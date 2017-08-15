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 "Киевэнерго" обнародовало новые тарифы на горячую воду и отопление

жкх вода тарифы водоснабжение счетчики

С 26 июля изменились тарифы на горячую воду и отопление в столице: цена на горячее водоснабжение выросла, а на отопление - несколько уменьшилась для тех, кто имеет счетчики.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно обнародованным данным, тарифы на горячую воду составляют:

84,45 грн /м3 - при наличии полотенцесушилок, подключенных к системе горячего водоснабжения (предыдущий тариф - 83,10 грн/м3);

78,08 грн/м3 - при отсутствии полотенцесушилок (предыдущий тариф - 76,71 грн/м3).

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Изменился и тариф на отопление. Так, при наличии домовых и квартирных счетчиков, он составляет 1414,45 грн/Гкал (предыдущий тариф - 1416,96 грн/Гкал).

Вместе с тем, начисления для домов без теплосчетчиков осуществляются по усредненным показаниям потребления домов со счетчиками.

"Указанные тарифы распространяются на услуги горячего водоснабжения и централизованного отопления, потребленные с 26 июля 2017 года", - отметили в "Киевэнерго".

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"Вместе с тем, начисления для домов без теплосчетчиков осуществляются по усредненным показаниям потребления домов со счетчиками.Источник:https://censor.net.ua/n451694"
гарна система! а що про те, що оплату контора ахметки знімає два рази за електрику та тепло?
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