на Львовщине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили департамент по вопросам гражданской защиты населения.
Среди госпитализированных шесть взрослых и 4-летний ребенок.
Медики оценивают состояние людей как средней тяжести.
Как установлено, все они были 14 августа на свадьбе в селе Янивци Золочевского района, проходившей в местном кафе.
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